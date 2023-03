«Succession» er nær perfekt i sin siste sesong

Familien vi hater, og elsker å hate er endelig tilbake. Og sannelig har den også klart å spare opp litt sympati for både den ene og andre drittsekken.

Familiedramaet fortsetter

Sesong 4 starter med Logan Roys bursdagsselskap, der tre av de fire barna ikke er tilstede. Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) og Kendall (Jeremy Strong) har endelig fått nok av farens hersjing, og har starta for seg selv. Vi forstår at det er et visst sårt punkt hos Logan (Brian Cox) når han under selskapet spør om de har «hørt noe fra rottene».

«Succession»: Logan Roy (Brian Cox) er fremdeles steinhard. Foto: HBO Max

De som imidlertid er tilstede i selskapet er den oversette sønnen Connor (Alan Ruck), og tospannet Tom (Matthew Macfadyen) og Greg (Nicholas Braun). Frontene er altså satt. Samtidig nærmer det seg oppkjøpet av familiens mediebedrift Waystar Royco av tech-milliardæren Lukas Mattson (Alexander Skarsgård).

Det store spørsmålet blir imidlertid om trekløveret klarer å holde sammen, mot farens manipulering, og hvem som kommer til å svike hvem først. For det handler selvsagt fremdeles om svik, maktkamp og ikke minst ønsket om å bli sett og anerkjent.

Knallgode og kjipe rollefigurer

Det «Succession» klarer er å hele tiden balansere sine knallgode rollefigurer mellom at de er steinekle i det ene øyeblikket og sårbare i det andre. Alle rollefigurene er egentlig vanskelig å like, men gjennom sesongene har vi fått mer og mer sympati for det undertrykte firkløveret som er blitt kontrollert og hersja med av faren gjennom hele livet.

«Succession» har en hårfin balanse med at rollefigurene er så kjipe at det nesten ikke burde være mulig, men så kommer det en liten vri som gjør at vi ser menneskelighet og føler sympati. Selv om de tar feil valg på rekke og rad, så har sympatien vokst seg sterkere og sterkere gjennom sesongene, spesielt når de nå blir mer og mer i opposisjon til faren.

«Succession»: Tospannet Tom (Matthew Macfadyen) og Greg (Nicholas Braun) byr på masse humor. Foto: HBO Max

I denne sesongen har duoen Tom og Greg virkelig satt seg, og det er noen skikkelig fornøyelige passasjer med den spyttslikende svigersønnen Tom og hans naive protesjé Greg. Dessuten står Roman mer fram og leverer mer enn overflatiske frekkheter.

Fjernt, men troverdig

«Succession» er fremdeles det beste familiedramaet som kan sees akkurat nå, og selv om problemene til de rikeste av de rike er fjernt for de aller fleste, så er svik, kjærlighet, tilhørighet og rop etter anerkjennelse gjenkjennelig. Dessuten er både rollefigurene og universet troverdig. Selv om de er drøye, så tror vi helt og fullt på at slike mennesker faktisk finnes.

Hver og en av rollefigurene er sammensatte og interessante, og det ligger enormt mye bak de ulike drittsekk-handlingene.

«Succession»: Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) og Kendall (Jeremy Strong). Foto: HBO Max

De eminente skuespillerne klarer å vise diverse følelsesregistre med både små nyanser, som et lite rykk i ansiktet, og overbeviser også når de store følelsene kommer til uttrykk.

Sesong 4 byr på flere overraskelser og er både rørende og opprivende. Dette er siste sesong og her kan hva som helst skje, noe det faktisk også gjør.

Perfeksjon i alle ledd

«Succession» har gjennom fire sesonger bydd på perfeksjon i alle ledd. Skuespillerne er allerede nevnt, men de hadde ikke vært like troverdige uten et manus som er så velskrevet at dialogen alltid sitter og byr på både overraskelser og humor.

Produksjonsdesign og kostymer har alle detaljene på plass, og når intromusikken kommer så stritter gåsehuden.

HBO Max har kun sendt ut de fire første episodene til anmeldelse, så turen til Norge med Atlanterhavsvegen, Romsdalsgondolen og Juvet Landskapshotell gjenstår.

Sannsynligvis og forhåpentligvis holder det intense familiedramaet like høyt nivå gjennom alle de 10 episodene i denne siste sesongen. Etter fire episoder gir den nær perfekte serien nok uttelling til det høyeste terningkastet.

Terningkast 6