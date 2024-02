Varsler advarer: – Katt og mus-lek

SNAKKER UT: En anonym varsler i politiet forteller at stansingen på arbeidslivskriminalitet er et luftslott. «Norge bak fasaden» Foto: Novemberfilm / TV 2

Kriminalitet i arbeidslivet, også kjent som a-krim, koster Norge flere titalls milliarder kroner hvert eneste år. Som regel er det snakk om organisert juks med lønn, skatt, trygd og avgifter. Et alvorlig spekter fra sosial dumping til menneskehandel.

I politiets årlige trusselvurderinger trekkes a-krim frem som et økende samfunnsproblem. Det er årsaken til at det fra 2015 har blitt etablert åtte a-krimsentre rundt omkring i landet.

De skal være Norges spydspisser, i praksis samlingspunkter hvor politi, Nav, Arbeidstilsynet og Skatteetaten kan samarbeide.

Hva er resultatet av innsatsen?



En KPMG-evaluering fra 2022 konkluderte med at det er vanskelig å si om a-krim satsingen har hatt noen målbar effekt.

I den nyeste sesongen av dokumentarserien «Norge bak fasaden» settes det fokus på myndighetenes innsats for å ta useriøse aktører som utnytter sine arbeidere.

I episoden «Vill vest i byggebransjen» forteller en varsler om sin erfaring med arbeidslivskriminalitet fra innsiden av politiet.

Politimannen tegner et bilde av en etat som ikke leverer resultater. Han kaller satsingen for rett og slett et luftslott.

– På et tidspunkt kommer denne ballongen til å sprekke. A-krim prosjektet er et luftslott. Alle med kjennskap til innsatsen ser at dette ikke gir resultater, forteller varsleren til TV 2.

KRITISK: En anonym varsler i politiet sier til TV 2 at innsatsen mot arbeidslivkriminalitet er som et luftslott. Foto: Ingrid Wollberg

Av hensyn til egen arbeidssituasjon så ønsker politimannen å være anonym. Han snakker med TV 2 fordi han har et håp om at det kan føre til økt oppmerksomhet rundt problemene.

– Vil du si at a-krimsatsingen har vært en suksess?



– Nei, ikke så langt. Etter det jeg kjenner til har det knapt blitt utdelt noen straff, forteller politimannen.

Katt og mus

Varsleren forteller at politiet bevisst bryter ned en straffesak til flere mindre forhold. Han mener at på den måten skapes det et inntrykk av at man jobber med mange saker, men så jobbes det med den saken som er lettest å løse.

– Vi ender opp med et system som ikke klarer å stanse kriminelle. Trusselaktører oppretter nye selskap i nye navn. Det blir en katt og mus-lek som vi ikke evner å følge med på fordi vi ser sakene isolert.

Varsleren sier det sitter langt inne å anbefale noen å gå til politiet med saker om lønnstyveri og utnyttelse i arbeidslivet.

STORE SUMMER: Det bygges mye i Norge, og vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at det bør man gjøre, men det kan jeg ikke. Ofte ser vi at disse menneskene opplever det motsatte. De får represalier fra arbeidsgivere fordi de har snakket med politiet.

– Hvordan er det å se dette som politi?

– Man mister håpet. Det blir vanskelig å møte nestemann som trenger hjelp til å få utbetalt lønna si når man ikke tror på det selv.

Ressursmangel?

Fair Play Bygg er en organisasjon som skal avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet. De jobber systematisk og over tid med å dokumentere lovbrudd før de sender sakene til politiet. Enten som et tips eller en anmeldelse.

– Vi i Fair Play har vært frustrert lenge. Årsaken er at politiet ikke prioriterer disse sakene. Det kan ha sammenheng med ressursmangel, men også at det er en ukultur i politiet, sier leder Lars Mamen.

Han er en av tre ansatte i Fair Play Bygg i Oslo og omegn som jobber på fulltid med å følge opp arbeidere som mener de er utnyttet.

– Mange av de vi møter blir avvist hos politiet. Utenlandske arbeidere har også krav på rettssikkerhet. Dessuten er de viktige vitner for politiet. De kan fortelle om kriminelle nettverk som opererer i Norge, sier Mamen.



SAMARBEIDER: Lars Mamen er prosjektleder i Fair Play Bygg. Organisasjonen er finansiert av arbeidsgivere og fagforeninger som samarbeider for å komme kriminelle i byggebransjen til livs. Foto: NTB/Ole Berg-Rusten

Han er ikke overrasket over den knallharde kritikken fra den anonyme politivarsleren.

– Hvis det varsleren sier er riktig, så er dette trist. Politiet skal ikke avvise folk. Jeg tror ikke dette hadde skjedd dersom ofrene var etnisk norske, sier Mamen.



– Fallitterklæring



– Har dere tillit til politiet?



– Ja, noe annet ville være en fallitterklæring. Vi ser at det er ulik tilnærming i ulike politidistrikt, men vi mener fortsatt at politiet kan gjøre en bedre jobb.



Fair Play Bygg minner om at det er mange utenlandske arbeidere som bruker sine beste yrkesaktive år i Norge. Og som skaper store verdier for norske bedrifter.

– Da må det norske samfunnet stille opp for dem når de blir sviktet eller lurt, sier Lars Mamen.

TV 2 har spurt alle landets politidistrikt hvor mange a-krimsaker de behandler i løpet av ett år, og hvor mange av dem som ender i fellelse.



Svaret vi får er at de vet ikke. De vet ikke fordi det ikke finnes en egen kode for arbeidslivskriminalitet i politiets systemer.

SJEF:Assisterende sjef i Økokrim Inge Svae-Grotli svarer på a-krim kritikken. Foto: © Gorm K. Gaare

TV 2 blir henvist til Inge Svae-Grotli. Han jobber til vanlig hos Økokrim, men var leder av styringsgruppen for det tverretatlige A-krim samarbeidet i 2023. Det er han som stiller til intervju for å svare på kritikken.

– Det er leit å høre at noen har den oppfatningen av det tverretatlige A-krim samarbeidet. Vi mener det er en viktig innsats som blir lagt ned, og er trygge på at dette gir resultater. Samarbeid er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet og etatene i samarbeidet jobber kontinuerlig med å styrke bekjempelsen, sier Inge Svae-Grotli.

Viktig å anmelde saker



Han understreker at det er viktig å informere myndighetene om ulovlige forhold.

– Dersom du opplever brudd på arbeidsmiljøloven på din arbeidsplass, er det viktig at du anmelder saken eller tipser om den til enten politiet, Arbeidstilsynet, Nav eller Skatteetaten.

– Dersom det mottas flere anmeldelser av en og samme arbeidsplass, er det større sannsynlighet for at politiet vil åpne etterforskning, enn om det kun har kommet én anmeldelse, sier Inge Svae-Grotli.