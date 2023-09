Tradisjonsretten kålruletter

Fyllet i kålrulettene kan være kvernet kjøtt av lam, storfe eller svin (eventuelt en blanding av storfe og svin) eller kvernet kjøtt fra kylling, spedd som til kjøttkaker, men litt løsere i konsistensen. Vegisterdeig eller fiskefarse kan også brukes hvis du ønsker en kjøttfri middag. Deig er kvernet kjøtt eller fisk, ikke spedd. Farse er ferdig spedd og klar til bruk.



1-2 spisskål - 8 middels store blader

Kjøttfarse:

500 g kvernet lammekjøtt

1 1/2 ts salt

1/4 ts pepper

1/4 ts muskat

1/4 ts ingefær

2 1/2 ss potetmel

Ca. 2 dl melk eller vann

Slik gjør du:

Arbeid saltet godt inn i deigen til den blir seig. Tilsett krydder og potetmel.

Spe med melk eller vann. Speeingsvæsken bør ha samme temperatur som deigen (helst kald). Spe med litt væske av gangen og arbeid den godt inn i deigen før neste speeing.

(Hvis deigen sprekker, dvs fett legger seg langs bollekanten og på arbeidsredskapen, tilsett ½- 1 ts bakepulver. Det vil hindre farsen i å krympe for mye under varmebehandling og den vil holde seg saftig).

Kok opp vann i en stor kasserolle, med plass til spisskålen. Hul ut litt av stilken med en spiss kniv, ev spissen på potetskrelleren. Legg spisskålen og la det koke i 6-8 minutter. Skjær bladene løs ved stilken og brekk dem forsiktig av.

Legg eventuelt spisskålen i kokende vann igjen, hvis det er vanskelig å få løsnet bladene når du kommer mot midten av kålen .

Legg kålbladene tilbake i kasserollen og kok dem 2-3 minutter, slik at de blir så myke at de kan rulles rundt kjøttfarsen . Legg bladene i kaldt vann etter koking, rask avkjøling gjør at den grønne fargen beholdes.

Legg bladene på et klede eller en rist slik at vannet renner av. Skjær av den tykke midtstilken så bladene litt tynnere.

Legg 1-2 spiseskjeer med kjøttfarse på hvert kålblad. Brett kålen rundt fyllet og knyt rundt med bomullsgarn eller fest sammen med en tannstikker.

Ha litt salt i kokevannet fra kålen. Legg i kålrulettene og la dem trekke i 15-20 minutter, til kjøttfarsen er gjennomkokt. (Del en rulett over for å kontrollere).

Ta kålrulettene opp og la dem renne godt av seg. Ta av hyssingen.

Server med hvitsaus smakt til med finhakket persille eller dill, kokte poteter og eventuelt grønnsaker og rørte tyttebær.

Hvitsaus:

Smelt 2 ss smør i en kasserolle. Rør inn 3 ss hvetemel, spe med 5 dl melk i små porsjoner. Visp godt mellom hver speeing. La sausen trekke 6-8 minutter. Smak til med salt, pepper og rikelig med finhakket persille, eventuelt dill.

Tips: Enkelte velger å steke kålrulettene så vidt i stekepanne etter at de er ferdig kokt og server med brunsaus eller tomatsaus.

*I samarbeid med Gartner.