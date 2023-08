Vil fortsette å dele: «Hær håper jeg Barneværnet blir innblandet»

I sommer satte småbarnsmor Cathrine Montero Moen fyr på videoplattformen TikTok da hun sa: «Jeg vil ikke være mamma lenger». Mange kjente seg igjen, men de grove kommentarene problematiserer et større perspektiv.

– Er litt tragikomisk

Til vanlig deler Moen humoristiske videoer fra sitt daglige liv på videoplattformen, men i denne videoen møter vi en alvorspreget mamma.

– Jeg sover lite, spiser mindre og føler at jeg ikke har tid til meg selv, sier hun til TV 2 og forklarer hva som lå bak videoens oppstandelse.

– På et tidspunkt bikket det bare over. Jeg følte at jeg fikk nok og at jeg var i ferd med å knekke helt sammen, da gikk jeg ut for å ta en pause.

Videre beskrives et sammenbrudd som førte til at hun tok frem telefonen og sier at dette ble gjort med en intensjon om å vise frem en annen side av livet sitt.

– Jeg blir rørt og litt flau. Det å filme seg selv når man griner er litt tragikomisk.

Så tok videoen fyr på internett.

Stygge kommentarer

Moen forteller at hun får flere meldinger fra andre som kjenner seg igjen i hennes situasjon. En av dem er psykolog Maria Abrahamsen, også kjent som @psyktdeg i sosiale medier.

– Jeg kjente meg veldig godt igjen og det tror jeg virkelig at veldig mange andre også gjør, sier Abrahamsen og understreker en takknemlighet ovenfor Moens åpenhet.

– Det er med på å normalisere noe vi alle kan kjenne oss litt igjen i.



KJENNER SEG IGJEN: Småbarnsmor og psykolog Maria Abrahamsen takker Moen for hennes åpenhet. Foto: God morgen Norge

Men det er ikke bare ros som preger Moens kommentarfelt.

«Hær håper jeg Barneværnet blir innblandet» lyder en av de mange kommentarene på klippet – som nå er sett over en halv million ganger.

– Jeg synes at det er veldig synd, sier Moen, men innrømmer at slike kommentarer ikke påvirker hennes tilværelse da den positive responsen er mer betydelig.

Selv om ikke småbarnsmoren preges personlig, omtaler både hun og Abrahamsen tematikken som tabubelagt

Moen viser til særlig en gruppe som bidrar til dette.

«Mammapolitiet»

– Det er nettopp de negative kommentarene som bidrar til at folk ikke har mot til å dele fordi man blir arrestert og får beskjed om at man er en dårlig forelder, forteller hun og kaller dette for «mammapolitiet».

– Hvis «mammapolitiet» tror at de hjelper foreldre ved å legge fra seg negativitet, så gjør de ikke det, det bryter dem ned. Jeg lurer på om de har egne barn. Da har de veldig enkle barn om man ikke kan kjenne seg igjen.

Abrahamsen mener Moens video er med på å normalisere de vanskelige siden av foreldrerollen.

– Jeg tror det Cathrine gjør er veldig riktig – det å snakke om og kommunisere åpent om hvilke følelser man føler på, sier hun og fortsetter:



– Vi lever i en tid hvor det kanskje er vanskeligere å være foreldre. Vi romantiserer foreldretilværelsen på sosiale medier, så vi har kanskje et forvrengt virkelighetsbilde av hva det innebærer å skulle ha barn.

– Nå får vi også barn mye senere enn vi gjorde før og det betyr at vi har hatt mange år til å bare være oss selv. Når du da får et barn i voksen alder vil det jo være en frihetsberøvelse uten like.

Vil fortsette

Etter at Moen sitt innlegg tok fyr, har hun ikke stoppet med å dele fra hverdagen sin.

– Ville du ha gjort det samme igjen?

– Sosiale medier har vært en del av meg så lenge det har eksistert og jeg deler både oppturer og nedturer fordi jeg synes at det er viktig å vise begge sidene av livet. Så, ja, jeg kommer til å fortsette å gjøre dette.



Hun understreker også de gode sidene ved foreldrerollen og avslutter:

– Jeg ville ikke vært foruten heller.