Testet ut reality-program på egne venner

For tre år siden testet Forræder-programleder Mads Hansen (38) det psykologiske spillet på egne venner.

I disse dager er VGTV-profil Mads Hansen (38) aktuell med både TV 2s storsatsning Forræder, og VGTV-programmet Ikke lov å le på hytta.

Selv skulle han ønske at programmene ble mer spredd.

– Nå kommer alt samtidig. Noen vil kanskje hevde det er for mye Mads Hansen i monitor. Men det er gøy, det er mye som skjer, sier Hansen, da han gjestet God morgen Norge fredag.

Da han fikk spørsmålet om å lede Forræder, var han i tvil om det var lurt å takke ja.

– Farmen er jo et av de større programmene i Norge – en publikumssuksess. De fleste nye programmer flopper jo, så det var som å hoppe ut av et fly, og satse på at jeg hadde fallskjerm, sier han.

PROGRAMLEDER: Mads Hansen trives med å trekke i trådene som Forræder-programleder. Foto: Ole-Martin Sandness

Hansen hadde tro på programmet, men opplevde det som vanskelig å velge mellom et bunnsolid program som Farmen, til noe helt nytt.

– Det er ikke noe gærent med kyr, men jeg er mer interessert i spillet – det sosiale eksperimentet. Det fristet.

Testet ut konseptet

Hansen legger ikke skjul på at han liker å være den som drar i trådene. I hans egen bursdag for tre år siden, testet han konseptet på sine egne venner.

– Jeg hadde invitert 30 kompiser på hyttetur i Trysil, i forbindelse med min egen bursdag. Vi hadde lagkonkurranser – blant annet skulle man gå fem stykker på samme ski.

Som den kalkulerte spillmesteren han er, hadde han valgt ut hvert lag. Det de derimot ikke visste var at han også hadde valgt ut én forræder på hvert lag.

– Det er ganske vanskelig å gå på ski når en går i mot, sier han og ler.

– Som en siste konkurranse sa jeg: «En på laget deres har prøvd å ødelegge for dere i hele dag. Nå skal dere finne ut hvem».

Stemningen som oppstod på hytteturen, er ganske lik den deltakerne opplever i rådsalen hver fredag, skal vi tro Hansen.

Et kall

Der og da forteller Hansen at hytteturen ble av det intense slaget.

– Det var også noen som selvfølgelig begynte med å sverge. Det var også litt forskjellige økonomi blant deltakerne, så var det noen som sa: «Jeg kan betale 10 000 kroner hvis jeg er forræder». De tok runden, og kom til slutt til en stakkars student, som sa: «Jeg er forræder».

– Han måtte trekke seg umiddelbart. Det var en sleip måte å finne ut av det, sier han og ler.

Da spørsmålet om Forræder-programlederen kom tre år etterpå, føltes det nærmest som et kall.

Hadde blitt stemt ut

Når God morgen Norge-programleder Peter Bubresko (47) spør hvordan Hansen hadde gjort det som deltaker selv, har han en klar formening om hva som ville skjedd.

– Jeg tror jeg hadde likt det, men jeg hadde blitt kastet på hodet og ræva ut tidlig. Jeg tror jeg hadde blitt stemt ut, uavhengig om jeg var lojal eller forræder, sier han.

– Stoler ikke folk på deg, spør Bubresko.

– Når vi har spilt lignende brettspill eller Among us, så er det alltid: «Mads, han er en klassisk luring. Han er sikkert forræder». De stoler hvert fall ikke på meg i spill, forklarer han.

Hansen tror det hadde blitt en eller to netter i spillet, før han hadde blitt sendt hjem. Derfor føles det ekstra gøy å være programleder.

– Sånn sett er det bra å være programleder, for da kan jeg være med hele veien.

