1. Populære papirblomster – store og små

Victorias papirblomster har fått mye oppmerksomhet etter at hun postet bilder av dem laget i stor versjon på sin Instagram-konto Hagebyen. Prinsippet er det samme – enten man lager dem store eller små. Kreppapir i alle slags farger kan bestilles på nett eller via hobbybutikker som Panduro og Søstrene Grene.

Se instruksjonsvideo:

2. Hjemmelagde ispinner

Ispinner av juice, frukt og bær blir et dekorativt og populært innslag på festbordet. Foto: Victoria Dam/@hagebyen

Disse hjemmelagde ispinnene har Victoria laget tidligere av juice og bær fra hagen. Her kan man eksperimentere seg frem til de fineste fargene med juice og bær som er å få kjøpt i butikkene. Ispinneformer i silikon kan man få kjøpt på nett eller i en velutstyrt jernvarehandel eller bakebutikk.

3. Isbiter med spiselige blomster

Isbiter med ekte blomster. Foto: Victoria Dam/@hagebyen

En idé i samme gate er å lage isbiter med spiselige blomster. De blir som små kunstverk i seg selv.

4. Blomsterkranser

Hage- og interiørprofil, Victoria Dam, deler inspirasjon til sine snart 60 000 følgere på Instagram under profilen @hagebyen. Foto: Privat

Enten man vil pynte seg selv eller et barn, eller henge noe på veggen eller over bordet – en blomsterkrans med naturelementer er lett å lage og resultatet blir dekorativt – selv om kransen antar sin helt egne, organiske form.

Se video under for hvordan du enkelt kan lage den - med blomstertape og blomstertråd:

Inspirasjon til festbordet: Gjenbruk, hjemmelaget og naturlig

Her har Victoria samlet noen av ideene sine som viser hvordan man kan mikse elementer og pynte med friske og tørkede blomster, bær og andre vekster for å lage et vakkert bord til 17. mai.