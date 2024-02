Sverre Sætres kjeks med bringebærgelé og -karamell

Dessertkjeks med bringebær Dette trenger du

Til ca. 15 kjeks

220 g saltet smør 315 g mel

1 ts natron

1 ts flaksalt

220 g brunt sukker

100 g sukker

2 egg

Litt rød konditorfarge

15 g tørket bringebærpulver, om du har

Slik gjør du

Smelt smøret og varm det så det blir nøttebrunt. Avkjøl det til det blir fingervarmt.

Bland sammen mel, natron og salt. Bland eggene med sukkeret og rør det inn i smøret, rør inn melet til slutt. Sett i kjøleskap ca. 20 minutter til massen stivner.

Rull kuler av massen og sett dem på et stekebrett med bakepapir. Trykk kulene litt flate. Forvarm ovnen til 175 °C. Stek kjeksene i ca. 9 minutter.

Ta ut av ovnen og avkjøl. Når de er avkjølte, er de myke inni og sprø utenpå.

Tips: Tilsett evt. 150 g grovhakket sjokolade i deigen. Jeg syns det er godt med en blanding av lys og mørk sjokolade.

Om du ikke ønsker å steke alle kjeksene, kan massen fryses i kuler. Da er det bare å ta ut kulene, tine dem og steke dem.

Bringebærgelé

Dette trenger du

225 g bringebær, fryst og tint

25 g sukker

2 plater gelatin

Slik gjør du

Bløtlegg gelatinplatene i kaldt vann i minimum 5 minutter.

Ha bringebærene i en foodprosessor og lag puré av dem. Press pureen gjennom en sikt for å få bort steinene.

Vei opp 125 g = 1 1/4 dl puré. Ha bringebærpureen i en kjele sammen med sukker og kok opp. Ta kjelen av platen.

Kryst vannet ut av gelatinen og smelt den i den varme pureen. Bland godt.

Ha pureen i en bolle og la den stå i kjøleskapet til den blir kald og stivner.

Kutt geleen i små biter eller rør den sammen til en puré.

Bringebærkaramell

Dette trenger du

100 g sukker

1 dl fløte

50 g saltet smør

25 g bringebær (jeg bruker bringebær som har vært fryst, da slipper de væsken raskere)

1 klype Maldonsalt

Slik gjør du

Varm fløten i en kjele. Smelt sukkeret til karamell og spe med den varme fløten når den har fått en gyllen farge. Pass på at karamellen ikke blir for mørk før du har i fløten, da blir den bitter.

Ha i smøret og bringebærene og småkok i ca. 1 minutt. Smak til med salt. Ta 1 teskje av karamellen på en asjett og sett til avkjøling. Når den er kald, skal den ha konsistens som en tykk saus.

Er den for flytende, kok karamellen litt lenger og ta en ny test. Er den for tykk, ta i litt vann og lag en ny test. Sil av stenene fra karamellen og smak til med salt.

Anretning og pynt

Jeg bruker ca. 4 stk bringebær til hver kjeks.

Dekorer kjeksene med bringebærkaramell, bringebærgelé og bringebær.

Marshmallows

Dette trenger du

6 gelatinplater

60 g eggehvite (2 stk)

20 g lynghonning

1 dl vann

200 g sukker

ev. noen dråper rød konditorfarge

Slik gjør du

Bløtlegg gelatinen i kaldt vann i 10 minutter.

Pisk eggehvite og honning halvstivt på halv hastighet i kjøkkenmaskin eller med håndmikser.

Bland sukkeret med vannet i en kjele og la det fosskoke i 4–5 minutter uten omrøring til det blir en sirup. Danner det seg skum langs kanten på kjelen, tas dette av med en skje. Har du et sukkertermometer, skal det vise 120 °C.

Hvis ikke, kan du gjøre kuleprøven: Ta litt sirup på en teskje og dypp den i en kopp med kaldt vann. Etter noen sekunder vil du kunne rulle en myk kule av sirupen hvis temperaturen er riktig. Er sirupen for myk til å rulle en kule av, må den koke lenger. Er den for hard, slik at du ikke kan rulle en kule, er temperaturen for høy. Man kan da prøve å tilsette litt vann og røre det ut i sirupen.

Hell den kokende sirupen i en tynn stråle oppi de halvpiskede eggehvitene mens maskinen går på halv hastighet. Det er viktig at sukkerlaken treffer rett ned i marengsen og ikke på vispen. Treffer sukkerlaken vispen, kastes sukkerlaken ut i kanten på bollen.

Pisk så marengsen på full hastighet i 1 minutt. Den skal fortsatt være varm. Kryst vannet ut av den oppbløtte gelatinen og ha den i marengsen. Pisk til den lunken. Dryss litt melis på et bakepapir og stryk marshmallowsmassen utover i et ca. 1 1/2 cm tykt lag.

Dryss melis over og la massen stivne i kjøleskapet. Kutt marshmallowsen i biter og rull bitene i melis. Sikt av melisen før servering.

Variasjoner

Bringebærmarshmallows: Tilsett 20 g bringebærpulver og litt rødfarge i marshmallowsen før den strykes ut på platen.

Sjokolademarshmallows: Tilsett 20 g finhakket sjokolade etter at gelatinen er pisket inn i massen.

Nøttemarshmallows: Tilsett 50 g hakkede nøtter (mandler, pistasj, hasselnøtter) i marshmallowsen før den strykes ut på platen.

Kokosmarshmallows: Tilsett 50 g ristet kokosmasse i marshmallowsen før den strykes ut på platen.