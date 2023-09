Stekt nypotetsalat med kyllingconfit

Hjemmelaget kyllingconfit høres kanskje avansert ut, men er antakelig enklere å lage enn du tror.

Dette trenger du:

Kyllingconfit:

4 kyllinglår

2 fedd hvitløk

8 dl nøytral olje til confitering

Stekt potetsalat:

600 g nypotet

2 ss olivenolje

2 fedd hvitløk

Salt til koking av potetene

Parmesanmajones:

1 egg

1,5 dl nøytral olje

1 ts dijonsennep

Saften av ½ sitron

Salt til smak

4 ansjosfileter

60 g revet parmesan

Topping:

150 g fetaost

2 ss hakket soltørket tomat

Slik gjør du:

Kyllingen saltes lett og has i en gryte. Dekk kyllingen med olje og ha i hvitløksfeddene. Kok opp oljen og sett så kjelen med lokk i ovnen på 160 grader i ca. 1 time til kyllingen slipper benet. Løft kyllingen ut og la den avkjøles litt før du river kyllingen fra benet. Den skal stekes i pannen raskt før servering.

Potetene kokes møre i saltet vann før de deles i to og has i en ildfast form. Ha over olivenolje og hvitløksfedd. La de så steke på 200 grader i ca. 30 minutter.

Egg, olje, salt, sitronsaft, dijonsennep, anjos og parmesan has i en høy beholder. Sett nedi en stavmikser og kjør det hele sammen.

Ved servering stek kyllingkjøttet i en panne til det blir lett sprøtt. Legg poteter i en tallerken og ha over kyllingkjøttet. Topp med majonesen, noen biter fetaost og soltørket tomat. Har du noen sprø kjerner eller lignende er det utmerket å toppe med det.

*I samarbeid med Gartner