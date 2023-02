Sterkt uenige i Sophie Elise-debatt: – Jeg kjøper ikke det!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Debatten har tatt fyr etter at influenser og NRK-programleder Sophie Elise Isachsen (28) publiserte et instagrambilde av seg selv og en annen influenser, der sistnevnte holder på en liten pose med hvitt innhold.

Under bildet skrev Sophie Elise at «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen».

Instagramposten ble slettet etter kort tid.

TV 2 kjenner ikke til innholdet i den lille posen.

Onsdag kveld var TV 2 i kontakt med en person nær de to influenserne, hvor vedkommende har fått samtykke fra de to til å formidle følgende:

– Den andre influenseren visste ikke at bildet skulle publiseres, og har aldri samtykket til dette. Sophie Elise publiserte bildet ved et uhell.

De ønsket ikke å gi kommentarer utover dette, inkludert om hva som var i posen.

God morgen Norge har forsøkt å invitere Sophie Elise til sending, og har også gitt henne, via hennes management, muligheten til å kommentere denne saken.

– Burde aldri vært publisert

Influenser Kristin Gjelsvik (36) gjestet God morgen Norge torsdag morgen. Hun er én av mange som reagerer.

Gjelsvik la ut en video på instagram i etterkant av at Sophie Elise publiserte bildet. Influenseren påsto blant annet følgende i den videoen:

«Enkelte kan gjøre som de vil. Ingen konsekvenser i sikte. «Snorte» kokain og samtidig lage podkast for statskanalen NRK. Det spiller ingen rolle. Det gjør ingenting, for man genererer jo så mange klikk og penger. Og i denne verden vi lever i, så handler det bare om penger. Money fucking talks».

TV 2 understreker at dette er Kristin Gjelsvik sine påstander som kom i en utblåsning på Instagram.

Gjelsvik bekrefter at hun var i det sarkastiske hjørnet da hun publiserte videoen.

Kommunikasjonsrådgiver og teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen reagerer på spekulasjonene.

Han mener vi bør være forsiktige med å trekke konklusjoner før vi har fakta på bordet.

– I sosiale medier, hvor debatten tar fyr, så er det jo nærmest forventet at følelser skal få lov til å trumfe over fakta.

DEBATT: – I sosiale medier, hvor debatten tar fyr, så er det jo nærmest forventet at følelser skal få lov til å trumfe over fakta, sier Hans-Petter Nygård-Hansen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Han minner også om hva vi faktisk vet om denne saken og hva vi ikke vet:

– Hun holder ikke i den posen selv, Vi vet ikke hva som er i den posen. Hun postet det bildet, vi må kanskje anta – siden en anonym person bekrefter det – at hun har gjort det ved et uhell. Det var fjernet på to minutter. Hun er jo i så fall indirekte involvert ved å være i en situasjon med noen som holder noe som kan være en ulovlig substans, sier han og sender kritikken rett tilbake til Gjelsvik:

– Du kommer med masse følelser og antagelser, og tillegger veldig mange meninger. Du nærmest løfter deg selv opp, som en slags morsfigur på vegne av hele influenserbransjen, og sier at: «Jeg vet jo hvordan denne bransjen fungerer».

Kristin forklarer hva som provoserer henne:

Skjermdump fra Instagram

– Jeg reagerer på flere ting. Først og fremst bildet som er blitt publisert. Det burde jo selvfølgelig aldri blitt publisert i utgangspunktet. Og da spesielt den tilhørende teksten. Det gjør at jeg ikke helt kjøper at dette er publisert ved en feiltagelse, sier hun og utdyper hva hun tenker:

– I dagens samfunn, der spesielt narkotika, kokain, andre typer rusmidler har blitt så normalisert som det er – så syns jeg dette her er meget, meget alvorlig, sier hun.

Hun mener det er problematisk når de to også er store forbilder for mange.

– De er to kule damer som folk ser opp til. Som står på dette bildet og poserer og er veldig lekne, kule og artige – som på en måte da kan være til inspirasjon for unge.

REAGERER: Influenser Kristin Gjelsvik er en av dem som har reagert. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Kristin Gjelsvik mener at det er det etterlatte inntrykket etter dette bildet som er problematisk.

– Den teksten, at: «Livet blir en milliard morsommere når man bare gir litt faen», det gir oss jo en liten tanke om at den lille hvite posen er mye av grunnen til at livet kanskje blir bedre, sier Gjelsvik.

– Det er også problematisk at det ikke er blitt kommentert i ettertid, at det verken er bekreftet eller avkreftet. Hadde det vært meg som hadde gått på denne smellen og hadde publisert dette bildet ved en feiltagelse, så hadde jeg vært kjapt ute med å kommentere det, sier influenseren.

– Det er veldig få ting vi publiserer ved en glipp

Gjelsvik mener at å nekte å kommentere saken, fører til ytterligere spekulasjon.

– Det spiller egentlig ingen rolle hva som er i den posen, om det er hvetemel eller salt. Inntrykket er at her er det to fete damer som får et mye bedre liv, kanskje på grunn av den lille posen.

– Det handler om det etiske og moralske ansvaret vi har som influensere. Vi når ut til veldig, veldig mange tusen mennesker. Vi er bedrifter, det er dette vi tjener penger på, å påvirke vårt publikum og da må vi være vårt ansvar bevisst, sier hun.

REAKSJONER: Mange har reagert på NRKs forklaring om Sophie Elise-saken. Foto: Terje Pedersen/NTB

Kristin Gjelsvik godtar heller ikke forklaringen som har kommet ut via en person nær Sophie Elise, som sier at bildet ble trykket ved en feiltagelse.

– Sophie Elise har vært i dette «gamet» i så mange år. Som influenser selv vet jeg at det er veldig få ting vi publiserer ved en glipp, sier hun og fortsetter:

– Det skulle ikke forundre meg om det var en liten nylansering av et lite produkt i sikte. Der en sånn type mediestorm, kan føre til litt ekstra publisitet og oppmerksomhet. Nå er det jo veldig negativ oppmerksomhet, men vi har jo skjønt i løpet av disse årene at «all PR, er god PR».

– Du kommer med masse følelser og antagelser

Hans-Petter Nygård-Hansen har tidligere uttalt seg til TV 2, og berømmet da NRK for å ikke kansellere Sophie Elise etter hendelsen.

Samtidig antyder han at det ligger en viss dobbeltmoral generelt hos media som tjener penger på de samme influenserne som de skriver kritisk om.

– Det er det store paradokset her. Den ene dagen så høvler vi over en influenser som gjør noe galt og dagen etter så sitter tv-kanalene og signerer kontrakter og gir vedkommende egne serier.

LØSE RYKTER: Redaktør for NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, mener at de ikke kan kommentere påstander basert på løse rykter. Foto: Ole Kaland/NRK

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør for NRK Underholdning, skriver følgende i en e-post til God morgen Norge:

– Vi kan ikke kommentere påstander som er basert på løse rykter. Gitt de opplysningene Sophie Elise har gitt oss, så får ikke dette konsekvenser for samarbeidet mellom henne og NRK.

– Vi beskylder kritikere for å være mobbere

Gjelsvik etterlyser et større regelverk for influensere.

Hun mener at store influensere med makt og kapital er som en bedrift å regne.

– Det har vi etterlyst i flere år. Slik det er nå kan vi i praksis «at the end of the day» gjøre akkurat som vi vil. Det er veldig få ting vi gjør som får konsekvenser.

Hun mener også at influensere er raske med å ta på seg en offerrolle når de får kritikk.

– Vi beskylder kritikere for å være mobbere og kaller det personangrep. Det gjør det veldig vanskelig å kritisere disse bedriftene, for det er privatpersoner som driver dem. Så enhver kritikk omtales som et personangrep, men det er ikke det, sier hun og fortsetter:

– Vi er nødt til å være vårt ansvar bevisst. Det er kanskje en glipp, men jeg kjøper ikke det helt. Det er min personlige mening. Dette er ikke et angrep på Sophie Elise eller den andre profilen, men det handler om at vi må være oppmerksomme og nøye på hva vi faktisk legger ut i våre sosiale medier.

UENIGE: Hans-Petter Nygård-Hansen og Kristin Gjelsvik har sterke meninger om den aktuelle Sophie Elise-debatten. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Hans-Petter Nygård-Hansen mener derimot at det er et angrep:

– Det er jo et angrep, du sier hun forherliger og romantiserer narkotika. Og hun vet ikke, hvis vi da skal tro på hva hun sier, hun vet ikke at den andre kvinnen på bildet holder en pose. Vi vet ikke hva det innholdet er. Vi kan ikke si opp folk på bakgrunn av at du mener det er naivt. Vi må forholde oss til et regelverk, sier Nygård-Hansen.

– Jeg husker du la ut et bilde, kjempeflott bilde, det var et sponset innlegg for det var et betalt oppdrag og så var det vin i bildet. Da sa jeg fra til deg, det er ikke lov. For når du blander betalte oppdrag med alkohol, så får du plutselig Helsedirektoratet på nakken.

– Så du har tråkket feil du også?

– Vi tråkker alle feil. Naturligvis gjør vi det, kommenterer Gjelsvik.

Nygård-Hansen mener at Sophie Elise gjør helt riktig ved å ikke kommentere dette nå.

– For Sophie Elise sin del så tror jeg hun gjør helt riktig ved å sitte stille i båten og ikke si noenting. For uansett hva hun hadde sagt, så hadde folk vridd og vrengt og snudd på alt mulig og gjort det enda verre, sier han.

Kristin Gjelsvik er uenig.

– Jeg må bare si at jeg syns det etterlatte inntrykket er det verste. Det at vi sitter i denne her «loopen» og mistenker og tror og spekulerer videre. Det burde vært avkreftet, sier Kristin Gjelsvik.