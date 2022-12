TV-kokken reagerer sterkt: - Verste pinnekjøttåret

Mange begynner å planlegge julemiddagen, men man bør være obs på et par ting før man går til innkjøp av ribbe og pinnekjøtt.

Det finnes nemlig så dårlig kjøtt der ute at det er uspiselig, ifølge testerne i TV 2 hjelper deg.

STORE FORSKJELLER: Solveig Barstad og TV 2 hjelper deg har gjort stor test av årets pinnekjøtt og ribbe. Foto: Espen Solli / TV 2

Programleder Solveig Barstad (56) forteller at testen i TV 2 hjelper deg hadde dyktige kokker på kjøkkenet og at testpanelet bestod av folk som er vant til å smake mat, er glad i mat, og som har gode ferdigheter på kjøkkenet.

God morgen Norges Wenche Andersen hadde også den samme opplevelsen, da hun og kokkekolleger testet årets pinnekjøtt på Kulinarisk Akademi:

– Flere spyttet ut maten, forteller den erfarne TV-kokken, som er svært skuffet over produsentene.

Mye dårlig pinnekjøtt på markedet

Testen til TV 2 hjelper deg viste at kvaliteten var svært variabel, med mye dårlig oppskjæring og beinsplinter.

– Det var jo ikke bare pinnekjøtt, det var bogstykker og alt mulig sauset sammen. Det er enorm sprikende kvalitet, forteller forbruker-programlederen og utdyper:

– Det fantes kjøtt som var veldig bra, men like mye som var skikkelig dårlig. Så dårlig at det ble spyttet ut.

Årsaken var en blanding av at kjøttet var for seigt, vondt eller for salt – til tross for utvanningen var gjort korrekt.

Andersen ble heller ikke begeistret, da kokkene testet årets pinnekjøtt for VG.

– Vi hadde ikke lyst til å spise det. Det var nakkestykker med store, gule fettklumper og stykker uten kjøtt. Det var så skuffende, forteller TV-kokken.

BEDRE FOREGÅENDE ÅR: Andersen har aldri smakt så dårlig pinnekjøtt som i år. Foto: God morgen Norge

Barstad synes det er trist at det kan være tilfeldig hva forbrukerne ender opp med på selve julaften.

På deres test var resultatet stikk motsatt fra i fjor:

I år fikk Nordfjord røkt pinnekjøtt terningkast 1, mens urøkt Nordfjord fikk terningkast 6. I fjor var det motsatt fra samme produsent. Men det er Jacobs utvalgte røkt pinnekjøtt som er årets store vinner.

Til tross for det, er det ikke slik at en dyrere pris nødvendigvis betyr at det er bra kvalitet. TV 2 hjelper deg har flere ganger erfart at dyrt har vært veldig bra, men også dårlig.

Dette sier Nordfjord selv: Til God morgen Norge svarer kvalitetssjef i Nordfjord, Randi Støyva, følgende på kritikken av pinnekjøttet deres, som fikk terningkast 1: «Det er beklagelig at paneldeltakerne har hatt en dårlig opplevelse med Nordfjords røkte pinnekjøtt. Som vi nevner i testen kan det være flere ting som spiller inn på hvor salt pinnekjøttet blir, og det er viktig å følge tilberedningsanvisningen som står på pakken, både med utvanningstid, og å skifte vann etter hvor salt man ønsker kjøttet. Vi er takknemlig for tilbakemeldingene og tar de med oss videre i vårt arbeid, og vi vil også vurdere teksten på forbrukeretiketten. Nordfjord bruker kun lammesider til pinnekjøtt, og vi får gode tilbakemeldinger på både det røykte og urøykte pinnekjøttet. Vi er stolt og glad over den gode karakteren som vi fikk på det urøkte pinnekjøttet vårt, og er trygge på at kunder som velger Nordfjord vil få en god opplevelse. »

Dette må du se etter

Andersen tror selv at årsaken handler om for stor sprik i kvaliteten og at de sender alt de har.

– Det er ikke hele pinner lenger, det er biter som kommer på samlebånd. Så står det ufaglærte, som ikke er kokker, som putter i pakningene uten å se på kjøttet. Da får man kanskje pakninger med mat til kun én person, fordi resten er uspiselig, sier 68-åringen.

JULEMIDDAGEN: Wenche deler tips for å sikre julemiddagen. Foto: God morgen Norge

Derfor blir ansvaret lagt over på forbrukere, forklarer Barstad:

– Vi må være kritiske og lete oss fram til det beste produktet.

Wenche Andersen anbefaler å velge pakker hvor man ser pinnekjøttet tydelig, at det er kjøtt på beinet og en normal fettmarmorering.

Dessverre er det ifølge kokken svært dårlig kvalitet på årets pinnekjøtt.

– Jeg har aldri opplevd så mye dårlig pinnekjøtt som i år. Det er det verste pinnekjøttåret noensinne, sier hun.

Billig ribbe kan være kjempegod

Det er også sprik i kvaliteten på ribba, som TV 2 hjelper deg testet. Tre av de seks kom godt ut av det, én midt på treet og to dårlig.

– Av seks ribber var nesten halvparten ikke godkjent. Det er ikke godt nok, konstaterer forbrukereksperten.

Selv om Gilde fikk terningkast 6 og First Price og MaxiMat terningkast 1, trenger ikke prisen å ha noen sammenheng.

RIBBE: Se på ribba før du kjøper den. Foto: God morgen Norge

– Du kan godt finne en veldig god ribbe, som er til den billigste prisen. Og frosne kan være like gode som ferske, sier programlederen.

Dette sier NorgesGruppen og MaxiMat: Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen ASA, Kine Søyland, sier følgende om terningkast 1 på First Price sin ribbe: «Vi beklager at dere ikke fikk en god opplevelse av ribben vår. Våre interne kontroller har vist at First Price tynnribbene som vi har testet er av god kvalitet. En mulig årsak til avvik på lukt og smak kan være at pakken kjøpt til testen hadde vakuumslipp som førte til at kjøttkvaliteten ble forringet. Vi følger opp dette med produsenten.» Ole Jørgen Lind, butikksjef på MaxiMat Nordby, som også fikk lavest terningkast, svarer følgende til God morgen Norge: «Vi selger fersk ribbe i vår kjøttdisk. Her kan du velge akkurat den ribben du vil blant mange ribber i disken. Vi har magre ribber, ribber med mer fett og de som ligger midt i mellom. Vi deler ribba akkurat hvor stor eller liten kundene vil ha den og hjelper til så godt vi kan. Jeg føler meg trygg på at kokkene i panelet hadde klart å finne en perfekt ribbe til formålet om det var de selv som hadde handlet den. Vi har også fagarbeidere i kjøtt- og ferskvarer som ser over alt som blir lagt i disken. Vi steker opp ribbe som vi selger i vårt varmeskap hver dag. Her går det i førjulen alt vi kan klare å steke og det vil si over 100 kilo på de beste dagene. Saftig og fin ribbe med sprø svor som vi får masse skryt for. »

Wenche Andersen forteller at det viktigste er å se på ribben før du kjøper den. Den skal ha kjøtt, fett og marmorering.

– Det skal være en god fettrand på toppen. Snu på ribben for å se. Dersom den ligger i en eske, spør betjeningen om du kan ta den ut.

Dersom du ønsker en god svor på ribba, må du sørge for at det er godt med fett opp til svoren.

– Og ikke ha dårlig samvittighet for å kjøpe frossen ribbe til halv pris. Den kan være kjempegod!