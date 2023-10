Stekt torsk med eggnudler

Christer lager en tasty og spennende variant av tilbehør til stekt torsk. Beregn 150 gram torsk per person. Du kan salte fisken dagen før om du ønsker det.

Dette trenger du:

600 g torskefilet uten skinn eller annen fisk, porsjonert i 150 grams biter

Salt til smak

2 ss smør til steking

2 ss nøytral olje til steking

Tilbehør:

200 g eggnudler

1 chili

4 fedd hvitløk

4 pak choy

4 ss ketjap manis (søt soya)

4 ss vanlig soyasaus

2 ss brunt sukker

2 gulrøtter

Saften av 1-2 lime, avhengig av størrelse

4 ss cashewnøtter

Slik tilbereder til stekt torsk og tilbehør:

1. Salte fisken med et tynt lag finsalt og la den ligge i 6-7 minutter. Skyll så av.

Dette kan gjøres dagen før om du ønsker det.

2. Rens hvitløk og kutt i tynne skiver. Varm en panne med litt olje og la den stekes til den er blank. Finhakk chili og ha i det også.

3. Rens pak choy og ha bladene i pannen, strimle gulrøttene og ha de i før varmer soyasauser og sukker i en kjele sånn at sukkeret løser seg opp før du har det hele over pannen med pak choy.

4. Nudler kokes etter anvisning på pakken og has rett i pannen.

5. Ha til slutt i saften av lime og eventuelt koriander om du har det tilgjengelig

6. Temperer torsken til romtemperatur. Torsken stekes ved at du varmer en stekepanne med nøytral olje og legger torsken i med skinnsiden opp. La den ligge til du får en gylden farge og ha i smøret, øs smør over fisken og snu den. La den ligge i 1-2 minutter før du tar den ut og lar den hvile et par minutter. Server i en tallerken med nudlene, dryss litt cashewnøtter over før servering.

