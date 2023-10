Vegard (29) gir småbarnsråd: – Vet hvilke knapper jeg skal trykke på

«Før du maser på barna i dag: Pust inn, chill out, og smil», «slik stjeler du iPad-en fra barnet» og «hvordan levere i barnehagen uten baluba».

Med slike Instagram-poster ønsker Vegard-André Eines å få foreldre til å stresse mindre og bli mer «zen» med barna sine. Han er nemlig barnehagepedagog og har sett mange klassiske feil som voksne gjør i samspill med barn.

Men det var ingen selvfølge at Eines skulle ende opp med å jobbe med barn, ei heller at han skulle lære foreldre å være mindre stressa.

For det var ikke kjærlighet ved første pensumbok da 29-åringen studerte til å bli barnehagelærer for ni år siden.

– Nei, på ingen måte. Det var egentlig det siste jeg hadde lyst til å gjøre, forteller Eines. Egentlig drømte han om å bli fysioterapeut eller skater – det siste sies dog med et glimt i øyet.

– Det var minste motstands vei som gjorde at jeg havnet på barnehagestudiet. Men når man kommer seg litt over at unger kan være tøffe og ærlige, så er de ganske gode og artige.

«Sånn har vi alltid gjort det»

Så fort Eines kom over kneika, fortalte han at det ikke egentlig var noe som var bedre enn å møte opp på jobb, leke og lære barna kule ting.

«Pedleder’n» er ærlig på at han kan være litt trassig, og at han ønsket å motbevise dem som var imot hans visjoner og ideer.

– En typisk ting man hører i en barnehage er: «Sånn har vi alltid gjort det». Da fant jeg ut at jeg skulle bevise at det går an å gjøre ting på en annen måte. Og jeg skulle finne min – det ble starten på mitt lille eventyr.

Men hva er det som gjør at «Pedleder’n» tilsynelatende får det til å klaffe med barna – hver gang?

– Jeg tror den viktigste metoden jeg har er at jeg ikke tar ting så høytidelig. Jeg møter opp, puster inn, «chiller» og smiler. Også tar jeg det som det kommer.

På spørsmål om man bør legge seg på en streng linje eller ei, sier Eines at vi må huske på at barn gjør så godt de kan med det de har.

– Og jeg kan ikke forvente at de skal høre etter før jeg gjør grunnarbeidet: Å ha kontroll på meg selv, møte opp med et friskt sinn og gjerne god energi.

Å bygge en relasjon er også nødvendig, sier den pedagogiske lederen.

– Jeg kan ikke bare forvente at de skal høre etter. De må like meg litt først. Da må man bygge relasjonen, gjøre kule ting og løfte dem opp.

Se hvordan det gikk da God morgen Norge-programlederne, med hjelp fra Eines, skulle få fire fremmede femåringer til å kle på seg:

Én av 29-åringens kanskje mest kjente metoder er den han kaller for F.A.B., en forkortelse for «forbered alltid barnet». Om barnet ikke vil rydde, spise eller bli med hjem når du skal hente dem i barnehagen, mener Eines at F.A.B. er et godt triks.

– Gå heller til barnet fem minutter før og si «når jeg er ferdig med å stelle i stand frokosten, så skal du begynne å rydde». Da er det mye enklere å få dem med på planen, om du klarer å gjøre det på en avslappet måte.

«Spider-Man»

Hva hvis barnet ikke vil spise den vidunderlige, møysommelig hjemmelagde maten du har laget med kjærlighet?

– Det handler om hvordan du formulerer deg. Hvis du maser på barnet om at de må spise grønnsaker «fordi det er sunt», så møter du en vegg. Men hvis barnet ditt for eksempel liker superhelter, så kan du for eksempel si «Spider-Man spiser grønnsaker, for grønnsaker er skikkelig kult».

Eines poengterer at alle mennesker er styrt av egen vilje.

– Så hvis du ønsker at de skal gjøre som du sier, må du få dem til å føle at det hjelper dem på et eller annet vis.

Vegard Eines anslår selv at han har jobbet i rundt 40 barnehager.

– Se det store bildet. Det som skjer akkurat her og nå trenger ikke å være så krise som du tror. Jeg har jobbet i mange barnehager og testet mye forskjellig. Når jeg går inn i en barnehage nå, går jeg derfor inn med selvtillit. «Dette har jeg gjort før». Det blir nesten bare en «sport» for min del.

– Jeg vet hvilke knapper jeg skal trykke på.

FORSTÅ, MEN SETT GRENSER: Det er mulig å lytte til barnet sitt, men likevel si nei. Det sier psykolog og mamma til to, Charlotte Mjelde. Foto: Karina Lange

Charlotte Mjelde er psykolog, tobarnsmor og står bak den Innovasjon Norge-støttede foreldreportalen Hjertefamilie.no. Hun er enig i at man ikke skal «forstå barnet i hjel», men at man må prøve å se en mening i barnets atferd.

– Husk: Det er ingen motsetning mellom å ta barnets følelser på alvor, og samtidig sette tydelige grenser. Du kan lytte til barnet ditt og likevel si nei, påpeker psykolog Mjelde.



Sammenlikner med dans

Psykologen påpeker at man aldri bør forvente at barnet aksepterer grensene dine med glede. Likevel må du sette dem.

Psykologens råd: Anerkjenn barnets følelser Mange foreldre kan kjenne seg igjen i at barnet helst vil være på lekeplassen i timesvis. Slik kan du håndtere den uunngåelige «løsrivelsen» når dere skal hjem: Du: Nå skal vi hjem fra lekeplassen.

Barnet: NEI!

Du: Du kan få skli to ganger til før vi går til bilen.

Barnet sklir to ganger.

Du: Nå må vi dra. Vil du gå selv eller holde meg i hånden?

Barnet: Jeg vil ikke hjem …

Du: Ahh, det er gøy å være på lekeplassen. Du vil gjerne være her.

Barnet: Ja …

Du: Vi kan dra tilbake i morgen. Kom.

Du går bort til barnet og hjelper det av sted. Kilde: Psykolog Charlotte Mjelde, hjertefamilie.no.

Foreldre må også opptre som barnets fornuft i mange år fremover fordi barnet styres av følelser og ikke fornuft, påpeker Mjelde.

– Den gode nyheten er at det er meningen at barnet ditt skal protestere på grensene dine. Opposisjon er en viktig del av barnets utvikling mot å bli en selvstendig person.

– Å få til et godt samarbeid med barnet ditt, kan du tenke på det som en dans, og i alle familier danser man litt forskjellig.

– Betent tema

Eines har 65.000 følgere på Instagram og får god respons for metodene han deler – med noen få unntak.

– Jeg prøver ikke å uttale meg som en ekspert, og dette med barn er et betent tema med mange følelser involvert. Men desto viktigere er det å lære seg å mestre situasjoner som kan oppstå.

Det er lett å anta at «Pedleder’n» er en superpappa på hjemmebane. Og svaret på det er: nei. Eller – i alle fall ikke helt ennå.

– Jeg syns barn er herlige. Veldig mange spør om jeg har barn selv, og det har jeg jo ikke. Jeg skjønner hundre prosent at de spør, og at det er forskjell på egne og andres barn. Det er jo mer emosjonell bagasje med egne barn, så det vil være vanskeligere.