Stekt torsk og fløtegratinerte poteter

Fløtegratinerte poteter med løk og hvitløk setter godlukten på kjøkkenet. Pass på at de får hvilke 15 minutter før servering.

Dette trenger du:

600 g torskefilet



1 ss nøytral olje til steking

1 ss smør til steking

1 fedd hvitløk til smak

1 stilk estragon

Fløtegratinerte poteter:

400 g små gule poteter

2 dl kremfløte

2 dl helmelk

1 løk

3 fedd hvitløk

Salt og pepper til smak Bakt paprika:

2 rød paprika

1 gul paprika

1 grønn paprika

2 ss olivenolje

1 ss hvitvinseddik

Flaksalt til smak

Noen estragonblader

4 ss basilikumpesto, lag selv eller kjøp ferdig

Slik gjør du:

1. Start med å salte fisken lett ved å drysse litt fint salt over. La fisken ligge i 5 minutter før du skyller av saltet. Kutt så fisken i stykker på 150 gram.

2. Kok potetene i saltet vann. Ha de så i en ildfast form. Skjær løken i tynne skiver og finhakk hvitløken. Bland løk og hvitløk inn i potetene før du heller over melk og fløte.

Sett så potetene i ovn på 225 grader varmluft. La det hele steke til det er gyllent, ca. 30 minutter. La de hvile i 15 minutter før du serverer.

3. Rens paprikaen og bak på 225 grader i 10-12 minutter, legg de i en boks med lokk og la de ligge et par minutter sånn at du lettere kan fjerne skallet. Hakk de så grovt opp og smak til med litt eddik, olivenolje, salt, estragon og pesto.

4. Fisken stekes ved at du varmer en stekepanne med litt nøytral olje og har fisken i med skinnsiden opp. La fisken få en gyllen brun farge før du har i litt smør, snur fisken og steker et par minutter til. Ha i et hvitløksfedd og noen friske urter for smak. Ta fisken ut og la fisken hvile et par minutter før servering.

