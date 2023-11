Trøbbel i senga? Her er sexologens hjemmelekse

«Hva i h#! v%§£ er det som foregår i hodet hans, egentlig?»

Har mannen i ditt liv fått tanken til å streife deg noen gang? Kanskje er det fordi han ikke er så åpen om hva han tenker og føler. Dét kan få konsekvenser på soverommet.

– MENN MÅ FÅ VÆRE SÅRBARE: Ellers kan det skape problemer, sier sexolog Anders Håheim. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Andreas Håheim har vært sexolog i fem år, men har de siste 20 årene jobbet med sårbare mennesker både i rus- og gjengmiljøet i Stavanger, samt i psykiatrien.

Mange av dem han har jobbet med er menn. Sexologen ønsker derfor å få frem i lyset at menn er sårbare – og at de må få lov til å være det.

Når menn oppsøker Håheims kontor, er de ofte stressa. Én av grunnene kan være sex.

– De er lei seg for at de ikke får til den «seksuelle verdenen». Når de ikke får til den delen av livet, blir de litt sånn: «Hvem er jeg, når jeg ikke funker seksuelt? Jeg er ikke mann hvis jeg ikke får det til å funke», sier Håheim til TV 2.

– Som en eksamen

Håheim forteller at menn ofte tar kontakt på grunn av ereksjonsproblemer, og at de ofte er knyttet til prestasjonsangst.

– Alle som har tatt en eksamen kjenner jo hva det gjør med kroppen vår når vi står i en situasjon hvor vi skal prestere. Det stresset tar vi på en måte med oss inn på soverommet. Så kommer ereksjonsutfordringene enten umiddelbart eller litt uti den seksuelle situasjonen.

Han peker også på ytre stressfaktorer, som problemer eller mistrivsel på jobben, eller uro for ens økonomiske situasjon, som menn på et vis tar med seg til sengs.

– Den høye strømregninga kan man jo trekke inn her. Eller ting man bekymrer seg eller har dårlig samvittighet for, som ikke handler om sex. Alt dette bidrar til overtenking som man tar med seg inn på soverommet, og som kan gi en fysisk reaksjon.

Sexologen forklarer at dette oppleves som en «kjempenedtur» som menn må leve med alene, fordi de ikke vil snakke høyt om det.

– Så det du sier nå er at menn kan få ereksjonsproblemer hvis de ikke snakker åpent om følelsene sine?

– Det er på en måte det jeg sier, selv om det kan høres litt flåsete ut å si. Men jeg vil si at mellom 80 og 90 prosent av de som kommer til oss har ereksjonsutfordringer eller lystproblematikk. Og det ligger jo litt alvor i det.

«Jeg er ikke en som snakker, jeg spiller golf»

Håheim sier at det vil oppstå en «minus-minus»-situasjon i parforholdet dersom man har en sårbar mann som ikke klarer å vise seg sårbar. Har han i tillegg slitt med ereksjonen, vil han kanskje trekke seg litt unna seksuelle situasjoner fordi de føles skremmende.

– Han vil ikke orke å måtte gå gjennom ereksjonssvikt enda en gang. Så vil kvinnen kjenne seg avvist og få tanker som: «Åh, han vil ikke ha meg lenger. Ting har skjedd med kroppen min, jeg har blitt for stor». Så blir de surrende i den verdenen begge to, som to minuser, uten at de snakker sammen. Det ser jeg skje veldig ofte, sier Håheim.

Han sier at myten om at menn ikke skal være følsomme har fått lov til å leve videre, og forteller om et tilfelle der en mann kom til timen sin og ba om å få kvitteringen med én gang.

– «Hæ?!», sa jeg da. «Ja, jeg ble sendt hit av kona mi, men jeg er ikke en sånn som snakker. Kan jeg bare få kvitteringen?».

Sexologen skal da ha sagt at jo da, kvittering skulle han få, men ville han ikke sitte og prate en times tid for å få litt valuta for pengene? «Nei, jeg er ikke en sånn som snakker – jeg spiller golf», svarte mannen. Men han tok tilbudet, og hadde etter en time åpnet seg lite grann om egne følelser.

– Han sa bitte litt om det, og jeg opplevde at jeg ikke fikk mye ut av ham. Men for ham var det en eksplosjon. «Jeg har aldri fortalt så mye om meg selv som det jeg gjorde nå», sa han.

Lekser på senga

Sexologen håper at menn kan være åpne om sårbarhetene sin til partneren:

– Man må tørre å si: «Jeg er sårbar rundt dette og dette temaet, og jeg syns det er vanskelig. Det kan påvirke meg seksuelt».

I tillegg får enkelte par en spesiell hjemmelekse av Andreas Håheim som han mener fungerer spesielt bra om det gjelder ereksjons- og lystproblemer. Her er det en fordel at partneren vet at mannen har gått til sexolog, og at hen er med på å gjøre «leksene».

SEXY HJEMMELEKSE: Ha masse sex, er sexologens råd til par. Men det betyr kanskje ikke det du tror. Foto: Dainis Graveris

– Leksa er at paret skal ha veldig mye sex i en periode – men det er «off limit» å ta på hverandre nedentil. Men resten av kroppen kan man kjøre på med.

Håheim påpeker at sex er mye mer enn typisk samleie med penetrering mellom to heterofile partnere, og at man kommer en lang vei med å ligge nakne sammen, kline, flørte, fantasere og onanere.

– Tar du vekk forventningene om at «noe skal skje», så slutter man ofte å tenke så mye. Det man kan oppleve isteden er lyst og intimitet – som kan føre til begjær.

Sexologen har da opplevd at parene har kommet tilbake med ekstra lure blikk.

– På mange av dem kan du se på smilene deres at «hø, hø, hø – vi brøt kontrakten …».