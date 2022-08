Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen ble kjent da de vant Sommerhytta på TV 2 for noen år siden. Samme år fikk de datteren Olivia Quinn.

Nå har de arvet et lite paradis i Sogn hagekoloni i Oslo, av Knut sine foreldre. De har brukt store deler av sommeren på å nyte sommerlivet i denne kolonihagen.

Barndomsparadiset til Knut

De har selvfølgelig pusset opp, ryddet og ordnet i både hytte og hage.

HYTTEDRØMMEN DERES: Her nyter familien sommerlivet i en kolonihage midt i byen. Foto: @knut.kjartan

– Jeg er oppvokst der. Foreldrene mine kjøpte hytta i 1975, så jeg har vært der siden jeg var seks år. Det er en liten oase midt i byen, selv om man bor bare kanskje 10-15 minutter fra hytta – så føler man at man er midt ute på landsbygda, forteller Knut, og beskriver livet i hagekolonien;

– Det er frukttrær, bærbusker, stakittgjerder og store gressplener. Med en gang man kommer innafor gjerdet, så er man liksom på hytta, selv om man er midt i byen.

Hyttene var opprinnelig laget for at arbeidere i leiligheter også skulle få en smak av hytteliv – i byen. Det finnes flere kolonihager i Oslo og også i andre byer i Norge.

– Kjartan, du blir da invitert inn i Knuts barndomsdrøm? Var det din drøm?

– Eh, ikke egentlig, ler han, før han fortsetter;

HYTTELIV: Hytta er på 30 kvm og de har pusset opp både inne og ute. Foto: @knut.kjartan

– Men plutselig så hadde vi et hus, og jeg har vært vant til å være midt i byen. Jeg er urban. Men så tenkte jeg; «Jøss for en mulighet, vi kan flytte litt tilbake til byen». For denne kolonihagen ligger jo midt i byen, og bare det er jo en deilig tanke for meg. Jeg kan leve et primitivt liv i en liten hytte og gå ti minutter og få meg kaffen min, sier Kjartan Haugen.

Totaloppussing

Hyttelivet er også primitivt og det syns de er deilig.

– Det er heller ikke noe bad der, det er felles bad og dusj litt lenger unna. Det er 30 kvm. Vi er tilbake til det primitive, det syns jeg er helt fantastisk. Vi har for mye greier hjemme, sier Kjartan.

De har altså arvet hytta av Knut sine foreldre. De har brukt store deler av sommeren på å oppdatere hytta og kvitte seg med mye.

– Selv om det bare er 30 kvm, så har man jo hatt den i 50 år og spart på ting. Det er duker jeg har brodert, ting jeg har laget på sløyden, hyller jeg har snekret og jeg ville jo ta vare på alt, selvfølgelig. Men vi har kastet mye, levert mye til gjenvinning og behold kun det fineste som betyr mest, forteller Knut.

HAGEN: De har brukt mye tid på å fikse i hagen. Foto: @knut.kjartan

De har ikke vært helt enige om alt i denne prosessen.

– Knut vil gjerne ta vare på ting, jeg vil gjerne kaste. På Sommerhytta så følte jeg at vi var enige hele tiden, her føler jeg vi har vært uenige hele tida, sier Kjartan med glimt i øyet.

De har totaloppusset hytta.

– Vi har gjort veldig mye. Vi har malt hytta utvendig slik at den har den opprinnelige fargen fra 1975. Vi har lagt platting, lagt grus, nytt inngangsparti og innvendig har vi gjort alt. Flyttet kjøkken, satt opp vegger, satt inn skyvedører, forteller Knut.

Datteren deres fylte nylig tre år og de forteller at hun elsker å være der.

– Når vi henter henne i barnehagen så vil hun rett til Sogn. «Jeg vil til Sogn», sier hun. Hun kan bade i baljer i hagen, være med ned i potetåkeren, dra opp gulrøtter og vi går turer til lekeplassen. Så det er et paradis for henne, sier Knut.