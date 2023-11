Slik serverer du ost til ulike anledninger

Når du skal velge oster og mengde oster, tenk hvilken anledning det skal serveres. Skal osten serveres som forrett før en stor middag, som kveldskos, til dessert eller som en buffet med oster.

– Velg gjerne norske oster. Det er mangfold av gode norske oster, sier Wenche.



Her er noen forslag til mengder ost og tilbehør:

Til snacks/velkommen: Beregne 75-100 g per person. For eksempel blåmuggost på en pepperkake med et par strimler utbløtt aprikos. Tenk fingermat der det enkelt å forsyne seg og enkelt å spise stående.

Til forrett og dessert: Beregne 50-75 g ost per person, 1-2 oster pluss tilbehør.

Ost på koldtbordet: Beregne 50-75 g ost per person. For eksempel en ostefjøl med 2-4 oster, faste hvite og blåmuggoster.

Ostebord: Beregne 150-200 g ost per person. Velg en blanding av faste, myke, blåmugg- og hvitmuggost, og oster med smakstilsetning. Vanligvis går de milde ostene raskere unna enn de skarpe, så beregne mest av de milde ostetypene.

Temperatur: Ost bør ikke servers for kald. Ostens fine smak og aroma kommer best til sin rett i romtemperatur. Du kan lage en osteanretning i god tid før gjestene kommer. Dekk til for eksempel med et klede vridd opp i kaldt vann og sett kaldt. MEN ta osteanretningen ut og la den stå i romtemperatur i 1-1 ½ time før servering.

Tips: Et smart tips når skal forberede osteanretning er å skjære opp osten mens den er kald. Tempererte oster er myke og vanskeligere å skjære pene stykker av. Du kan forberede god tid i forveien, dekke til og sett kaldt. Men igjen, ta ut osteanretningen i god tid før servering.

Tilbehør: Velg druer, godt modne aprikoser eller pærer, salte og søte nøtter, utbløtte aprikoser, diverse marmalde/gele eller honning til ostene. Annet tilbehør kan være brød/nøttebrød og kjeks, ikke for salt og ikke for søte.

Tilbehøret skal ikke konkurrere med ostens smak. For eksempel reddik, stangselleri og paprika er ikke ideelt tilbehør til ost, og spesielt hvis du serverer vin til osten.