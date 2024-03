Tok grep: – Gruer meg ikke til å gå på butikken mer

Salum Kashafali (30) er europamester, verdensmester og den raskeste paralympieren noensinne, uansett grad av funksjonsnedsettelse.

I fjor slo han hele norgeseliten under Bislett Games, med tiden 10,37 på 100 meter. Og det samme året tok han endelig et grep som har snudd opp ned på hverdagen.

– Ikke like muligheter

Da Kashafali var i 20-årene, mistet han det meste av synet. I dag har han under fem prosent syn. Inntil i fjor kunne en vanlig dag være svært utmattende for paralympieren.

– Samfunnet er bygget slik at folk med nedsatt funksjon ikke har like muligheter. Det gjelder både i arbeidslivet og i idretten, innleder han.

En stund la han mange krefter i å ikke la omverdenen vite hvor dårlig han så.

– For meg lå det en frykt i hvordan jeg kom til å bli behandlet. Så jeg la en ekstra innsats i å prøve å skjule mest mulig at jeg har dårlig syn. Så jeg ble mye sliten og utmattet i hverdagen, forteller 30-åringen.

Bare det å komme seg på butikken eller på trening kunne være svært krevende, sier han videre.

– De to-tre bussturene jeg måtte ta hvor jeg skulle navigere og orientere meg, for eksempel. Jeg har bare sidesyn igjen, og man blir veldig sliten av å finne ut av hvor man kan gå og ikke.

Fikk hjelp

Etter hvert forsto han at han ikke kunne fortsette å leve sånn.

– Jeg fant ut at jeg hadde rett på assistent gjennom kommunen. All ære til Bergen kommune, Blindeforbundet og Stendi (omsorgsaktør som tilbyr ulike tjenester på oppdrag fra det offentlige, journ. anm.) som ga meg mulighet til å leve min hverdag på mine premisser, sier Salum Kashafali.

30-åringen har i dag fem ulike assistenter som jobber turnus. Han sier at de har snudd dagene hans opp ned.

– Idrettsgleden min har skutt i været. Og hverdagen har blitt bedre fordi jeg får ha den på min måte – uten at jeg er avhengig av familie eller venner, sier paralympieren.

Nå gruer han seg heller ikke til å dra på butikken eller i sosiale sammenkomster mer.

– Jeg har fem flinke assistenter som handler mat og lager den sammen med meg, som blir med på trening, og hvis jeg skal møte venner eller må handle klær, forteller 30-åringen.

Når han trener på hekk eller løp, passer assistentene på at det ikke er andre personer i løypa. Da slipper Kashafali å lytte etter om det er andre folk i nærheten. De kan også skrive opp tidene hans under treninger.

– Jeg er ikke redd for å falle mer, for nå går de foran meg. Jeg er så takknemlig, sier verdensmesteren.

Kommer med stikk

Han har også hatt med assistent under opptakene til reality-konkurransen «Vinnerschkalle», der han har konkurrert mot blant andre Magnus Midtbø, Solveig Gulbrandsen, Karoline Dyhre Breivang og Frank Løke.

Sistnevnte havner Kashafali i krangel med etter en sprintøvelse fordi Løke mener Kashafali taper av taktiske grunner.



– Nei, fy faen, det er dårlig. Det der trodde jeg ikke om deg, sier Løke etterpå.

– Nå mister jeg respekten for deg, skyter Kashafali tilbake.

– Nå mister jeg respekten for deg også, sier Løke.

Paralympieren er klokkeklar på at han ønsket å stille på like premisser som alle andre, til tross for at produksjonen tilbød å tilrettelegge øvelsene for ham.

– Jeg vil vise Norge at selv med dårlig syn så er dette sånn jeg funker – og at det kan være like bra eller enda bedre enn alle andre, sier 30-åringen.

Han sier at han og Frank Løke skværet opp fort etter opptak, og at de hisset seg opp fordi «Frank ikke tåler å tape, mens han selv elsker å vinne».

– Og det er klart at det er ekstra kjipt å tape mot en som ikke kan se, sier han lurt.

Samme person – bare bedre

Nå har Kashafali fullt fokus på å forsvare sin tredje VM-tittel under VM i Japan – og sin andre olympiske tittel under sommer-OL i Paris.

Han merker stor forskjell nå som han har assistenter til å ta seg av oppgaver som kan gi ham fullt fokus på løpingen.

– Kombinasjonen er at jeg er en bedre idrettsutøver. Jeg trener fire-fem timer hver dag. Jeg er den samme personen som i fjor – bare litt bedre. Så jeg krysser fingrene for å bli enda bedre, sier han med et smil.