Sosekjøtt - tradisjonsmat fra bestemors kjøkken

Les igjennom hele oppskriften før du begynner. Du finner også egne tips for melkefri og glutenfri. Oppskriften på grønn ertestuing finner du nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

Sosekjøtt:

Ca. 700 g renskåret/benfritt kokekjøtt fra storfekjøtt eller vilt (bog, høyrygg eller mørbrad)

Smør til bruning (evt margarin uten melk)

1-2 løk

Salt, pepper, laurbærblad

Ca. 5 dl kraft, evt vann med buljongterning

Brun saus:

3 ss smør (evt olje/margarin uten melk for melkefritt)

3 ss hvetemel (glutenfritt, jevn med maisennamel utrørt i litt vann)

Ca. 6 dl kraft

Salt, pepper

Slik gjør du:

Start med å lage brun saus. Smelt smør i en vid gryte eller stekepanne med høye kanter. Tilsett hvetemel og brun under omrøring til blandingen er nøttebrun. Spe med varm kraft under omrøring til fyldig konsistens. Kok opp og la sausen trekke mens kjøttet brunes. Smak til med salt og pepper.

Del kjøttet i halvstore biter og brun i smør. Dryss på litt salt og pepper og legg ved et laurbærblad. Legg over i sausegryten. Del løken i båter eller skiver og brun lett i pannen før den legges i gryten med kjøttet. Kok opp og la kjøttet trekke (ikke koke) under lokk i 45-50 minutter til det er mørt.

Tips: Server med kålstuing (kokt kål i hvitsaus) eller hjemmelaget grønn ertestuing, kokte melne poteter og gjerne rørte tyttebær.

Grønn erstestuing - dette trenger du:

Ca. 250 g (3 dl) grønne tørkede erter + vann til bløtlegging



Nytt vann til koking

3-4 ss mykt smør (evt et melkefritt alternativ blandet med ca. 1 ss hvetemel, for å tykne ertestuingen. Glutenfritt rør ut maisennamel i litt vann for å jevne ertestuingen)

Salt, pepper

1/4-1/2 ts sukker

Slik gjør du:

Legg ertene i bløt rikelig med kaldt vann i 3-4 timer. Hell av bløtevannet. Kok ertene møre i nytt friskt vann. Vannet skal stå ¼ opp på ertene når de er ferdig kokt. Koketid ca. 1 time.

Rør inn smør blandet med litt hvetemel i de kokte ertene, til en fyldig konsistens. Smak til med salt, pepper og litt sukker.