– Vi må tåle grusomme ting

GOD MORGEN NORGE (TV 2): «American Psycho»-forfatteren blåser i om folk tror han er Trump-elsker og at han får hat for å støtte sin venn Kanye West. Han er mer bekymret for kjærestens rusproblemer og rørleggerjobben som venter hjemme i LA.

– Når du er 58 år slår nostalgien inn, sier Ellis til God morgen Norge mens han saumfarer vinylen på platebutikken Big Dipper i Oslo.

Musikk har en sentral plass i forfatterens liv og hjalp ham med å komme i gang med romanskrivingen igjen.

– En kveld under lockdown, da vinen ble sprettet litt tidligere enn vanlig og jeg satt og hørte på musikken som definerte min ungdomstid - da løsnet det, forklarer Ellis.

Hele 13 år har gått siden forfatteren sist ga ut noe og mange har ventet i spenning på hva den svært kontroversielle forfatteren ville komme med denne gangen.

Denne uken var han i Norge for å lansere "Skår", eller "The Shards" som den nye boken heter på engelsk.

– Jeg er fortsatt en polariserende forfatter i USA. Enten er folk veldig mottagelige for det jeg skriver, eller så hater de det, slår han fast.

– Sånn har det vært for meg de siste førti årene.

Drapstruet og utestengt

Ellis fikk sitt store gjennombrudd allerede som 21-åring med boka «Under nullpunktet» (1985). Men det var hans tredje roman, «American Psycho» (1991) som virkelig satte ham på verdenskartet, særlig etter at at filmen basert på boken kom i 2000. Den ultravoldelige og kvinnehatende hovedpersonen Patrick Bateman har kultstatus den dag i dag, og boken var svært omstridt da den kom ut.

– Jeg hadde 32 forleggere rundt om i verden som hadde gitt ut mine to første bøker - 31 av dem dumpet meg. Det var sjokkerende da, men nå ser jeg på det som en æresbevisning og synes det er ganske kult, smiler han.

PSYKOPATISK TIKTOK-FORBILDE. Massemorderen Patrick Bateman i American Psycho- her i skuespiller Christian Bales skikkelse - har blitt en rollemodell for stadig nye grupperinger. På TikTok har det eksplodert med såkalte «memes» med Bateman fra de som identifiserer seg som sigma-menn-en introvert versjon av alfahannen. Ellis sier selv at han ikke forstår fenomenet. Foto: Fra filmen «American Psycho»(2000)/Copyright: Universal Pictures.

– Jeg overlevde drapstruslene, utestengelsen, hatet fra det «mainstreame» litterære systemet. Jeg tenkte at hvis jeg kan klare meg gjennom det, så kan jeg klare alt. Det styrket meg.

Folk sa til meg: «Du kommer aldri til å bli gitt ut av et forlag igjen og karrieren din er ødelagt» Bret Easton Ellis om tiden etter utgivelsen av «American Psycho»

– Var du offer for en tidlig kanselleringskultur?

– Ja, på mange måter kan du si at det var ett av de første eksemplene på kanselleringskultur. Men kansellering eksisterer på så mange plan. Det finnes folk som ikke vil ta i meg - blader, institusjoner, universiteter, men åpenbart har jeg ikke blitt helt kansellert, ettersom jeg er på en bokturné og snakker for fulle hus, ler han.

– Han er litt sprø

Det er ikke bare Ellis' fiksjon som har vekket harme. Han ble tatt for å ha støttet Donald Trump da Trump kalte meksikanske immigranter for voldtektsmenn. Og mange skal ha reagert da Ellis forsvarte sin venn Kanye West etter at han snakket om sine nazi-sympatier.

– Jeg kjenner Kanye, vi har jobbet sammen på flere prosjekter de siste fem årene. Han er litt sprø, jeg innrømmer det. Jeg skjønte ikke hvorfor han satte alt på spill for akkurat dette. Men jeg forstod behovet hans, som destruktiv artist - som føler seg kneblet av samfunnet, som ikke føler han kan si det han vil og som bare går, som han selv kalte det, «death con 10» og er så skandaløs som bare mulig.

– Verken jeg, eller min jødiske kjæreste, tror at han er antisemitt. Det gjør heller ikke min stefar som er jødisk og som mistet hele familien sin i Holocaust, sier Ellis.

Beinhard forsvarer av ytringsfriheten

Når det gjelder Trump-kritikken er han klokkeklar.

– Ja, jeg sa at han kalte meksikanere voldtektsmenn i en tale han holdt tidlig i karrieren. Hva så? Jeg var ikke enig med ham. Det var en så opphetet stemning at hver gang noen prøvde å forstå Trumps popularitet – som var det jeg forsøkte på – så ble man sett på som en Trump-tilhenger. Jeg stemte ikke på ham, og jeg mente ikke å forsvare ham, men jeg ville forsvare folks rett til å stemme på ham. Mange av de jeg kjenner gjorde det.

Han mener at prisen for å bo i et demokrati er at man må tåle dritt og han vil alltid forsvare en persons rett til å ytre seg, selv om han ikke er enig med dem, slik han hevder han gjorde i Trump og Kanyes tilfelle.

–Jeg bor i et land der Westboro Baptist Church (et uttalt homofiendtlig kirkesamfunn, red.anm.) demonstrerer og sier grusomme ting i folks begravelser. Hvis vi vil bo i et samfunn med ytringsfrihet, så må vi tåle det også. Sånn er livet, Det er ikke enkelt, sier han engasjert.

Bor med 22 år yngre kjæreste

Han irriterer seg over den yngre garde – ofte betegnet som «millennials» og «Gen Z». Eller som Ellis kaller dem: «Generation Wuss» (generasjon pyse).

Han mener de er altfor lettkrenkelige og bidrar til å begrense ytringsrommet. Ironisk nok bor han selv sammen med en millennial- den 22 år yngre musikeren Todd Michael Schultz.

Fakta: Dette er millennials og Generation Z Millennials er generasjonen født mellom de tidlige 1980-årene og frem til år 2000. De har vokst opp med stadig mer avansert digital teknologi. Generasjon Z (eller bare Gen Z) er et begrep som brukes om generasjonen født fra midten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene. Kilde: Wikipedia

– Todd har virkelig åpnet øynene mine og forklart denne generasjonen for meg, så jeg har fått mye mer sympati. Jeg kan forstå deres nevroser og skammen de føler. Men min generasjon ville bli fornærmet, sjokkert og konfrontert med ting, så jeg mangler den sensitiviteten. De irriterer meg. Selv Todd irriterer seg over sin egen generasjon, sier Ellis.

Skjulte sin legning

I sitt store comeback beskriver Ellis sin egen ungdomstid på åttitallet i Los Angeles. Et liv blant høyst privilegert ungdom på en av LAs beste privatskoler, der han var en del av den innerste krets. Samtidig var det et liv i løgn. For 17 år gamle Ellis levde ut sin homofile legning under nesen på sin intetanende kjæreste og i skjul for vennene.

PRIVILEGERT OPPVEKST.. Ellis vokste opp på LAs solside. Han studerte på det sagnomsuste universitetet Bennington College i Vermont som fostret mange amerikanske kulturstorheter. En av dem Pulitzer-prisvinner Donna Tartt- en av hans aller beste venner. Foto: Espen Aarebrot-Heiestad./God morgen Norge.

Han har prøvd å skrive denne boken siden han var atten år gammel, men har brukt nesten førti år på å fullføre. Til tider har det vært for smertefullt, men så kom altså pandemien.

– 2021 var et skikkelige drittår! Selv om det skjedde masse fælt med meg i ungdomstiden, fikk 2021 året 1981 til å fremstå som paradis, forteller han og fortsetter:

– Da jeg satt og hørte på musikk den kvelden, prøvde jeg å søke opp alle vennene mine fra den tiden. Og alt kom tilbake. Jeg maktet ikke å skrive om det som 18-åring. Jeg måtte bli 56 år gammel for å klare å beskrive alle tingene som skjedde med meg da.

– Beklager at jeg var homofil

I platebutikken i Oslo trekker Bret Easton Ellis frem noen favoritter fra hyllene, som kred-artisten Wayne Zevon og Elvis Costello. Den nye boken er stappfull av låt-referanser – over 160 stykker. Så finner han bandet «Ultravox» og låten «Vienna» som var en megahit på 80-tallet.

«It means nothing to me...», synger de i refrenget.

MUSIKKELSKENDE FORFATTER. Ellis gjenskaper stemninger fra 80-tallets LA og legger inn små hint om massemorderen i boken. Det britiske forlaget har samlet alle sangene kronologisk i en spilleliste som man kan lytte til mens man leser. Foto: Espen Aarebrot-Heiestad

– Låten går igjen og setter stemningen gjennom boken. Den gir en følelse av uhygge, forklarer han.

For også denne boken inneholder en psykopatisk massemorder som kryper nærmere og nærmere vennegjengen til forfatteren. Akkurat dette spenningselementet tilhører fiksjonen, selv om California var et episenter for massemordere.

Ellers hevder Ellis at det meste er sant.

– Jeg ville skrive denne boken for å fortelle de som kjente meg da, at jeg elsker dem. Jeg beklager at jeg løy og fant på ting. Til kjæresten min den gangen – beklager at jeg var homofil.

Bekymret for foreldrene og kjæresten

Annet enn det er han ikke så opptatt av hva folk måtte mene, hevder han. Han er mer bekymret for at han har foreldre som blir gamle og for kjæresten som slet med store rusproblemer, mens han selv skrev på boken.

– Det har vært et utmattende år. Todd kom tilbake fra avrusning for to uker siden og det er første gang han er alene hjemme. Det bekymrer meg, innrømmer han åpent.

– Og så rørene på badene mine hjemme, legger han kjapt til:

– De er et mareritt. Jeg har vært mer på telefonen med rørleggerne hjemme i LA, enn med PR-folket mitt på denne bokturneen, ler han.

Etter å ha lest det ferdige manuskriptet til boken «Skår», føler Ellis at det er noe i ham som har blitt leget.

– Det kjennes så bra. Jeg vet det høres sippete ut – å snakke om skriving som terapi – men det er akkurat det det er. Du skriver om smerte og ved å skrive om smerte så letner den, avslutter han.