Varsler endringer – Wenche Andersen trapper ned

I 28 år har Wenche Andersen (68) delt sine kokkeferdigheter og kloke ord med God morgen Norges seere. Etter uttalige tidlige morgener, og flere tusen oppskrifter, var det kanskje ikke så overraskende at hun i 2017 fikk tildelt Gullrutens hederspris av daværende statsminister, Erna Solberg.

FØRSTE SENDING: Wenche Andersen fra hennes aller første sending i God morgen Norge i 1994. Foto: God morgen Norge

Nå har 68-åringen selv tatt avgjørelsen om å trappe ned, og skal fra september av jobbe tre dager i uken.

– Jeg trives veldig godt i jobben, men etter hvert som man blir eldre er det godt å slippe å stå opp tidlig hver dag, for det å stå opp klokken fire gjennom så mange år setter sine spor.

– Så du skal ikke slutte med det første?

– Jeg skal ikke slutte, heldigvis. Jeg er veldig, veldig glad i jobben min, men jeg ser fram til å få litt ekstra fritid, selv om det blir litt rart.

Og den populære TV-kokken har allerede planlagt hva hun skal bruke tiden sin på.

– For det første gir dette meg en mulighet til å planlegge uken og hva jeg skal lage på kjøkkenet i God morgen Norge. De første ukene går nok med til rydding i huset og gå gjennom kokebøker, papirer og ting som har blitt utsatt fordi man jobber så mye. I tillegg skal jeg gå lange turer og utvide helgen med et par ekstra dager på hytta.

TRIVES I JOBBEN: Wenche sier at hun ikke har tenkt til å slutte med det første. Foto: God morgen Norge/ Malin Saue Johansen

– En bauta i kokke-Norge

I halvannet år har mesterkokk og kjøkkensjef på Vaaghals, Christer Rødseth, vært programmets faste mandagskokk. Nå blir han å se på TV-skjermen både mandager og tirsdager.

– Det å gå fra én til to faste dager tror jeg blir veldig gøy. Det blir jo helt klart en ny hverdag i og med at man må planlegge noen dager i forveien, andre søvnrutiner og litt logistikk rundt forberedelser, men mest av alt tror jeg dette bare blir veldig, veldig gøy.

Det å få lov til å dele kjøkken med Andersen beskriver han som surrealistisk, og en oppgave han tar på høyeste alvor.

FORBILDE: Christer Rødseth forteller at Wenche alltid har vært en av hans største forbilder. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

– Selv om jeg nå har blitt tryggere og vant til å gjøre sending en dag i uken, tar jeg det veldig seriøst og bruker mye energi på hver sending både i forkant og underveis for å sørge for at jeg leverer et bra produkt, sier han og utdyper:

– Wenche har alltid vært et forbilde og en bauta i kokke-Norge. Jeg tror svært få vet hva hun har ofret og hvor mye hun har jobbet for å bli det ikonet hun er i dag. Av den grunn har jeg enorm respekt for Wenche og kjøkkenet. Hun er en slags trygghet for ekstremt mange seere der hjemme som blir inspirert av henne hver morgen og lager det hun lager.

Også 68-åringen trives med å dele kjøkken med Christer.

– Christer og jeg har kjent hverandre lenge og er gode venner. Vi snakker sammen flere ganger i uken, så jeg er kjempeglad for at han kommer to dager i uken.

Vil beholde henne

Redaksjonssjef i God morgen Norge, Sissel Randsborg, forteller at de ønsker å beholde Wenche i jobben så lenge som mulig.

– TV 2 og God morgen Norges ønsker at Wenche skal ha lyst til å stå opp klokken fire og være en del av God morgen Norge i mange år til. Det er hennes eget ønske at hun nå trapper ned til tre dager i uken.

I 28 år er det Andersen selv som har skrevet alle oppskrifter, handlet inn råvarene og svart følgerne hennes på Instagram. Det er slik hun ønsker å ha det, og Randsborg påpeker at det sier mye om TV-kokkens kapasitet.

WENCHES AVGJØRELSE: Sissel Randsborg, redaksjonssjef i God morgen Norge, påpeker at dette er hennes egen avgjørelse. Foto: Espen Solli

– Wenche er en driftig dame som elsker å jobbe. Hun har en helt spesiell posisjon – både blant unge og gamle. Hun er uten tvil en viktig profil i TV 2 og i God morgen Norge.

– Blir det Christer Rødseth som etter hvert skal overta for Wenche?

– Christer er fantastisk i kombinasjon med Wenche, og han er blitt en populær mann blant følgerne våre. Vi er veldig glad for å ham i God morgen Norge fast to dager i uka, men der stopper det nok også, sier hun og utdyper:

– Han er en travel mann med mange jern i ilden – og hva som skjer når Wenche pensjonerer seg er alt for tidlig å si. Trolig må det flere kokker til for å fylle skoene til den dama.

Se God morgen Norge hver ukedag klokken 06.55-10.00.