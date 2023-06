Toppadvokaten holdt lidelsen skjult lenge: – Følte skam

FORTELLER ÅPENT: Advokat Stig Bech holdt lenge sin psykiske lidelse skjult, så ville han dele for å gi det et ansikt. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Toppadvokat Stig Bech (55) tiet i flere tiår om at han var bipolar. Han har blitt kåret til Norges beste eiendomsadvokat mange ganger. Men lidelsen holdt han for seg selv.

Og etter at han satte seg i bilen en kveld og kjøpte en hestegård i Nannestad på impuls uten å informere familien, skjønte han at det var lurt å ta imot hjelp.

Nå debuterer han som grafiker, med skisser som ble til mens han var langt nede.

– Jeg har en helt fantastisk kone som kom med skisseblokk, og noen fine kullstifter på et tidspunkt for å stimulere meg ut av en litt urolig periode. Da har det vist seg at det å jobbe med disse tingene er bra, forteller Stig Bech til God morgen Norge.

– De utfordringene jeg har forplanter seg



Han forteller åpent om hvordan det er å leve med diagnosen. Sånn har det ikke alltid vært, for han har ikke villet dele før for noen år siden. Da valgte han blant annet å fortelle i en artikkel i Dagens Næringsliv.

I dag er han aktiv i Bipolarforeningen, blant annet som styremedlem. Livet med en bipolar lidelse beskriver han slik:

– Det er en stemningsvariasjon som er ganske voldsom, det går mellom det depressive og det helt høye. Er man nede, så er man nede og det hater jo de fleste. Det er ingen som liker å være tung, mørk og depressiv, sier han og fortsetter:

– Er man oppe og har voldsomt med energi, så er det en god del som syns det er helt ålreit. Og det kan gi en energi som er positiv, som er et bidrag til mye som skjer i livet. Både kreativt, på jobb og i familielivet. Men jeg tror egentlig de fleste er ganske skeptiske til begge deler, fordi hele poenget er at det er mye jobb med å holde kontroll.



Bipolar lidelse Ifølge Helsenorge er bipolar lidelse en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever.

Episoder med hevet stemningsleie og økt energi og aktivitet omtales som mani eller hypomani. Ved mani er de oppstemte episodene så uttalte at de i stor grad går ut over evnen til å fungere i dagliglivet. Ved hypomani er de oppstemte episodene forholdsvis milde og går ikke i vesentlig grad utover funksjonsnivået. Episoder med senket stemningsleie og redusert energi og aktivitet kalles depresjon. Intensitet og varighet av de oppstemte og nedstemte episodene kan variere. Mellom episodene kan du ha symptomfrie perioder eller perioder med få symptomer. Ofte snakker man om bipolar lidelse type 1 og bipolar lidelse type 2. Ved bipolar lidelse type 1 må du ha hatt minst to episoder med forstyrret stemningeleie, derav minst én manisk episode. Ved bipolar lidelse type 2 må du ha hatt depressive og hypomane episoder, men aldri mani. (Kilde: Helsenorge.no)

– Ville du valgt lidelsen bort, hvis du kunne?

– Ja, og først og fremst da av hensyn til mine omgivelser. Fordi jeg vet at de utfordringene jeg har forplanter seg – ikke minst til familien.

Bech forteller at han har lagt mye innsats ned i å være stabil på jobb.

– Jeg har alltid vært stabil på jobb og må alltid være det. Det har vært en mestringsstrategi i seg selv. Men da tas det jo litt ut igjen på hjemmebane og den ustabiliteten og uforutsigbarheten og de humørskiftene som ligger i dette bildet – det er vanskelig for de nærmeste å forholde seg til, forteller han ærlig.

Skulle ønske han ba om hjelp før

Han har hatt diagnosen siden han var 15 år. Da ville han ikke ha behandling. Han ville fikse det selv, forteller han.

– Det har fungert på en måte, jeg mener jo ikke at det er en oppskrift på et godt liv – snarere tvert imot. Men det har fungert gjennom egne mestringsstrategier, gjennom en god og strukturert livsstil, kosthold, trening og ikke minst jobb og litt kreativ aktivitet.

GOD MORGEN NORGE: Stig Bech gjestet God morgen Norge og fortalte om livet som bipolar og om episoden som var en vekker for ham. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Han mener at han på den måten har bygget opp en pakke med mestringsstrategier som har fungert.

– Men selv med en god pakke, litt selvdefinert og med lite annen hjelp – så er ikke det nok over tid for å få ting til å funke.

– Og jeg skulle ønske jeg hadde vært tidligere bevisst på det å søke hjelp, få informasjon, få terapi og rett og slett bli håndtert på en god måte og ikke minst da medisinsk, forteller han.

I dag er det ganske annerledes. Han beskriver hvordan livet er nå.

– Jeg bruker medisin og egentlig hele verktøykassen av det som finnes. Kjernen i det er medisinen. Der hvor stemningsbildet typisk bipolart ser slik ut, sier han og viser bølger opp og ned med hånden, før han fortsetter:

– Så vil man med medisinen få flatet ut kurven. Det er ikke sånn at man slutter å ha høyere perioder og noe lavere perioder, men de blir mindre alvorlige og de kommer sjeldnere og blir mye mer håndterbart.

– Er det flest topper eller flest bunner?

– For meg har det vært mest bunner, jeg har vært mest tung. Det har endret seg litt over tid. I ungdomstid og studietid var jeg mest høy og veldig energisk. Og det var nyttig akkurat da.

Han forteller blant annet at han tok jusstudiet på litt over to år.

– Det var jo helt supert, men jeg vil jo ikke anbefale en sånn studietilnærming til noen andre.

Da visste ingen av de han studerte med at han hadde den diagnosen.



Fortsatt ubehagelig å dele

Han har reflektert rundt hvorfor han ikke ville at noen skulle vite det, og han mener at det fortsatt henger igjen noen stigmaer rundt dette.

– Jeg tror at i Norge, og i Skandinavia generelt, er vi ganske åpne. Vi er liberale, vi er flinke på håndtering av seksuell legning, av religion og kjønn. Vi har tenkt mangfold på riktig måte i mange år. Ikke minst i advokatfirmaer og sånne virksomheter jeg er en del av, sier han og utdyper:

AKTIV: Stig Bech forteller at når han kobler av fra jobb går det ofte i fysiske aktiviteter til vanns og til lands. Foto: Privat

– Men jeg tror at det samtidig henger igjen litt når det gjelder mental helse, eller mental uhelse som man skal si nå. Der har det vært et stigma. Jeg følte skam. Jeg ønsket ikke å eksponere den siden av meg. Jeg ønsket å vise fram den gode, den forutsigbare, den troverdige og saklige.

– Hvorfor ville du dele?

– Jeg tror det er ekstremt viktig, at en del er åpne. Bipolar-flokken er ganske bred. Det er folk som har alle mulige forhold til jobb: Ikke jobb, i jobb og delvis jobb. Det er alle varianter og variasjoner. Jeg tror det er viktig at vi viser hele bredden i det spekteret, sier han og fortsetter:

– Da må noen stikke ut hodet av og til, selv om jeg må erkjenne at det fortsatt er ubehagelig.

Bech forteller at han har fått overveldende mange tilbakemeldinger etter at han valgte å dele.

– Det ga en reaksjon som var ganske negativ den første dagen. Jeg tenkte at nå er det slutt på den rollen, hvert fall sånn rent umiddelbart. Men reaksjonene var jo veldig positive, til dels kjempepositive, sier han og fortsetter:

Trenger du noen å snakke med? Bipolarlinjen er en anonym støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Tlf: 21 99 65 00.

– Det som varmer mest er når du da for eksempel kommuniserer med en ung student, som har samme utfordring. Og som da har behov for å se at ting kan funke.

Impulskjøpet som var en vekker



Så tilbake til den historien om gården han kjøpte i Nannestad på impuls. Det som fikk han til å forstå at det var lurt å ta imot hjelp og begynne på medisiner.



– Det er litt satt på spissen, men det er noe jeg har kommunisert. Og det er en typisk episode i livet som var en vekker, forteller han og forklarer hvordan det fungerer:

– Det som skjer er at man har en tanke om at jeg er giret på noe, vil gjennomføre noe, så er det ikke sikkert at andre i familien var like interesserte i det og syns det var like riktig. Men hvor jeg velger å gjøre det allikevel.

Han beskriver det selv som en svært usympatisk handling.

– Og på ingen måte noe som jeg vil anbefale andre å gjøre etter. Men det er jo det som da av og til skjer, og særlig for min del da inn mot det private. Så vil man av og til foreta handlinger som er negative og som jeg i en normal setting vet at ikke bør gjøres og som vil være negative for omgivelsene.



Debuterer som kunstner

Nå debuterer han som grafiker og kunstner. De er basert på skisser som han laget i en periode hvor han var ganske langt nede.

KUNSTNER: Stig Bech debuterer som kunster. Det er basert på skisser som han laget i en periode da han var ganske langt nede. Foto: Galleri Art Design

– Dette er relativt figurativt, med noen litt abstrakte elementer. Det er grafikk. Det er etsning på kobberplater. Det er en ganske sånn sammensatt teknikk, men morsom.

Han beskriver kunsten sin på denne måten:

– Det er en vinkel nedenfra, et litt dystert utgangspunkt. Det er mye forfall, et litt sånn destruktivt startpunkt. Men så sees det litt oppover. Og det er litt typisk i perioder hvor man ikke er helt på topp eller var helt på topp, hvor man finner noen knagger og ser opp og ut og fram mot, avslutter han.