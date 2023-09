Stekt ørret og sommerkål

Dette trenger du til 4 personer:

Ørretfilet (skinn og benfri), kan byttes ut med laks eller annen hvit fisk

Salt og pepper

Olje til steking

Sitron

Sandefjordsmør:

2 ss fløte

4 ss kruspersille

200 g smør

Saft fra 1 sitron

Tilbehør:

1 stk sommerkål (nykål)

Vann til damping

2-3 ss smør

Litt salt

8-10 kokte poteter (gjerne norske)

Slik gjør du:

Dryss skinn og benfri ørretfilet med litt salt, og la den ligge 10-15 minutter.

Fortsett med Sandefjordsmør. Kok opp fløte og persille og eventuelt litt finhakket gressløk.

Trekk kasserollen vekk fra platen og rør/pisk inn smør i biter. Smak til med sitronsaft. Sausen bør ikke koke etter at smøret er tilsatt. Dekk kasserollen med plastfilm og hold sausen lun (ikke koke) mens resten tilberedes.

Kok poteter.

Del sommerkål i litt tykke strimler/tynne båter (fjern stilken). Tilsett vann i en panne med kanter eller en vid kasserolle, ca. 1 ½-2 cm opp fra bunnen. Tilsett 2-3 ss smør og litt salt. Legg i kålen og damp den knapp mør, den fremdeles være litt sprø.

Tørk lett av ørreten med et kjøkkenpapir (for å fjerne overflødig salt). Del ørret i skiver. Varm 1-2 ss olje i en panne. Tilsett smør og la smøret smelte ut i litt over middels varm panne. Legg i ørretskivene og stek 1-2 minutter på hver side (steketid avhengig av tykkelse).

Anrett ørret på en seng av nydampet kål (godt avrent), kokte poteter og Sandefjordsmør.

*I samarbeid med Gartner