Var glad for psykologhjelpen: – Man blir kokt i hodet

Influenser og TV-veteran Martine Lunde (28) har deltatt i en rekke realityserier tidligere, og forteller at deltakelsen her var noe helt nytt og krevende.

Spillereglene endres konstant og som deltaker må du dolke medspillerne dine i ryggen for å overleve, i den nye TV 2-serien «Spillet». Det spilles om penger, status, relasjoner og makt.

Blant deltakerne finner vi en influenser som har svart belte i reality og en tidligere keeperlegende, uten spillstrategi.

– Hjernen var på

Og ingen av dem visste hva de gikk til – heller ikke lagspiller og tidligere fotballproff Erik Thorstvedt (61). Det syns han var gøy.

– Vi hadde ikke peiling på hva vi gikk til. Vi fikk ikke vite noen ting. Vi lever jo ganske gjennomregulerte liv, vi har almanakker og vet hva som skal skje – og her får du plutselig et helt ukjent kapittel da. Og det var et eller annet som var veldig pirrende med akkurat det, sier Erik Thorstvedt til TV 2.

Han ble riktignok stemt ut av de andre deltakerne som nummer to, etter skuespiller Anette Hoff (62) som var først ut.

61-åringen trodde han var ute, men ble i stedet sendt ned i kjelleretasjen der «Spillet» fortsetter under mer kummerlige forhold.

Influenser og TV-personlighet Martine Lunde har tidligere deltatt i «Skal vi danse», «Farmen kjendis», «Bloggerne», «Sofa» og «Paradise Hotel», for å nevne noe. Og hun innrømmer at dette var krevende.

– Hjernen var på her, sier Lunde til TV 2.

– Klandrer ikke meg selv



Hun var en av dem som stemte ut Erik Thorstvedt nesten med en gang, selv om hun egentlig ikke ville det.

SPILTE MOT HVERANDRE: Martine Lunde og Erik Thorstvedt er begge deltakere i «Spillet». Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg skjønte at jeg selv var i fare, men han var absolutt ikke mitt førstevalg – men for å redde meg selv så måtte jeg stemme ut Erik. Man overtenker alt der inne.

Og Thorstvedt stemte på Lunde, av en enkelt grunn.

– Hun hadde mest penger. Det var det eneste jeg hadde å gå etter, sier han.

Og nettopp følelsen av å bli stemt ut er en av tingene deltakerne må takle i dette «Spillet».

– Hvis jeg hadde gjort noe teit eller dritet meg ut på noen måte, kunne jeg klandret meg selv. Men vi hadde jo akkurat kommet og satt oss ned i sofaen. Hvis noen da velger å stemme meg ut, «fair enough». Jeg føler ikke jeg kunne gjort så mye annerledes, sier han.

Den tidligere lagspilleren innrømmer dog at det kanskje kunne vært lurt å ligge litt lavt i starten.

– Med en gang du kommer inn så skal du ikke prøve å gjøre deg bemerket på noen måte. Så hiver jeg ut: «La oss være et lag da». Og kanskje det er en dum ting, men det følte jeg var det rette å gjøre. Så jeg klandrer ikke meg selv.

Samtaler med psykolog

Martine Lunde er klar på hva som var aller mest krevende med å være med.

– Det var tøft å være i huset. Man blir kokt i hodet av det der, sier hun og forteller videre:

– Jeg tror det var at man gikk rundt og følte at man ikke kunne stole på noen. Man visste at det var tisking og hvisking bak hvert hjørne. Det var allianser, sier hun.

Martine Lunde forteller at alle måtte innom psykolog underveis.

– Det syns jeg var et veldig bra tiltak, fordi det er et kjør fra man står opp til man legger seg. Man blir kastet inn i en setting, som man absolutt ikke er i til vanlig – så det at man fikk psykolog, det tror jeg er veldig bra. Selv om det var ikke sånn at jeg tenkte: «Oi, det her trenger jeg». Men det var veldig deilig å snakke med noen som ikke var deltaker i «Spillet», sier hun.

28-åringen forteller om en tilværelse der man hele tiden måtte være koblet på.

– Man måtte hele tiden tenke: «Hva kan være det neste som skjer?». Da begynner man å overtenke ekstremt mye.

– Man blir så sliten i hodet. Og man overtenker alt som skjer. Det var et kjør i det huset der, sier hun.

Erik Thorstvedt forteller at fra kjelleren fikk man føle på et såkalt skille.

– Det er nok det det legges opp til, det klassesamfunnet skal på en måte utspille seg litt i denne reality. Men igjen, oppe i huset så er det jo hele veien konkurranser, og folk blir slått ut. Det er intriger og allianser som kan være anstrengende å forholde seg til. Det går på psyken løs, sier han.

Men han syntes ikke det var så ille å bli stemt ut og sendt ned i kjelleren – der de måtte sortere bønner og linser, sove på feltseng og gå på do på et festivaltoalett.

– Det å sortere bønner og linser, det var en form for meditasjon, sier Thorstvedt og utdyper:

– Det er et evighetsarbeid som aldri tar slutt, men du kan likevel finne en glede i å utføre en sånn type jobb. Når du gjør det sammen, og du snakker godt sammen og har det rett og slett fint, sier han.

