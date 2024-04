Stjerneskuespiller om drøy scene: – Ikke så «keen»

VIL AVKREFTE: Trond Fausa Aurvåg åpner opp om en innspilling han sent vil glemme. Foto: Mathias Kleiveland/TV 2 og Seefood TV.

I TV 2-humordramaet «Evig singel» får vi oppleve livene til seks ufrivillig ensomme sjeler som leter etter hver sin livspartner. I serien, som fikk terningkast fem i Nettavisen, finner vi blant andre skuespiller Trond Fausa Aurvåg (51) og Kristine Grændsen (32).

«GUTT, 50»: Trond Fausa Aurvåg måtte finne frem fløtepusen i seg for å gestalte karakteren Kennet. Foto: Seefood TV og Fredrik Arff/TV 2.

I mars kunne Fausa Aurvåg juble for at storfilmen «Oppenheimer» høstet hele sju Oscar-priser. Der portretterte han nemlig den ukrainske vitenskapsmannen George Kistiakowsky.

Men i «Evig singel» er labfrakken byttet ut med bleika krøller og en (for) ungdommelig klesstil. I tillegg heter han Kennet. Uten h på slutten.

Pikant scene

– Jeg er en god del mer beskjeden og redd for mitt gode navn og rykte enn det Kennet er, har skuespilleren uttalt til Romerikes Blad.

På privaten har han vært sammen med skuespiller Lena Kristin Ellingsen i nesten to tiår. Singellivet er det lenge siden han har levd.



STJERNEPAR: Lena Kristin Ellingsen og Trond Fausa Aurvåg under premieren til «Oppenheimer» i London i 2023. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

– Jeg var ikke veldig på jakt. Jeg trivdes. Men det er så lenge siden, Lena og jeg har jo vært sammen i 18 år nå, sier 51-åringen.

Det var befriende å spille en så harry type som ikke er så redd for ryktet sitt, sier den erfarne skuespilleren – som i likhet med «Kennet» er fra tettstedet Fetsund i Lillestrøm.

– Hvordan fant du din indre Kennet? Er han basert på noen du kjenner?

– Nei, men jeg kjenner jo mennesketypen siden jeg er oppvokst på Fetsund selv. Men jeg sier ikke at det er noen Kennet-er der, altså, bedyrer 51-åringen.

Selv om Fausa Aurvåg skryter av et godt manus og en morsom rolle, var det én scene som muligens fikk han til å sove litt mer urolig natta før innspilling.

I episode to er det nemlig en uheldig hendelse på en fest som omhandler rollefiguren Kennets nakne bakdel.

BAKDEL TIL BESVÆR: Her er «Kennet» i ferd med å få et minne for livet. Men av den dårlige sorten. Foto: Seefood TV/TV 2

– Det der er ikke min rumpe, er skuespilleren rask med å si. Og fortsetter:

– Vi fant på en viral Tiktok-greie som vi kalte «ass blast». Men da var ikke jeg så keen på å «flashe» rumpa siden det var masse 18-åringer på location.

Skuespilleren tenkte derfor at noen andre kunne få lov til å la buksene falle.

– Så den rumpa er ikke min. Men den er jo veldig fin, sier han med et smil.

– En eller annen del av meg

Kristine Grændsen har bakgrunn fra improteater og som komiker, og hadde en av hovedrollene i komiserien «Basic Bitch» på TVNorge.

I «Evig singel» spiller hun romantikeren «Ellen», som stadig blir skuffa i jakten på en å bli elsket av. Grændsen har blitt inspirert av både seg selv og andre for å forme rollen.

– Først og fremst er «Ellen» satt sammen av følelser vi andre kan kjenne oss igjen i. Hun er en eller annen del av meg, bare litt forstørret opp. Også er det plukket litt fra folk jeg kjenner, sier 32-åringen.

Grændsen, som har vært gift siden 2022, forteller at det var gøy å spille i scener hvor hun måtte flørte. Samtidig overrasket det henne at det føltes litt sårbart.

«ALL BY HERSELF»: Karakteren «Ellen» møter og mister drømmemannen på kort tid, men gir ikke opp. Foto: Seefood TV og Fredrik Arff/TV 2.

– Jeg tror jeg tenkte at jeg hadde ganske sånn hvilepuls som singel. Men jeg tror at «Ellen» også tenker hun er mye roligere enn hun er. Så jeg tror jeg hadde mer av «Ellen» i meg enn jeg visste selv, sier skuespilleren.

I likhet med karakteren i «Evig singel» prøvde Grændsen å være direkte med dem hun datet. Hun kan også kjenne seg igjen i Ellens måte å takle singellivet på:

– Ellen er til tider påtatt positiv, som en overlevelsesteknikk. Hun er ganske sliten av hele opplegget, og ironiserer følelsene sine. Det kjenner jeg meg igjen i, sier 32-åringen.

Ikke «grusomt» å være singel

Selv om skuespilleren er lykkelig gift på privaten, skyldes det ikke at hun led som singel:

– Jeg er veldig glad for at jeg er sammen med «Olla» (kallenavnet på ektemannen Arne Olav, journ.anm.) nå, men det er ikke fordi det var så grusomt å være singel. Jeg er veldig sosial og liker å møte nye folk. Og da jeg var singel så møtte jeg jo folk, forklarer hun.

Hadde hun kjent Ellen i virkeligheten, ville hun hjulpet til på annet vis istedenfor å gi råd fra sidelinjen.

– Det er så mange som skal gi råd. «Det kommer når du minst venter det», «du må ikke være for kresen» … Ellens problem er kanskje at hun får for mange råd. Jeg ville heller blitt med henne ut på byen, sier Kristine Grændsen.