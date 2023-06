Tips til pride-filmer og serier

I dag har nesten enhver ny serie med en skeiv rollefigur, en hovedrolle eller som oftest en birolle. Selvfølgelig er det slik, for seriene skal jo gjenspeile samfunnet, men det har langt fra alltid vært enn selvfølge.

Det har rett og slett vært en skeiv revolusjon i TV- og filmverdenen. For bare 20 år siden måtte skeive lete med lupe for å se om det kanskje kunne være hint av skeivhet i noen av rollefigurene. For det er jo slik at man ønsker å se seg selv og sin historie på lerretet eller TV-skjermen, og at det er noen man kan identifisere seg med.

I den skeive filmhistorien er det mye tragedier å spore. I nesten hver eneste film med en homofil eller lesbisk rollefigur, endte de som regel opp enten med å ta livet av seg, eller «omvendes» til heterofili. Nå er det homofile, lesbiske, trans eller ikke-binære rollefigurer i de fleste serier, og rollefigurene er der i kraft av hvem de er og ikke hva de er.

«Visible: Out on Television»

DOKUSERIE: I «Visible: Out on Television» møter vi blant annet Neil Patrick Harris. Foto: Apple TV+

I Apple TV+ sin dokumentarserie «Visible: Out on Television» ser de nærmere på skeives representasjon i TV-historien, i alt fra såpeserier, nyheter og dramaserier. Det er intervjuer med folk foran og bak kamera, blant annet Ellen Degeneres, Billy Porter og Neil Patrick Harris.

Vi får et innblikk i kodene, undertekstene og det «hemmelige» språket som har regjert i tv-historien. «Visible» er interessant og kan gi et nytt perspektiv og bevissthet rundt viktighet av representasjon.

«Eldorado: Alt nazistene hater»

Netflix slapp nylig dokumentaren «Eldorado: Alt nazistene hater», fra det skeive miljøet i Berlin på 20-tallet, konsentrert rundt nattklubben «Eldorado» og deretter til nazistenes inntog på 30- og 40-tallet.

DOKUMENTAR: I «Eldorado: Alt nazistene hater» er vi i Berlin fra 20- til 40-tallet. Foto: Netflix

På bare et tiår gikk Berlin fra å være en fri og banebrytende by til en plass med undertrykking og enorme overgrep mot det skeive miljøet. Dette enorme og raske skiftet forteller at man kan ikke nødvendigvis ta opparbeidede friheter for gitt. Dessverre. Med intervjuer og rekonstruksjoner er det en medrivende og veldig interessant historie som fortelles, og vi blir kjent med personene bak statistikken.

«Uncoupled»

SERIE: I «Uncoupled» spiller Neil Patrick Harris en vellykket eiendomsmegler i New York, som plutselig blir singel. Foto: BARBARA NITKE/NETFLIX

I fjor kom «Uncoupled» på Netflix, en dramakomedieserie der vi følger Michael (Neil Patrick Harris) som blir forlatt av sin mangeårige kjæreste og som må ut på New Yorks sjekkemarked. Vi følger de rike, glatte og vellykkede på Manhatten, og serien har mange likheter med «And just like that» (som nylig slapp sin andre sesong). Det er kanskje ikke så rart siden det er «Sex and the City»-skaperen Darren Star som står bak også «Uncoupled». Men mens «And just like that» etter hvert flater ut og blir en ganske så kjedelig affære, har «Uncoupled» masse sjarm og er underholdende hele veien.

Lette, underholdende og rørende serier

Netflix er absolutt ledende på dramakomedieserier med skeiv tematikk, som både er morsomme, rørende og medrivende.

SERIER: På Netflix finnes en haug av gode ungdomsserier. Foto: Netflix

Seriene «Hjertestopper», «Young Royals», «Sex Education», «Never have I ever» og «Please like me» klikker inn på alle disse punktene, og selv om det i utgangspunktet er ungdomsserier, så passer de for alle aldre.

Serier som treffer hjertet

Mens Netflix er gode på gode, lette ungdomsserier, har HBO Max flere skeive serier som treffer hjerte, hjerne og kropp som en knyttneve.

«Euphoria» er en av de råeste og beste ungdomsseriene som er laget, og «I may destroy you» og «It’s a Sin» er begge hjerteskjærende og veldig gode serier.

«It’s a Sin»

SERIE: I «It's a Sin» følger vi en gjeng unge menn i London på 80-tallet. Foto: HBO Max

I «It’s a Sin» skal vi til en vennegjeng i London på 80-tallet når HIV-epidemien treffer det unge, homofile miljøet hardt. Når vi møter dem er de helt på starten av livet og fulle av liv. Noen er fra London, noen er fra småsteder, de er veldig ulike, men finner sammen og knytter et sterkt fellesskap.

Serien treffer midt i hjertet og klarer å være en trist feelgood-serie, om et tøft tema, men med masse håp. Det er et herlig tidsbilde fra 80-tallet og fine rollefigurer man blir skikkelig glad i. «It's a Sin» framkaller hulking og latter om hverandre, og er varm, morsom, skikkelig trist og veldig god. Full av energi og livsglede.

Seriegull

SERIER: På HBO Max ligger alt fra skeive komedier, til historisk drama og spiondrama. Foto: HBO Max

Andre serier som er verdt å få med seg på HBO Max er «Somebody, Somewhere», «Gentleman Jack», «Killing Eve», «Hacks», «We are who we are» og «Angels in America». Dessuten er såpedramaet «Pose» både på HBO Max og på Disney+.

«Pose»

SERIE: I «Pose» skal vi til dragmiljøet i New York på 80-tallet. Foto: Copyright 2016, FXX Networks. All Rights Reserved.

I «Pose» skal vi til New York hovedsakelig på 80-tallet og det svarte drag-/transmiljøet som arrangerte ball der de fikk levd ut alle drømmer i ekstravagante kostymer og poseringer. Det er mye overflatisk glitter og stas, men beintøft i bunnen, med karakterer som er aller lengst ned på rangstigen. Samtidig er det masse kjærlighet blant rollefigurene og rørende hvordan nye familier dannes og tar vare på hverandre. Det blir innimellom litt i overkant glatt og klisjéfullt, med taler og kjærlighetserklæringer fram og tilbake, men etter å ha fulgt de over så mange år og blitt glad i dem, så er det nesten innafor at det er såpass såpete.

Bra filmer på tampen

Netflix har blant annet den nydelige oscar-vinnende «Call me by your name» og den norsk-regisserte «The world to come» på sin liste, mens HBO Max har fantastiske Cate Blanchett i «Carol». Disney+ slapp nylig komedien «Fire Island» og har også den hjerteskjærende klassikeren «Boys don’t cry».

På kino i fjor kom den sjarmerende mainstream-komedien «Bros», som nå kan leies på nett, og tilgjengelig for nettleie er også den vidunderlige «Portrett av en kvinne i flammer».