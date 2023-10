Terteskjell med fiskestuing

Du kan bruke ferdige terteskjell (varmes etter anvisning på pakken), eller lage egne med 2 plater fryst butterdeig.

Slik lager du fylte terteskjell:

Butterdeig:

1 egg til pensling

Steketemperatur 200 grader, steketid 12-15 minutter, midt i stekeovnen.

Del hver butterdeig plate i to like store firkanter. Snitt/marker et lokk med en spiss kniv 1-2 mm ned i butterdeigen. Løft dem over på et bakepapirkledd stekebrett. Ta minst mulig på dem, da vil de heve seg best. Stek i varm stekeovn på midterste rille i ca. 20 minutter, til gylne, høye og sprø. Legg over på en rist og avkjøl. Bruk den spisse enden av en kniv, løsne «lokket» du risset inn, ta forsiktig ut innmaten, slik at du får en «kiste».

Fisestuing til fyll:

Tips: Fiskepudding kan byttes ut med halvstore terninger av kokt fersk fisk. Vendes inn i sausen rett før servering.

Hvitsaus:

3 ss smør

3 ss hvetemel (glutenfri jevn sausen med maisennamel rørt ut i litt melk som tåles)

Ca. 5 dl melk/melk som tåles

Salt, pepper, noen dråper sitron

Ca. ½ ts karri eller ca. ¼ ts chilipepper (smak deg fram)

400–500 g fiskepudding i terninger (sjekk at fiskepuddingen inneholder minst 55-60 prosent fisk, gjerne mer)

Rensede reker

2-3 dl fryste grønne erter

Evt 1-2 kokte gulrøtter i terninger

Dill, sitron

Slik lager du fyllet:

Smelt smør i en kasserolle, rør inn hvetemel. Spe med melk mens du rører godt hele tiden. Kok opp under omrøring, smak til med salt og eventuelt litt karri eller chilipulver. La sausen trekke i 8-10 minutter.

Legg de fryste ertene i lettsaltet kokende vann. Kok opp og ha over i et dørslag, la dem renne godt av seg.

Del fiskepuddingen i terninger og tilsett i den hvite sausen sammen med reker, erter og dill eller gressløk.

Server i varme sprø butterdeig eller terteskjell (varmes i stekeovn for at de skal bli sprø).