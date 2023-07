Vinekspert ut mot foreldre som drikker for mye i ferien: – Hør på barna!

SAMARBEID: Vinkelner og vinanmelder Sara Døscher har inngått et samarbeid med organisasjonen Av-og-til. Foto: Av-og-til

Sommerferien er årets høydepunkt for mange barn. Likevel drikker nordmenn mer enn ellers i året i denne perioden.

Sommeren er her, og med ferie, sol og sene kvelder øker også tørsten. Da frister det gjerne ekstra med et kaldt glass hvitvin, et par øl eller noe annet godt i glasset – og vips har du drukket mer enn du hadde tenkt.

Dermed er sommeren en av salgstoppene til Vinmonopolet år etter år. Det bekymrer vinanmelder og vinkelner Sara Døscher og kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Marie Stavlund. I forkant av sommeren inngikk de et samarbeid for å øke foreldrenes bevissthet når det kommer til det å drikke med barn til stede.

– Døscher, du blir arbeidsledig hvis vi slutter å kjøpe vin. Hvorfor var dette en kampanje du ville være med i?



– Det er det letteste spørsmålet jeg har fått gjennom mange år i arbeidslivet. Det å stille opp i en kampanje som handler om vår bevissthet rundt alkohol og dette med barn, det er for meg minst like viktig som å snakke om vin, forteller hun til God morgen Norge.

Bitter ettersmak

Store deler av Døscher sin arbeidshverdag går ut på å smake på vin, skrive om vin og fortelle om viner hun synes er fantastiske. Hun påpeker at det likevel finnes en bakside av medaljen.

– Jeg tenker veldig mye på den bitre ettersmaken. Man sitter og pusher vin på mennesker med en god intensjon ved å trekke fram de bra vinene som skal gi en økt vinglede, men det er også mange som har et komplisert forhold til vin og som synes det er vanskelig med alkohol - og ikke minst settingen rundt barn som kan bli problematisk, sier hun og fortsetter:

– Vin er et jordbruksprodukt som hele verden drikker, og det er ikke likhetstegn mellom vin og at det er farlig, men det er viktig å være åpen og tydelig om det og snakke om det som et produkt som veldig mange andre ting.

Mange drikker for mye

Stavlund fra Av-og-til er glad for at Døscher er bevisst sitt ansvar som vinanmelder med stor innflytelse.

En ny undersøkelse gjennomført på vegne av alkovettorganisasjonen viser nemlig at hele 45 prosent av befolkningen mener det generelt drikkes for mye alkohol med barn til stede.

VIL HA ØKT BEVISSTHET: Kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Marie Stavlund, håper at flere foreldre tenker over eget alkoholinntak denne sommeren. Foto: Av-og-til

– Det er 90.000 barn som har en eller to foreldre som drikker for mye. Men nå snakker vi om de foreldrene som drikker litt for mye innimellom, sier hun og fortsetter:

– Det kan være vanskelig å oppdage når det går fra å være god stemning til at det blir ubehagelig for barna. Det handler om at barn ofte merker endring hos barna før foreldrene merker det. Det kan være den klemmen som var litt lenger, eller at de snakker høyere eller ler mer, forklarer Stavlund.

Dette kan du gjøre hvis du er bekymret for et barn: Om det er naturlig, bør du ta kontakt med barnet og vise at du ser hva som skjer

Forsøk å snakke rolig med foreldrene eller andre voksne, noen ganger er det best å vente til de er edru. Si hva du ser, og sett ord på hva du tenker

Snakk med andre voksne. Ser de det samme som deg? Hva kan dere sammen gjøre for å ta hånd om situasjonen?

Si ifra til andre personer som er tett på barnet i hverdagen, for eksempel lærere eller helsesykepleiere

Ikke nøl med å ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge om du trenger noen å lufte tankene med Kilde: Av-og-til

Dette sier barna selv

Organisasjonen har også spurt barna selv hvor mye de synes foreldrene skal drikke.

– Når barna blir spurt, sier flertallet at de ønsker at voksne drikker null, ett eller maks to glass alkohol når de er sammen med dem, så det kan være en grei pekepinn. Tenk gjennom hvor mye du drikker foran barna – det er det viktigste. Alle barn er forskjellige, så se ditt eget barn og vær oppmerksom på dem.



– Det burde være fasiten; hør på barna, fastslår Døscher, som mener det heller ikke bør være fritt fram etter at barna har lagt seg for kvelden:

– Alt mulig rart kan skje, så vær litt smart. Ha takt og tone. Vin er kultur, men vin og alkohol er søren meg også ukultur, så jeg tenker generelt at hvis kultur er noe vi mennesker ønsker å videreføre til generasjoner, er det innlysende at rus ikke er én av de tingene.