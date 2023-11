Uttaler seg for første gang etter «Girls of Oslo»-slakten

«Utrettelig overfladisk». «Ubeskrivelig harry». «Dødfødt dokusåpe». Anmelderne har ikke akkurat trykket Prime Videos storsatsing om influenser-stjernene Sophie Elise Isachsen (28), Nora Haukland (26), Anniken Jørgensen (26) og Isabel Raad (29) til sitt bryst.

Nå uttaler de fire seg for første gang etter kritikken.

Gruet seg til å se

I serien «Girls of Oslo» får seerne bli med på eventer, daglige rutiner og de får følge med på både oppturer og nedturer.



Debutsesongen skal bestå av seks episoder, hvor tre av de publiseres på premieredagen – 3. november. De neste vil lanseres hver påfølgende fredag.

MIDDAGEN: Under den første middagen i serien møttes alle fire influenserne for første gang. Foto: Salto Film og Fjernsyn/Prime Video

Men anmelderne – som har fått tilgang til halve sesongen – har ikke vært sjenerte med tilbakemeldingene.

VG rullet blant annet terningkast to på «Girls of Oslo», som kaller det: «Søppel-TV på sitt mest søplete, ubeskrivelig harry i sin utrettelige overfladiskhet, og alle vet det. De som lager det vet det. De som er med vet det. Vi som ser på vet det.»

Jørgensen, mest kjent som «annijor» på sosiale medier, legger ikke skjul på at hun gruet seg til å se de første klippene fra serien:

– Men så har vi fått se litt, og det ufarliggjorde alt. Jeg er superfornøyd med episodene, og man blir litt avhengig, forteller hun til TV 2.

Svarer på kritikken

Isachsen forteller til TV 2 at «Girls of Oslo» er en «guilty pleasure»-serie, og at andre serier i lignende format heller ikke får de høyeste terningskastene:



– Hvis vi skal sikte høyt, så tror jeg ikke at serier som «The Kardashians» og «The Real Housewives» heller får en sekser. Jeg tror ikke de skal ha det heller, for da hadde det blitt kjedelig.

I forkant av filmingen hadde ikke «Girls of Oslo»-jentene møtt hverandre, og det var blant annet det første møtet mellom Jørgensen og Raad:

– Innspillingen har vært veldig hektisk og intens, og vi har opplevd mye på kort tid. Vi har blitt fort kjent, forteller 29-åringen.

I serien får vi se fire forskjellige influensere, som har hver sine synspunkter og meninger. Fellesnevneren her er at de er i samme bransje.

– Det er dét som gjør det bra å se på, understreker Isachsen.

Den «verste» mediestormen

Det tar heller ikke lang tid før Haukland og Isachsen konfronteres med «pose-bildet» – noe som mildt sagt skapte furore.

Og det gjør det fortsatt.

DRO HJEM: Nora Haukland dro hjem til Alta under innspillingen av «Girls of Oslo». Foto: Salto Film og Fjernsyn/Prime Video

– For min del, så følte jeg at jeg var i en konstant boble under innspilling og jeg følte meg desorientert. Det var en veldig tøff tid, og da vi begynte å filme, så var jeg også hjemme i Alta. Jeg dro dit for å finne roen og for å være med grunnmuren i mitt liv, forteller Haukland.

Likevel står vennskapet sterkere enn før.

– Jeg tror det er fort gjort i en sånn situasjon å bli sur på noen, og derfor bli sur på hverandre. Men vi har hatt hverandre istedenfor, som har vært veldig fint, forteller Isachsen.

Etter å ha vært i bransjen i flere år, er hun heller ikke fremmed for mediestormer.

«VERST»: Sophie Elise beskriver mediestormen som kom etter «pose-bildet» som den aller verste hun har stått i. Foto: Salto Film og Fjernsyn/Prime Video

– Hvordan vil du rangere denne mediestormen?

– Verst. Den var veldig uoversiktlig, og det var ingenting jeg hadde kontroll over på noen slags måte. Det er frustrerende når du heller ikke blir trodd, så definitivt verst.