Smørstekt kveite

Før tilbereding er det her et par gode tips fra Christer Berens.

Presalt fisken før tilberedning. Strø en spiseskje grovsalt på hver kveiteskive og la ligge i 10 minutter. Skyll av saltet og tørk fisken. Dette gjør fiskekjøttet lysere og mer fast i kjøttet. Fredigstek fisken i ovnen så blir den saftigere.

Ikke salt potetvannet når du skal lage puré. Potemosen blir mer limete hvis du salter vannet. Smak til purén med salt før servering.

Kjøp dill og persille i pakker, ikke krukker. Urter i krukke smaker lite og visner fort. Kjøp dill og persille på stilk og sett dem i et glass med litt vann og oppbevar dem i kjøleskapet. Her klarer de seg minimum en uke.

– Jeg bruker her kveitekoteletter, ikke fileter. Fisk stekt på beinet med skinn blir saftigere, er et annet tips fra Christer.



Potetpuré:

Ta ut fisken fra kjøleskapet og strø ca. en teskje salt på hvert stykke og la ligge i fem minutter.

Skyll av og tørk fisken vel. Salte og pepre fisken på vanlig måte.

Tørrstek pinjekjernene til de får farge og sett til siden.

Smelt smøret og fjern skumm og bunnfall.

Sett ovnen på 100 grader. (sett samtidig inn en ildfast form slik at den er varm til fisken).

Stek fisken på høy varme i nøytral olje i ca. to minutter, vend på fisken og senk varmen og tilsett 3-4 spiseskjeer av det smeltede smøret.

Øs smør over fisken helte tiden. Temperaturen er perfekt når smøret knitrer som en peis.

Stek i ca. et minutt. på hver side.

Legg over fisken til den ildfaste formen og inn i ovnen. Fisken er ferdig når du lett kan skille kjøttet fra beinet.

Tilsett smeltet smør (spar tre spiseskjeer til puréen) i stekepannen sammen med tomat som er delt i to, persille, soyasaus og sitronsaft og stek på svak varme i to minutter. La stå på svak varme under tiden som potetpuréen ferdiggjøres.

Potetpuré