Tannlege tror mange glemmer én viktig ting

De fleste av oss vet at vi skal pusse tenner morgen og kveld og tenker kanskje også at det er grei skuring. Men vet du om du faktisk pusser riktig?

Man gjør ofte som man alltid har gjort – kanskje også når det gjelder tannpussen. Det er mange spørsmål man kanskje ikke har tenkt så mye over, men som kan ha mye å si for munnhygienen.



Hva slags bust har du på tannbørsten din? Pusser du tenner før eller etter frokost? Og er den elektriske bedre enn den manuelle?

Pusser tennene tilfeldig

Iselin Husby er tannlege, og jobber også som produksjons- og studiokoordinator i «God morgen Norge». Husby opplever at mange gjør tannpussen på automatikk og uten en plan – og dermed ofte kanskje glemmer noen tenner eller flater.

– Det er noe man lærte da man var barn og så fikk man en teknikk. Så har man egentlig bare tatt det med seg inn i voksenlivet og tenker egentlig så mye over hva man driver med, forteller Husby til TV 2.

TANNPUSS MED EN PLAN: Tannlege Iselin Husby tror mange pusser tennene litt på automatikk, men oppfordrer til å pusse på en måte så man får med alle tenner og flater. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Jeg tenker det er veldig viktig – også for voksne, at man har et system på pussingen.

Hun foreslår at man kan starte på de bakerste tennene og jobbe seg framover – fra den ene siden og til den andre siden.

– Tann for tann og flate for flate. Da er man sikker på at man rengjør alle de flatene som man skal rengjøre. Dette tror jeg faktisk veldig mange ikke gjør, rett og slett fordi den teknikken de har den er så innebygget. Har man lært seg å slurve med en tann, så tar man ikke den tannen.

ALLE FLATER, OGSÅ MELLOM: Dropper man tanntråd, så får man ikke rengjort hele tannen, forteller tannlege Iselin Husby. Foto: Dental info / Ferrule Media

Og de bakerste tennene er de man sluntrer mest unna, tror hun.

– Både fordi det er litt vanskelig å komme til og fordi de er langt bak, så man ser dem ikke like godt som de foran.

Heming Olsen-Bergem er president i Den norske tannlegeforening. Han er av samme oppfatning.

– Det vi ser hos en del, kanskje særlig blant de yngre, er at de pusser det som synes og så glemmer de baksiden av tannen. Og det er også en viktig del av det, forteller Olsen-Bergem til TV 2.



Slik pusser du riktig

For å komme til de tennene lengst bak har Husby noen tips.

– Det ene er at du bruker en børste med et lite børstehode. Den vil gjøre en bedre jobb, for den kommer til i kriker og kroker som den med stor børst ikke gjør.

– Ikke gap på så høyt når du pusser de bakerste tennene, for da vil muskulaturen i munnen stenge for at tannbørsten kommer godt til.

Olsen-Bergem understreker at det er viktig at man pusser tennene med tannkrem som inneholder fluorid.

– Mye av det vi har fått til med god tannhelse i Norge er på grunn av at vi bruker tannkrem med fluorid, sier han.

GOD TANNHELSE: Heming Olsen-Bergem er president i Den norske tannlegeforeningen og han er mest bekymret over utfordringen med syreskader på tennene, spesielt hos unge. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Presidenten i Den norske tannlegeforening er likevel bekymret for et økende problem. Det er ikke manglende tannpuss som er det store problemet, men syreskader på tennene.

– Det er det vi er mest bekymret over.

– Når man snakker om tannhelse, så snakker man ofte om man har hull i tennene eller ikke. De yngre voksne har ikke mye hull, eller det er en tredjedel – men sammenlignet med resten av verden er vi ganske bra. Men ikke bra nok, sier han og fortsetter:

– Med syreskader får man en dårlig tannhelse, selv om det ikke synes så godt ennå. Syreskader, altså det at emaljen etses bort, ofte hos veldig unge folk. Det er ofte verre enn hull, og innebærer ofte et stort behov for tannbehandling.

Tannpuss før eller etter frokost?

Anbefalingen er at man pusser tennene to ganger daglig – morgen og kveld.

– Da bør man pusse i to minutter av gangen og bruke fluortannkrem, sier Husby.

Og har du lurt på om det er best å pusse tennene før eller etter frokost? Det er et tema som går igjen både i fagmiljøene og i sosiale medier.

– Det finnes kjempegode argumenter for å pusse før frokost og etter frokost. Så her er det egentlig litt opp til hver enkelt hva de velger å gjøre. Det viktigste er at man faktisk pusser tennene om morgenen, råder hun.

Hun forklarer at argumentet for å pusse før frokost er at man etter man har spist får endret på «ph-verdien» i munnhulen.

– Hvis man for eksempel drikker et glass juice til frokost, så vil «ph-verdien» bli sur, og det påvirker emaljen og gjør emaljen myk. Så går du rett fra frokosten og inn på badet og legger på en pussebevegelse, så kan man faktisk slite bort deler av emaljen.

Du bør derfor vente en halvtime til en time med tannpussen etter frokost.

Men pusser du tennene før frokost, bør du også vente en times tid med å spise.

– Det er fordi den fluoren man tilfører på tannbørsten – den bruker litt tid på å virke. Man skal av samme grunn heller ikke ta seg et glass vann.

Klar anbefaling

Det finnes tannbørster med myk, medium og hard bust – eller elektriske tannbørster.

– All forskning viser at en elektrisk tannbørste er ørlite grann bedre til å fjerne plakk enn den manuelle tannbørsten, men da bør man lete etter en myk bust, sier hun.

Det samme gjelder manuell tannbørste, og anbefalingen er tydelig:

– Anbefalingen er at alle skal bruke en myk tannbørste. Det er fordi en myk tannbørste pusser akkurat like godt, i tillegg er den mye mer skånsom mot emaljen og tannkjøttet. Det er ingen grunn til at du skal bruke en hardere bust.

Og når busten på tannbørsten begynner å sprike, bør den byttes. En fin huskeregel kan være at du bytter med årstidene, ifølge tannlegen.

Noe som er like viktig som tannbørste, er tanntråden understreker hun.

– Det er fordi tannbørsten ikke kommer til overalt, så dersom du ikke bruker tanntråd eller mellombørster, så vil ikke plakket her bli fjernet. Dropper man tanntråd, så dropper man faktisk å rengjøre omtrent 40 prosent av tannen, sier hun.

Olsen-Bergem trekker dog fram at man også må bruke tanntråden riktig.

– Tanntråd er kjempebra hvis du bruker den riktig, og helt ubrukelig hvis du bruker det feil, sier han og forklarer at det ikke holder å ta tanntråden opp i mellomrommet og ut igjen.

– Vi er opptatt av at man må komme til under tannkjøttspissen – den som sitter løst innpå tennene. Du må få tanntråden under tannkjøttkanten, opp i mellomrommet, vri den mot flaten og ned igjen og det samme på andre siden av tannen.