Tove (58) syntes det var flaut å si at hun var ufør: – Jeg dro noen hvite løgner

UFØR: I 2018 merket Tove Midtbø at kroppen ikke spilte på lag. Ett år senere kom diagnosen som satte strek for Midtbø som arbeidstaker på fulltid. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Nesten tre millioner av oss har en jobb å gå til. Mange knytter identiteten sin opp mot hvem man er etter at man har «klokket inn» på arbeidsplassen.

Så hva om man havner utenfor arbeidslivet, og blir ufør? Den reisen har Tove Midtbø (58) vært med på, og gjort seg mange viktige erfaringer.

– Jeg var så flau over å fortelle at jeg var blitt ufør. Jeg skammet meg ikke, men jeg måtte begynne å tenke på hvorfor det var så vanskelig å si det høyt, forteller Midtbø.

Ifølge SSB var 10,7 prosent i aldersgruppen 18-67 år uføretrygdede i 2022, noe som tilsvarer nesten 378.000 nordmenn. Det er litt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd.

ARBEIDSMAUR: Enten det var foran kamera i NRK eller foran en klasse på videregående skole, så har Tove Midtbø elsket å være på jobb. Foto: NRK

Flere vil dra kjensel på Tove Midtbø fra NRK-flaggskip som «Norge rundt» og ulike nyhetssendinger på 1990- og 2000-tallet. Før den tidligere journalisten ble ufør, jobbet hun som medielærer. Og i likhet med mange andre var Midtbø en som elsket jobben sin.

– Jobben min har vært alt. Den har vært identiteten min, sier Midtbø.

Hun tror arbeidsgleden kom tidlig, fra småbruksoppveksten på Nordmøre i en familie på åtte. Hun likte følelsen av å være sterk og til nytte.

Flere år senere, nærmere bestemt i 2018, føltes ikke ting normalt. Midtbø var sliten, «på en rar måte». Hun kjente seg aldri uthvilt. Hun var i tillegg mye svimmel, slet med balansen og synet, og hadde «rare, tunge bein». Hun oppsøkte lege, og det ble tatt en haug prøver.

LANG PROSESS: Det tok drøye to år før Tove Midtbø fikk diagnosen multippel sklerose. Foto: Privat

Først ble det konstatert lavt stoffskifte. Senere ble høyt stoffskifte nevnt, og deretter knute på skjoldbruskkjertelen. Så måtte Midtbø vente en stund før hun fikk en ny, tung beskjed:

– Det gikk nesten 2,5 år før det ble oppdaget at jeg hadde MS.

Sjokket – og lettelsen

MS står for multippel sklerose, og er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet. Mens noen lever så å si symptomfritt, kan den gi alvorlig funksjonssvikt hos andre.

Faktaboks: Multippel sklerose (MS) Symptomer kan være følesansforstyrrelse, kraftsvekkelse og synsforstyrrelser som skyldes at nervebaner som forsyner øyet, rammes. Det kan gi dobbeltsyn eller tåkesyn. Andre vanlige symptomer er tretthet eller nummenhet, og en prikkende hudfølelse. Dersom nervebaner som styrer armer og bein blir forstyrret, vil det medføre kraftsvikt, koordinasjonsproblemer og muskelspasmer med stive muskler. Noen kan ha forstyrrelser ved vannlatingen eller tarmfunksjonen. Ereksjonsproblemer eller tørrhet i skjeden kan forekomme. Andre symptomer kan være svimmelhet, ustøhet eller problemer med konsentrasjonen og hukommelsen. Hvilke og hvor mange andre symptomer som utvikles, avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad. De færreste får alle symptomene. Kilde: Helsenorge.no

– Bildet vi har av MS er at det er en kjempealvorlig sykdom hvor du havner i rullestol. Jeg ble veldig sjokkert, men også litt lettet. Det var så slitsomt å ikke skjønne hva som feilet meg. Nå kunne jeg slå meg til ro.

Det var en stor omstilling å skulle ta farvel med arbeidshverdagen slik Midtbø hadde kjent den. Likevel kjente hun på lettelse over å få svar.

– «Ja vel, nå klarer jeg ikke gå på jobb mer, eller å stå i et klasserom med 30 elever foran meg», tenkte jeg. Jeg måtte slippe «tauet» til jobben og begynne å tenke på meg selv.

Kanskje hadde det vært naturlig med en sykmelding mens Midtbø ventet på svar om hva som feilte henne. I stedet valgte hun motsatt retning – som hun i ettertid har skjønt ikke var særlig klokt.

– Jeg ofret egentlig altfor mye, men jeg så det ikke selv. Jeg ville jo bare jobbe.

58-åringen jobbet dermed mer enn hva legen anbefalte. Og i timene etter jobb handlet alt om å hente seg inn igjen.

– Jeg ofret veldig mye av fritida for å kunne holde ut. Da måtte jeg bare hvile, så jeg skulle klare å gå på jobb. Jeg takket nei til mange private ting. I ettertid ser jeg at det ikke var så lurt, påpeker Midtbø.

De hvite løgnene

Ett år etter at hun ble diagnostisert, ble Midtbø 100 prosent ufør. En vanskelig tid, medgir 58-åringen. Og å snakke høyt om det i tillegg, slet hun med. Dermed startet «småjugingen», som hun kaller det:

– Når du møter folk du bare kjenner litt, og de spør: «Åssen går det på jobb?». Og da sa jeg: «Jo, det går fint på jobb» – for det gjorde det jo. Men jeg sa ikke at jeg ikke var på jobb. Så jeg dro noen hvite løgner. Jeg jugde litt for frisøren min også, for jeg orket ikke å sitte i salongen der og prate høyt om det.

58-åringen påpeker at det er naturlig å spørre «hva har skjedd?» når man treffer på noen som er uføre.

– Og da må du stå og fortelle masse private ting. Og dét er ikke gøy.

Men etter hvert slo tanken Midtbø: «Vet du hva? Søren heller, dette skal vi snakke om. Vi kan bidra og vi er en del av samfunnet».

«HVORDAN GÅR DET PÅ JOBB?»: Etter at Tove Midtbø ble ufør, valgte hun ordene med omhu hvis hun ble spurt om jobbsituasjonen. Foto: Privat

Midtbø har derfor laget et foredrag hun har kalt «Fra arbeidsmaur til ufør», der hun vil få frem at uføre fremdeles har en stor verdi. Og Midtbøs liv har fortsatt stor verdi for henne, selv om hun ikke lenger kan være i full jobb:

– Jeg lever i et mye saktere tempo enn før, men jeg syns jeg har det kjempefint. Før klarte jeg ikke å prioritere annet enn å gå på jobb, men omsider kom jeg meg på trening også, forteller 58-åringen – som etter ett år ved treningssenteret ble tilbudt instruktørjobb tre timer i uka.

– Blir litt såret

Midtbø blir litt oppgitt av politikerne når de prater om den såkalte arbeidslinja og «alle i arbeid, de som kan»-retorikken.

– Jeg er enig i at alle som kan, bør jobbe. Selv jobber jeg tre timer ukentlig, som for meg nesten er en full jobb. Men man blir ikke ufør fordi det er så morsomt. Det er ikke et valg. Jeg blir litt såret.

Faktaboks: Inntekter ved siden av uføretrygden Du kan tjene inntil 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden) i året uten at det får konsekvenser for utbetalingen av uføretrygden din. Det tilsvarer i dag 47.448 kroner.



Har du gradert (delvis) uføretrygd, har du en individuelt fastsatt inntektsgrense du må forholde deg til.





Hvis du har fått innvilget tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, er inntektsgrensen lik grunnbeløpet i folketrygden. Det tilsvarer i dag 118.620 kroner.





Får du omsorgsstønad eller fosterhjemsgodtgjørelse, regnes det som inntekt. Det samme gjelder andre pengestøtter eller annet arbeid som er pensjonsgivende inntekt.





Tjener du over inntektsgrensen, vil du beholde inntekten, men utbetalingen av uføretrygden blir noe redusert. Samlet sett vil du sitte igjen med mer, fordi bare deler av inntekt over inntektsgrensen fører til redusert utbetaling av uføretrygd. Kilde: NAV (Arbeids- og velferdsetaten)

NAV fastslår at man kan jobbe så mye man har mulighet til, selv om man får uføretrygd. Imidlertid er det en grense for hvor mye inntekt man kan ha før utbetalingen av uføretrygd justeres ned.

Midtbø kunne tenke seg at man endrer litt på reglene for å gjøre det lettere å prøve seg i arbeidslivet – uten at man skal bli trukket i trygden. Hun mener dagens regelverk kan skape usikkerhet om egen fremtid.

Tjener man mer enn 47.488 kroner i året, vil det få konsekvenser for utbetalingen av uføretrygden. Tjener man over 80 prosent av inntektsnivået man hadde som frisk, vil ikke uføretrygden bli utbetalt det året.



– Grenser til mobbing

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson i Rødt mener dagens regler gjør at det ikke lønner seg å jobbe for mange trygdede.

– Politikerne maser og maser om at alle skal jobbe. Men prøver man å jobbe ved siden av uføretrygd, er det kjempevanskelig.

Kristjánsson mener vi har et system der man er «livredd for at syke og trygdede skal få én krone for mye», og at det resulterer i at mange uføre blir straffet om de jobber noen timer.

IKKE IMPONERT: Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener retorikken enkelte toppolitikere bruker om uføretrygdede grenser til mobbing. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

En enkel løsning er å heve fribeløpet på 47.488 kroner, mener han. I tillegg mener han at det trengs et oppgjør med holdningene han hevder at ledende politikere har:

– Det grenser til mobbing. Når vi har statsråder som står og sier at folk «bare må komme seg opp om morran» … altså, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.

– Du blir ikke ufør fordi du mangler vekkerklokke. Syke folk blir stemplet som late og giddalause av ledende politikere. Ingen ønsker seg et liv på trygd, sier stortingsrepresentanten.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier at hun ikke er ute etter å mistenkeliggjøre noen.

– De som ikke kan jobbe skal ta imot hjelp med god samvittighet, så Kristjánssons kommentar får stå for hans regning.

HEIER PÅ ARBEIDSLINJA: Statsråd Tonje Brenna sier vi må ha mange nok i jobb for å økonomisk trygge dem som ikke kan jobbe. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Brenna poengterer at det må være mulig å diskutere hvordan flere kan inkluderes i arbeidslivet. Målet er at enda flere skal kombinere jobb og uføretrygd, og at de som allerede gjør det skal gjøre det i enda større grad.

– For meg er arbeidslinja en forutsetning for noe av det viktigste vi har som samfunn – velferd som kommer hver og en av oss til gode.

– Da må vi ha mange nok i jobb for å sikre en inntekt til dem som ikke kan jobbe.

Statsråden stiller spørsmål ved om en som går på uføretrygd tør å jobbe litt hvis han eller hun blir litt friskere.

– Eller er deler av systemene våre slik at de stenger deg inne i en ytelse og stenger deg ute fra arbeidslivet?

Om svaret på sistnevnte er ja, mener Brenna at vi bør se på hvordan systemet kan forbedres.

Arbeids- og inkluderingsministeren forteller at de ikke har foreslått endringer av fribeløpsgrensen i neste års budsjett, men at hun er villig til å se på om man kan forbedre regelverket enkelte steder.

– Vi vil også komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at uføre som kommer i arbeid, ikke skal få urimelige tilbakebetalingskrav for allerede utbetalt uføretrygd, sier Brenna.

Og uføretrygdede Tove Midtbø er klokkeklar på at hun og andre fortsatt kan ha stor samfunnsnytte:

– Vi er ikke en belastning, og vi er ikke late. Vi kan fortsatt bidra og gjøre gode ting, sier Midtbø.