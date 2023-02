Verdensstjernen Lukas Graham måtte ta et oppgjør med seg selv

Danske Lukas Forchhammer (34) er vokalist i bandet «Lukas Graham» som har milliarder av strømminger. Med sanger som «7 Years» og « Love Someone» har han fylt konsertarenaer over hele verden.

Midt i suksessen mistet han gleden over å lage musikk.

– Jeg tror jeg har arbeidet for mye, og laget for lite. Det ble hele tiden reiser rundt og litt for mye trykk, forteller frontfiguren bak bandet til God morgen Norge.

Fikk hjelp

Nå er han på norgesturné og åpner opp om oppgjøret han tok med seg selv i 2020 og om vendepunktet i hans liv.

Han forteller at det var mye festing, hvor det til slutt ble altoppslukende.

Så bestemte han seg for å kutte ut alkoholen. Helt.

– Jeg tror korona var en liten «blessing in disguise» for meg, hvor jeg plutselig tenkte at det var gøy som før. Sosiale sammenkomster endte med at jeg plutselig satt alene med en joint og en øl og tenkte: «Dette her skulle jo være gøy, og det var det ikke lenger».

Etter det sluttet han. Han forteller at han fikk hjelp med det.

– Og nå to år og fire måneder senere så var det den helt riktige beslutning, forteller han og legger til:

– Jeg har det nok morsommere på fest nå enn jeg hadde før.

Mistet faren: – Det var en slags «livskrise»

Under besøket i Oslo benyttet Graham muligheten til å ta en svømmetur i Oslofjorden.

ISBAD: Dansken tok seg et morgenbad før besøket hos God morgen Norge. Foto: Instagram @lukasgraham

– Det var godt. Veldig friskt. Vi spilte konsert på Sentrum Scene i går, så jeg fikk bare fem timer søvn i natt. Da hadde jeg behov for å våkne litt før jeg skulle inn hit å snakke med deg, forteller han til programleder Vår Staude.

Han innrømmer at vannet i Norge er kaldere enn i København. Det tar derfor kortere tid før rushet kommer i kroppen.

– Målet er å være ute i vannet i to minutter. Det sitter i hodet og er bra for det mentale.

Graham er opptatt av å ta vare på helsen, og det med god grunn.

For i 2012 mistet han faren til hjerteinfarkt, som bare ble 61 år gammel.

– Jeg var selv 23 år gammel og det var jo en slags «livskrise». Han var bestevennen min og døde fordi han spiste for mye og drakk nok for mange øl.

Graham er selv far til to barn, på tre og seks år. Han forteller om et ønske om å være en god far så lenge som mulig. Det er målet hans med treningen og isbadingen.

Tidligere snakket 34-åringen om at han er glad for at barna aldri har sett faren sin full:

– Jeg spurte meg selv om jeg syntes at barna mine skulle ha en far som var full, og det syntes jeg jo ikke. Primært stoppet jeg å drikke for min egen skyld, så det har på en måte vært et egoistisk prosjekt.

Han er åpen om fortiden sin og skammer seg ikke over hans tidligere misbruk.

– Jeg tror det er mange som kriger med rusmisbruk uten at de selv er klare over det. Derfor vil jeg snakke om det, for det er ingen hemmelighet.

– Vi er den vi er, og vi gjør det vi gjør. Så da er det opp til oss selv å velge en ny vei, når det vi pleier å gjøre ikke fungerer lenger.

Graham har tidligere nevnt at han er lei av å være en profesjonell artist og vil gå tilbake til å være en «lykkelig amatør».

– Det er jo litt motsatt av mange andre som kanskje drømmer om mer berømmelse og penger?

– For meg er ikke berømmelse og penger målet. Jeg liker å skrive sanger og å synge dem. Hvis det kommer berømmelse av det så er det greit, men det er ikke det fine med jobben min. Det syntes jeg er å synge live.

– Hva gjør du nå for å ta livet og karrieren din litt tilbake?

– Jeg prøver å sørge for at det er gøy. Jeg vil gjerne ha en god dag, trene, spise en god middag. Slik som når vi er i Norge de neste 14 dagene nå, sier jeg til manageren min at jeg vil ut for å se noe nytt.

UTSOLGT: Lukas Graham på scenen i et utsolgt Sentrum Scene tirsdag. Foto: Instagram @lukasgraham

Og det vil han få muligheten til i løpet av de neste to ukene. Da skal den suksessfulle dansken innom åtte forskjellige byer i Norge.

Han skryter av det norske publikumet som synger av full hals på alle konsertene hans.

– Hvordan er det å være tilbake på scenen og synge de nye sangene dine for publikum?

– Det er fantastisk. Vi spilte for en utsolgt Sentrum Scene i går og det var første gang i Norge for flere av bandmedlemmene. Det var en rørende opplevelse.

Det er fire år siden Graham var i Norge sist. Frem til 18. februar skal han holde åtte konserter i Norge, før han returnerer til sommeren og en rekke festivaler.