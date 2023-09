Vaffel og smørgrøt

Dette trenger du:

Smørgrøt:

1 liter helmelk

1,5 dl kremfløte

125 g meierismør

1,75 dl hvetemel

1,5 dl sukker

1 ts salt (til smak)

Kanel til å drysse over

1 ss smeltet smør

Vaffelrøre:

4 egg

150 g sukker

5 dl melk

300 g hvetemel

1 ts knuste kardemommekjerner

1 ts vaniljesukker

1 ts bakepulver

125 g smeltet smør

Slik gjør du:

Varm opp melken. Kok smør og fløte til det tykner lett før du har i melet. Spe så i melken litt etter litt mens du rører konstant. Det skal kokes godt mellom hver gang du tilsetter melk.

Når all melken er i og du har fått kokt ut melsmaken har du i sukkeret og smaker til med salt. Den skal være nokså søt, men salt trengs for å balansere grøten.

Ha over litt smeltet smør og legg kanel over som et gittermønster. Avkjøl grøten over natten, eller til den er kald.

For å lage vaffelrøren pisker du sammen egg og sukker, har i melk før du tilsetter det tørre. Avslutt ved å ha i smør. Røren kan gjerne lages dagen før sammen med grøten.