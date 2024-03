Tradisjonsretten hønsefrikassé

Tradisjonsretten som fortsatt er like populær - serveres med kokte poteter.

Wenche Andersen serverer sin hønsefrikassé med en smak av karri. Beregne ca. 250 g hønsekjøtt med ben pr person.

– Dessverre er det ikke like lett å få tak i høns, men sjekk frysedisken i din butikk. Frossen høne tines best i kjøleskapet natten over, sier Wenche.

– Høns kan byttes ut med kylling, eller erstatt kylling med fårikålkjøtt, tipser kokken videre.

Dette trenger du:

1 frossen høne

Vann

1 1/2 ts salt

Hel pepper

1 laurbærblad

3 gulrøtter

2 persillerøtter

1 blomkål eller brokkoli

1 liten purre eller 3-4 vårløk

10-12 sukkererter

Saus:

Ca. 8 dl kraft

3 ss mykt smør

4 ss hvetemel

1 dl matfløte

1-2 ts karri

Salt, pepper

Frisk eller tørket dill, gressløk og persille

Slik lager du hønsefrikassé: