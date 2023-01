Ugjenkjennelig, inderlig og sår i rollen som Munch

«MUNCH»: En ugjenkjennelig Anne Krigsvoll er den eldste Munch, under annen verdenskrig. Foto: Ymer Media AS / Agnete Brun

Den kinoklare filmen «Munch» gir en absolutt bredere forståelse av mannen og kunsten, og man skjønner mer av bakgrunnen for flere av maleriene hans.

Fire skuespillere er Munch

I Henrik Martin Dahlsbakkens film følger vi kunstneren Edvard Munch gjennom fire perioder, på fire ulike steder og portrettert gjennom fire skuespillere.

Den unge Munch spilles av Alfred Ekker Strande, og vi treffer han i starten av kunstnerlivet, en sommer i Vestfold når han forelsker seg i den gifte Mille Thaulow (Thea Lambrechts Vaulen).

«MUNCH»: Alfred Ekker Strande portretterer den yngste Munch. Foto: Ymer Media AS

Mattis Herman Nyquist er Munch i Berlin, og vi er med han en kveld utstillingen hans blir stoppet og det ender med en fuktig kveld på byen. Mens Ola G. Furuseth er Munch i København, der vi følger hans besøk hos en psykolog etter et sammenbrudd.

Anne Krigsvoll spiller den aldrende Munch i Oslo, som jobber for å holde kunsten borte fra tyskerne under annen verdenskrig.

Interessante tolkninger

Det er et spennende grep å bruke fire så vidt forskjellige skuespillere, og ha fire ulike tolkninger av Munch. Når vi møter Munch (Ola G. Furuseth) i København er han på en mørk og destruktiv plass, og dermed snevres kinolerretet inn og vi går over i svart-hvitt, et smart grep som ikke forvirrer, men mer utfyller.

Mens Munch (Mattis Herman Nyquist) i Berlin er en periode som er satt i nåtid, og han ender på rave med August Strindberg (Lisa Carlehed) og Gustav Vigeland (Nader Khademi). Det funker overraskende godt, og viser at Munchs historie er universell og fremdeles aktuell.

Skuespillerne leverer i hver sin tid, men det er mest interessant å følge en ugjenkjennelig Anne Krigsvoll som tolker Munch med sårhet og inderlighet.

«MUNCH»: Mattis Herman Nyquist som Munch forbereder en utstilling i Berlin. Foto: Ymer Media AS

Skulle kommet tettere på

Filmen kunne gitt en større forståelse av hvorfor livet er så vanskelig for Edvard Munch. Vi toucher så vidt innom avvisninger både på kjærlighetsfronten og fra kunstverdenen, men det blir kun parenteser i denne historien og vi får ikke oppleve den massive motstanden fra hans samtid og hans følelse av utenforskap.

Det er et så spennende liv, og jeg skulle gjerne vært mer med på ferden framfor å være tilskuer til den. I «Munch» følger vi en sjel som vrenges og slites i stykker, men vår sjel berøres lite.

«MUNCH»: Når vi møter Munch (Ola G. Furuseth) i København er han på et mørkt sted i livet. Foto: Ymer Media AS

Selv om filmens kunstneriske valg fungerer godt, går det nok litt på bekostning av å komme tettere inn på mennesket Munch. Likevel, det er en film som på mange vis kler kunsten hans. Den har flere nydelige kunstneriske grep, som bruken av animasjon og en malerisk Munch-himmel.

Delene fungerer enkeltvis

Filmen følger ikke Munchs liv kronologisk, men vi hopper fram og tilbake mellom de fire stedene, de fire periodene og de fire skuespillerne. Det er tydelig hvor vi er i fortellingen, og denne måten å fortelle på gjør at vi får en forståelse av hvorfor midtre eller eldre Munch handlet som han gjorde og hvem han var. Samtidig går hver historie videre før den egentlig får satt seg helt. De fire portrettene av Munch fungerer fint hver for seg, men er noe ujevn som en helhet.

Regissør Henrik Martin Dahlsbakken har laget hele ti spillefilmer på åtte år, og han har beveget seg innenfor de fleste genre. Når han nå tar for seg en av våre største kunstnere i en biografifilm er det spennende og modig å lage en film som langt fra velger enkle løsninger, og som er blitt både severdig og interessant.

Terningkast 4.