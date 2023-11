– Vi sparker barna ut døra

Det populære paret er i disse dager aktuelle med en aktivitetsbok for familier. Vasstrand og Sundli sjonglerer i det daglige fire barn. De to yngste, Milano (5) og Indigo Iro (1), har paret sammen, mens de to eldste har Vasstrand fra et tidligere forhold.

– Min generasjon vokste i stor grad opp uten mobiltelefon. Vi hadde ikke noe annet alternativ enn å finne på noe. Men i dag må man gjøre bevisste valg for å leve en sunn livsstil, forteller Massa Vasstrand til TV 2.

34-åringen ønsker at flere tar tilbake «den gamle hverdagen».

HELE GJENGEN: Jørgine og Morten sammen med Filippa (14), Sokrates (9), Milano (5) og Indigo Iro (1). Foto: Gry Traaen

– Noen ganger, med én gang barna kjenner at de har vært ute og fått litt luft, skriker og hyler de før vi går inn igjen med én gang. Andre ganger har ungene det mer gøy, og vi er utendørs lenger enn vi hadde tenkt.

Ektemannen Morten Sundli forklarer at man tar de små seierne man får:

– Det blir mange bittesmå turer til slutt. Og med dét har vi kanskje lagt til rette for at noen vaner blir etablert hos barna.

«Kaster ut» barna

Paret er opptatt av at barna må leke sammen, og at foreldrene ikke alltid må ta hovedansvar for aktiviseringen.

– Vi skal ikke leke med dem fra vi våkner og til de legger seg. Men man bør ha noen verktøy til å sette dem i gang dersom de ikke klarer å finne på noe selv.

Til TV 2 deler de en taktikk fra barneoppdragelsen som blir brukt på de yngre barna:

– Vi tvinger på dem en bobledress, sparker dem ut og låser døra, forteller Vasstrand.

– De griner kanskje litt i starten, men plutselig finner de på noe å gjøre, supplerer Sundli.

OBLIGATORISK UTETID: Vasstrand og Sundli sender barna på dør med jevne mellomrom. Foto: Privat

Vasstrand medgir at det kan høres brutalt ut, og er klar på at barna har mulighet til å gå inn igjen når som helst. Selv var paret vant til å bli kastet ut døren da de var barn, med beskjed om at de trengte frisk luft.

– Og det har gått bra med oss! Og det går bra med ungene våre.

Influenseren forklarer at «utkastingen» ofte skjer når det er amper stemning innendørs, og barna krangler eller går på veggen.

– Da er vår løsning å sparke dem ut døra. Men det er jo ikke utestengelse på ubestemt tid, og de står ikke og hamrer på døra for å få komme inn igjen. Men de er vant til at vi sier at de må gå ut selv om de ikke alltid har lyst selv.

34-åringen påpeker at unger har godt av å kjede seg, og av å ikke alltid kunne gjøre ting de har lyst til.

– For voksenverdenen er full av oppgaver som man ikke alltid har lyst til å gjøre.

På appenes planet

Ragnhild Bang Nes er utdannet psykolog og har etter hvert blitt kjent som livskvalitets- og lykkeforsker. Hun sier at Vasstrand og Sundlis språk kan høres brutalt ut, men at budskapet er godt og poengtert.

– Det digitale barnerommet og nettbrettbruken blant barn og unge har økt dramatisk det siste tiåret, og annen aktivitet har gått ned. Fra mitt ståsted er det å hjelpe barn med å finne aktiviteter som gir og opprettholder glede, en av de viktigste oppgavene foreldre har.

LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og mener at fysisk og sosial aktivitet ruster barna opp både her og nå, og i fremtiden. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Ifølge lykkeforskeren er det «trauste aktiviteter» som gjennom menneskehetens historie har vist seg å skape glede over tid.

– Som å være fysisk aktiv, være sosial, og å mestre nye ferdigheter. Barn som klatrer i trær, bygger snøhytter, spiller ball og går på skøyter. Det bygger fysiske, sosiale og kognitive ferdigheter som varer, og som ruster dem både i og til det livet som kommer.

Bang Nes mener vi trolig gjør barna en bjørnetjeneste om vi ikke bidrar til mer skjermfri aktivitet.

– Ut av kjedsomhet vokser det innovasjon og kreativitet. Hva skjer med hjernene våre når vi lever på appenes planet og i nettbrettets verden? Det meste går fort, ofte overfladisk og nesten alltid friksjonsfritt, mens kroppen «forvitrer» og viktige problemløsningsferdigheter blir liggende brakk.

Hun påpeker at det ofte krever overtalelse, tålmodighet og gjennomføringsevne fra foreldrenes side å få barna til å aktivisere seg, men at begge parter har mye å vinne på at barna gjør det.

– Vi er skapt for å bruke kroppen, være virksomme og ta utfordringer, men vi må utvikle disse ferdighetene, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes.

SENK TERSKELEN: Å være mer ute med barna trenger ikke innebære masse planlegging og aktiviteter. Foto: Privat

Mener foreldre må se på seg selv



Morten Sundli, som er tidligere fotballspiller, mener foreldrene må begynne med seg selv når de skal sette eksempler for barna.

– Hvor mye er man som forelder utendørs? Hvor mye ser man på telefonen? Og hva spiser man til middag? Eksempelets kraft overfor barna er absolutt det som gir mest, påpeker Sundli.

Jørgine Massa Vasstrand påpeker at fysisk aktivitet gir en robusthet og en god forutsetning for å takle medgang og motgang.

– Men det koster. Ikke i kroner og øre, men i tid og prioritering. Men jeg tror vi må være flinke til å gjøre det – hvis ikke, så tror jeg neste generasjon vil ha problemer med å møte hverdagen fysisk og mentalt.

GUTTA PÅ TUR: Skogtur kan være en fin familieaktivitet. Og man velger selv om man er borte hele natta, eller bare i noen timer. Foto: Privat

– Kunne vært mer pedagogisk

Dersom man observerer «Funkyfam», som familien er blitt kjent som, fra utsiden, kan det være lett å tenke at de er den perfekte familien som får til alt. Dét vil ikke Vasstrand være med på:

– Jeg tror jeg er helt i toppen når det kommer å skrike til ungene mine og å være nesten barnslig i måten jeg kjefter og smeller på. Jeg kunne helt klart vært mer pedagogisk.

– Men man er god på noe og dårlig på andre ting, også får man jobbe med det man har forbedringspotensiale på. Men prøv å gjøre det beste du kan, sier influenseren avslutningsvis.