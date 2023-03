Synes ikke synd på Jonas

Høyre-lederen er klar til å ta over.

Erna Solberg har sympati med statsministerens elendige målinger, men synes ikke synd på ham.

– Dette har han bedt om, sier Høyre-lederen i TV 2s nye podcast-satsing «Fredrik og Kadafi».

Mens Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, viser de samme målingene nå at Høyre alene er større enn partiene på venstresiden. 36,9 prosent er et tall Høyreleder Erna Solberg virkelig liker. I målingen fra Opinion for Fri fagbevegelse ligger Arbeiderpartiet på kun 15 prosent.

Solberg forbereder seg på at hun kan komme tilbake som statsminister.

I HARDT VÆR: Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen. Foto: Ole Berg-Rusten

Kjenner hverandre godt

– Jeg har sympati med at han sitter i en vanskelig situasjon, sier Solberg om statsminister Jonas Gahr Støre.

– I politikken er jo folk mennesker, og vi kjenner hverandre godt. Men han har jo bedt om det da. Han har bedt om jobben og konkurrert om den og vunnet.

Til tross for økte priser på nær sagt alle varer og tjenester, samt spådommer om at folks økonomi vil bli dårligere i tiden fremover, er hun ikke i tvil:

– Jeg skulle gjerne vært i hans sko, sier Solberg til TV 2.

Det var ikke gitt at hun ville fortsette i norsk politikk etter at hun gikk av etter åtte år som norsk statsminister. Flere av hennes forgjengere har søkt internasjonale verv etter å ha gått av.

FREDRIK OG KADAFI: Erna Solberg med klar advarsel til NRK. Foto: Tore Martin Solheim

– Jeg vil heller jobbe med norsk politikk enn å ta en internasjonal jobb, sier den tidligere statsministeren som denne uken kom med boken «Veien videre» om norsk politikk.

Spesielt ansvar

I podcast-intervjuet kommer Erna Solberg med et tydelig råd til NRK. Hun er opptatt av at NRK har et helt spesielt ansvar i en verden der konspirasjonsteorier plantes og dyrkes i forskjellige nettfora.

– De har et spesielt stort ansvar for ikke å være for opptatt av klikk og sensasjonalitet, men bør heller vektlegge den seriøse samtalen.

Det har den siste tiden stormet rundt NRK for samarbeidet med Sophie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise i podcasten «Sophie og Fetisha». Denne uken opphørte samarbeidet etter massiv kritikk blant annet av podcastens innhold.