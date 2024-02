Tine Sundfør: – Det eneste kosttilskuddet jeg tar

LYNKURS I VITAMINER: Trenger du alle kosttilskuddene som det reklameres så mye for? Tine Sundfør sier man ikke må punge ut for en haug piller – med ett viktig unntak. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

2024 har så langt bydd på vinter med stor V, og mange kjenner seg ekstra trøtte og energifattige.

«Da er det bare å bøtte nedpå vitaminer og kosttilskudd», tenker du kanskje. Produsentene lover jo at de skal gi oss sterke kropper, klare hoder og masse overskudd – men stemmer det?

Svaret er «tja», ifølge klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør.

Tar kun ett kosttilskudd

– De som ofte forteller oss at vi trenger «en eller annen pille» for å få energien tilbake, de skal jo tjene noen penger. Men én ting jeg tror de fleste har fått med seg, er at vi i disse dager trenger D-vitamin, forklarer Sundfør.

Og det er nettopp D-vitamin hun nøyer seg med å ta av kosttilskudd – ingenting annet.

– D-vitamin på vinteren er det ene kosttilskuddet jeg tar. Det er et vitamin kroppen ikke kan lage selv, og som veldig, veldig mange trenger nå når sola er her mye mindre.

Vi får rundt fire mikrogram av dette per dag, mens vi trenger ti mikrogram. Da må det litt kosttilskudd til, forklarer ernæringsfysiologen.

Unntaket er hvis du er en real fiskeelsker og spiser fisk 5-6 dager i uka. Får du kun i deg D-vitamin gjennom matvarer som melk og egg, bør du ta kosttilskudd.

Særlig gjelder dette de over 75 år, som ifølge Sundfør har større et dagsbehov.

Mer frukt og grønt

Mange viktige vitaminer og mineraler finner man i frukt og grønt – og her er det bare å forsyne seg, ifølge ernæringsfysiologen.

– Få la merke til at det kom nye, nordiske ernæringsanbefalinger for frukt og grønt sommeren 2023 fordi alle hengte seg opp i «null alkohol»-formuleringen.

Før har man sagt 500 gram om dagen, eller «fem om dagen», men nå er mengden frukt og grønt satt opp fra 500 og opptil 800 gram daglig, sier Sundfør.

Appelsin er for eksempel en kjent og god kilde til C-vitamin. Men de færreste vet at brokkoli faktisk inneholder rundt 50 prosent mer C-vitamin enn appelsin.

Sundfør anbefaler oss å spise begge deler – for fra 2023 er det anbefalt at vi skal få i oss mer C-vitamin enn før: Optimalt sett 90 milligram for kvinner og 110 milligram for menn per dag.

– Og appelsiner er så gode nå! Spis én om dagen, og ha litt brokkoli i middagen i tillegg. Da er du i boks.

Sundfør fremsnakker også gulrot, som inneholder mye betakaroten. Det omdannes til A-vitamin i kroppen.

– En liten kuriositet er at hvis du varmer opp gulrot, så tar du enda opp mer av betakarotenet. Folk tror at «rått alltid er best». Men her er det unntak, sier Sundfør.

Hun blir i stor grad støttet av Thomas Olsen. Han er postdoktor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og har forsket på vitaminer.

HAR FORSKET PÅ VITAMINER: Postdoktor Thomas Olsen. Foto: Universitetet i Oslo

– Det viktigste er at man passer på å få i seg nok grønnsaker – ikke hvordan disse er tilberedt, sier postdoktoren.

Han sier at tomat er et annet eksempel der kroppen tar opp flere næringsstoffer dersom tomaten er tilberedt enn hvis den er rå.

– På den andre siden vil noen næringsstoffer også tapes ved varmebehandling, som folat (også kjent som vitamin B9, journ.anm.) i rå brokkoli sammenlignet med hvis den er kokt. Med andre ord er svaret på hva som er riktig her, at det kommer an på, sier Olsen.

Unngå kaffetabbe

Tine Sundfør mener vi bør ta noen grep for å optimalisere opptaket av næringsstoffer i kroppen. Blant annet sier ernæringsfysiologen at når du spiser salat, bør du ha på litt olivenolje eller noen nøtter i tillegg.

OPPGRADER SALATEN: Det er mange helsefordeler i en sunn salat, men enda bedre blir den om du «jazzer» den opp med olivenolje og nøtter. Foto: Nadine Primeau

I begge deler finnes nemlig E-vitamin. Og tilsvarende dersom du trenger jern, bør dette spises sammen med C-vitamin for et bedre opptak.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er jernet en byggestein i hemoglobin, som binder oksygen i lungene. Dette trengs for transport og frigivelse av oksygen i cellene i kroppen.

– Men om du drikker kaffe eller te til måltidet, så vil det hemme opptaket av jern. Så drikk heller dette en time før eller etter måltidet, forklarer Sundfør.

Dette skyldes at kaffe og te inneholder polyfenoler, et plantestoff som kan hemme jernopptaket. Det samme gjør rødvin, hvitvin, kakao og melk til en viss grad, sier Thomas Olsen ved UiO.

Jern finnes blant annet i grove kornprodukter, belgfrukter, leverpostei, poteter med mer Man finner det i tillegg i rødt kjøtt – en matvare stadig flere har redusert fra kostholdet sitt. Dette er også i tråd med de nordiske anbefalingene.

– Kjøtt er jo ekstremt rikt på jern, og det tas opp lettere i kroppen enn det jern fra andre matvarer gjør, sier Tine Sundfør.

Ifølge ernæringsfysiologen får hver tiende kvinne i Norge ikke nok jern. Når kvinner har menstruasjon, mister de blod – som gjør at de har et større daglig jernbehov.

KUTTE KJØTT? Da må du tenke på hvordan du skal erstatte jernet i kosten. Foto: Eiliv Aceron

Mangler man jern fordi man har kuttet ut kjøtt, må man en periode ta jerntabletter, fortsetter hun. Så skal man øke inntaket av grove kornprodukter og belgfrukter.

Har man en variert diett med disse matvarene, samt nøtter og frø, vil man få i seg nok jern selv om man kutter ut animalske produkter, sier postdoktor Thomas Olsen. Men de bør likevel passe på én ting:

– Ifølge arbeidet som er gjort med jern i de nye, nordiske ernæringsanbefalingene, bør personer som spiser vegetarisk eller vegansk i større grad være bevisst på effekten som hemmere og fremmere har for jernopptaket, sier Olsen.

– Hemmere har vi vært inne på med kaffe og te, mens fremmere eksempelvis kan være vitamin C som man finner mye av i sitrusfrukt, forklarer Olsen.

Ett glass appelsinjuice vil inneholde nok vitamin C for å øke jernopptaket fra for eksempel grovbrød, fortsetter han.

Ber oss endre tankegang

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør beroliger dem som river seg i håret av alt de må huske på om vitaminer og vitaminkilder.

– Nå kan folk sitte og tenke sånn: «Skal jeg kunne alt dette her»? Men nei, det trenger du ikke. Følger du kostholdsrådene, så får du i deg vitaminene og mineralene som kroppen trenger.

– Prøv å ikke tenke på det som en «dårlig samvittighet-greie» eller noe du må gjøre. Tenk heller på det som en mulighet, sier Tine Sundfør.