Team Norge til Bocuse d'Or med egen kokk og tro på gull

I oktober 2021 ble Filip August Bendi Årets kokk og Norges kandidat til Bocuse d’Or – verdens vanskeligste kokkekunstkonkurranse. I mars i fjor sikret han og Team Norge seg bronse i europamesterskapet i Budapest. Nå er laget klart for verdensfinale i Lyon.

Så hva er egentlig forskjellen på Europa-konkurransen og verdensfinalen i Bocuse d’Or?

– Det er ulike kvalifikasjoner på de ulike kontinentene. De beste landene fra de regionale konkurransene kommer til VM. Du kan tenke at europafinalen er en testfase. Det du gjør da er å dyppe tåa i vannet for å kjenne på temperaturen. Men verdensfinalen er ren dødsing, der du skal gjøre ditt livs hopp, sier Bendi til NTB.

Mye å tape, med andre ord, om hoppet ender i totalt mageplask.

– Jeg føler meg veldig bra nå. Man må jo tro på gull for å ta det, så jeg tror på gull. Det hjelper mye at vi har gode tilbakemeldinger og et kjempesterkt team, sier kokken.

Mye bagasje

Fredag er det klart for avreise til Frankrike. Søndag klokka 8 braker det løs med konkurranser. Den siste uka er gått med til å pakke alt nøye ned. I tillegg til norske råvarer, har laget blant annet med seg skreddersydde kjøkkenbenker og masse spesialutstyr.

– Det er mye greier. Alt inne i kjøkkenet er spesialbygget. Vi får poeng for måten kjøkkenet er satt opp og hvordan vi rykker ut og serverer. Så vi har med ekstra råvarer og delekjøkken, for dette kan vi ikke akkurat løpe i butikken i Frankrike å kjøpe ved behov.

Christopher W. Davidsen er coach for Bocuse d’Or-laget, som ledes av Filip August Bendi. Davidsen tok sølv i Bocuse d’Or World Final i 2017. Til daglig leder han restaurant Speilsalen i Trondheim, som i 2020 mottok én michelin-stjerne. Foto: Ole Martin Wold

Oppgavene lagene får, er å presentere en treretters barnemeny basert på fransk gresskar. De skal også presentere en fatrett med breiflabb, blåskjell og kamskjell fra Skottland. Øvrige råvarer i menyen og til fatretten er fra Norge. 15 ganger har de hatt gjennomkjøringer som tar 8–9 timer hver gang. I tillegg har de før det utviklet og testet enkeltretter og alle de små elementene et utall ganger siden august.

Egen kokk

– Vi må også ha med oss all maten vi selv skal spise. Også har vi med en egen, utrolig dyktig kokk som lager hva som helst. Han sørger for at det er sunt og godt, sier Bendi.

Kokken fôret laget gjennom hele øvingsperioden.

– Men dere lager jo mat hele tiden? Kan dere ikke bare spise den?

– Nei, vi smaker på maten vi lager og skal ha i konkurransen, men vi har egne teammåltider. Det er veldig viktig å spise riktig mat og til rett tid, for det påvirker humør og form, og alle må være i stabilt godt humør. Så derfor har vi en egen ernæringsansvarlig som sørger for det, sier Bendi.

– Hva lager han da?

– Det varierer, kjøtt, fisk, grønnsaker, vi får mye godt, for eksempel hadde vi lammeribs med ris, blandet salat og tzatziki forleden.

Bare barnemat

Så hvordan tenker man da, når man skal lage trerettersmeny til barn med gresskar i forrett, hovedrett og dessert?

– Vi har tatt oppgaven med et smil, trent masse med de franske gresskarene, og tenkt at vi må lage mat der også menyen og teksten er innbydende og appellerer til barna. Ser menyen innbydende ut, med fine farger, så vil det gjøre at barn får lyst å spise. Så har vi også sørget for at ingen smaker er for kvasse eller sære. Det er veldig vanskelig å vite hva barn liker, for noen liker ikke noe, mens andre spiser alt, sier Bendi, som til daglig er kreativ utvikler for Thon hotels.

Til sjuende og sist er det voksne som skal dømme i konkurransen, men barn vil være med og dele ut en egen pris.

– Blir denne menyen noe man kan prøve på hjemmebane?

– Da skal du være ganske matnerd! Det er komplekse oppskrifter og krever spesiallagde former. Vi bruker 3d-printer for å lage egne former vi har tegnet selv. Det er også mye annet utstyr du umulig kan få tak i. Men smakene kan du få til. Eller du kan leie inn meg, sier Bendi.