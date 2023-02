Tøft for familien å se ham på TV: – Forskjell på hvordan de takler det

Søndag kveld blir vinneren av Farmen kjendis kåret – etter seks uker inne på Steinsjøen gård. Sammen står Ørnulf Høyer med de andre semifinalistene Trond Moi (53) og Sofie Karlstad (24).

Det har mildt sagt vært en sesong som har bydd på blod, svette og tårer.

Det er neppe en hemmelighet at oppholder til Høyer på gården har vært turbulent, og nå åpner han opp om hvordan hele opplevelsen av reality har vært for ham og hans nære.

– Surrealistisk

– Det har vært helt surrealistisk, sier 66-åringen til God morgen Norge, og fortsetter:

– Jeg har liksom ikke den tittelen «tv-personlighet». Jeg har bare stupt inn i dette her fra en vinkel som er min egen – en oppdagelsesreise føler jeg.

FINALIST: På søndag skal vinneren av Farmen kjendis kåres. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Han er i godt humør når han gjester frokostprogrammet, og har tidligere fortalt at han er oldebarnet til polfareren Fridtjof Nansen.

– Han tok turen over Grønland og visste ikke om han kom over. Det var bare om å gjøre og overleve. Jeg tror jeg føler litt på det samme nå, ler han videre.

– Masse ting jeg ikke var klar over

Han sier at han er overrasket over hvordan han har blitt fremstilt i reality-programmet:

– Det rare er at jeg kommer tilbake og ser på programmet og så plutselig oppdager jeg masse ting jeg ikke var klar over, sier han.

Det har vært nok av konflikter i årets Farmen kjendis, men han sier selv at han ikke var klar over alle – før han så det selv på tv.

– Det var en veldig tøff ting som skjedde første uken, men etter hvert så dukket det opp masse konflikter. Men en konflikt er tross alt når to personer møtes og krangler. Når jeg ser på tv, så tenker jeg: Oj, jeg var ikke klar over at det var så mange konflikter. Ærlig talt, jeg skjønte ikke det.

– Så den klippen som er blitt gjort den..., sier han og lar det henge i lufta før han utdyper:

– Nå er ikke jeg noe reality-menneske da, men jeg burde ha skjønt at det kom en del som jeg ikke var klar over da.

– Føler du at du har blitt fremstilt feil?

– Ja. Det må være lov å si. Nå er ikke jeg den flinkeste til å drive med pekeleken, men akkurat der kunne man ha gjort noe bedre. For det er en del ting som blir framlagt som er såpass alvorlig da.

Pressesjef I TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver dette i en kommentar til God morgen Norge:

– Det er enorme mengder råmateriale som tas opp i løpet av en uke på Farmen, og som i sin tur skal sys sammen til ukens tre tv-episoder. Vårt mål er selvsagt alltid å gi et så korrekt bilde som mulig av situasjonene som oppstår på Farmen-gården, sier han.

– Redde for å være med på Farmen

– Jeg er jo en person som er tilsnakkelig. Jeg har jo noen mottoer: Jeg liker å smile. Jeg liker å spre smil. Man skal snakke til folk og ikke om folk. Og man skal vite at det er to sider av en sak. Det er alltid noe jeg prøver å holde fast i selv.

FRYKT: Ørnulf Høyer påstår at klippingen på Farmen kjendis kan skremme andre fra å delta. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg tror det er mange kjendiser som kan komme til å bli redde for å være med på Farmen, hvis det er klippen i framtiden også. Hvis jeg tør å påstå det.

– Hva var det verste da?

– Vi var en veldig god gjeng der inne. Og vi hadde masse glede oss i mellom. Og jeg ryddet opp i en ting som Ingrid gjorde meg oppmerksom på. Det er viktig at man er varsom. Men, for å si det sånn da – hvis Aleksander løper nedover gårdsbakken med rumpa bar, for han hadde tatt buksa nedpå der. Så ler vi oss ihjel. Jeg tror ikke de hadde ledd hvis jeg hadde gjort det, ler han.

– Og det er forskjellen. Jeg har et lekent sinn og så plutselig blir jeg satt i en situasjon hvor jeg ikke kjenner meg igjen i det hele tatt, fordi jeg har en kropp som er seksti. Jeg kan ikke kaste en jente ut i vannet, men Erik kunne kaste Ingrid ut i vannet. Og det skal jeg ta til meg, og det skal jeg passe på.

– Men den rausheten som ligger i at man forstår det, den syns jeg skal komme til syne og at man ikke bare skal klippe inn ting hvor jeg må forholde meg til: Okei, jeg har blitt kalt mannssjåvinist.

– Jeg følte ikke at det var slik der.

Tøft for de rundt ham

– Jeg syns det er lærerikt da. Og man skal være litt ydmyk i forhold til at det er viktig å ta til seg, men jeg kunne gjort det uten at det skjedde på tv da.

– Har det vært noen selvransakelse hos deg i etterkant? For det er jo tydeligvis noen som føler andre ting enn det du har følt?

– De som er «konkurranse-minded» skjønner at du ikke greier å stoppe det. Jeg har alltid vært målrettet. Hvorfor tror du jeg er der i dag? Jeg har vært foran i løpeskoene hele veien, jeg. Men jeg har lyst til å inkludere og gjøre det gjennom å samarbeide med folk, sier han og forteller at han ble satt litt på plass på en hyggelig måte:

– Christopher for eksempel sa noe veldig riktig, at jeg kanskje var litt vel «konkurranse-minded». Men det er vanskelig å skru av da, sier han.

Han innrømmer dog at det til tider har vært tøft for familien og de rundt ham.

– Det er forskjell på hvordan de takler det, sier han og forteller videre:

– Jeg har én som hjertet mitt banker for hver dag og hun har en annen personlighet enn det jeg har. Hun syns det har vært en kvern på mange måter. Man har jo sine egne briller på når man ser på dette, og hun er en del av familien min.

Han forteller at han selv står støtt i det, men at han nok vil tenke seg om noen ekstra ganger om å bli med på noe lignende i framtiden.

– Jeg står veldig støtt i hvem jeg her, hvor jeg er og hva jeg er. Men hun er jo da en del av meg, vi er et team på jobben, vi er et team hjemme – og det har vært en tøffhet som, hvis jeg skal være med på noe mer, så må jeg sende inn søknadskjema i tre eksemplarer – og det er ikke sikkert jeg får godkjent, sier han.