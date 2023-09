Slik oppnår du multiorgasme

Elin Enger er forfatter, firebarnsmor, bor på et småbruk og lever et travelt liv. Med årene tok også tidsklemma henne og mye energi gikk med til å turnere timeplaner og logistikk.

Og en ting som forsvant, det var lysten.

– Det var så travle dager. Det var fullt med jobb og gjøremål, og så kommer ungene hjem og da var det middag og kjøring, sier hun og fortsetter:

– Så går kvelden, plutselig var klokka ti og man sank ned i sofaen. Da er det ikke så mye igjen.

ØKT SEXLYST: Elin Enger er tantra-lærer og mener at man kan trene seg til økt sexlyst. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Man kan øve ved å nyte en kopp kaffe

Hun forteller at hun drømte om å få sove og hvile. Hun ønsket å prioritere lommer av hvile, påfyll og ro.

– Jeg begynte å øve på sanselighet og tilstedeværelse, forteller tantra-læreren, som i dag mener at man kan vekke sansene og kroppen og få økt sexlyst på 30 dager – gjennom å følge konkrete øvelser.

Det handler ikke da bare om å øve gjennom å ha sex. Det kan for eksempel være ved å virkelig nyte en kopp med kaffe.

– Vi er så vant til at kaffekoppen bare er noe vi tar for å våkne. Men tenk om vi kunne kjenne varmen i hendene når vi holder koppen. Så først bare lukte og så ta inn aromaen, sier hun og fortsetter å beskrive følelsene du kan kjenne etter:

– Kjenn etter hvordan det påvirker deg og berører deg. Så kan du kanskje ta en liten smak, og så plutselig så har et helt vanlig hverdagslig øyeblikk blitt fylt med tilstedeværelse og du kjenner det mer intenst, forklarer hun.

– Veldig vanlig

Dora Thorhallsdottir er komiker og relasjonsterapeut. Hun møter ofte på denne problemstillingen med manglende lyst i samtalene hun har.

– Det er veldig vanlig, og spesielt i en småbarnstid. Det er veldig kjent at da går lysten ned. Dine behov er så innmari langt ned på lista. Det er alltid andre som går foran i det hektiske hverdagslivet.

Da kan lysten fort bli borte, og det blir tøft for mange.

RELASJONER: Dora Thorhallsdottir er relasjonsterapeut og forteller at det er veldig vanlig at lysten går ned, spesielt i en småbarnsperiode. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Det er veldig mange som opplever en sorg, særlig blant kvinner. Etter hvert lurer de på hvor lysten ble av, og da tenker jeg det er viktig å hente det litt tilbake, forteller hun.

Thorhallsdottir understreker også at det er forskjell på kvinner og menn.

– En viktig ting å minne om er at menn er mye mer visuelle i seksualiteten. Det er liksom: «Her har du en pupp, så er vi på». De er mye mer rett på, sier hun og utdyper:

– Kvinner trenger å ha flere steg. De trenger å føle seg nær, de trenger å ha en partner som ser, lytter og er interessert. De må føle seg sett og at det er trygt.

Hun trekker fram at det må være en lagfølelse i relasjonen.

– Hvis det er en som gjør alt av husarbeidet og alt som er, og den andre ikke bidrar, så blir du ikke så gira på mannen din altså – eller kona di.

– Øv i dusjen

Elin Enger, som er aktuell med boka «Lyst på 30 dager», mener at sanselighet og nytelse kan trenes – nesten som en muskel.

I 30-dagers planen har hun prøvd å bryte det ned til helt konkrete ting man kan ta i bruk med en gang.

– Jeg utfordrer til neste gang du skal ta en dusj. Vi er vant til at det er et gjøremål vi gjør for å bli rene, det er litt sånn effektivt, bli ferdig med det og så gå ut. Men kanskje kan det by på noe mer? sier hun og fortsetter:

– Kanskje vi kan gå inn i dusjen og kjenne det varme vannet mot huden? Kanskje er det deilig å kjenne hendene mot kroppen? Så tar det ikke mer tid, men du er mer tilstede. Og vips, så har dusjen fått noe eget.

– Skal man øve alene eller sammen med partneren sin?

– Man trenger ikke en partner for å øve, så det å begynne med seg selv er absolutt kjempefint.

Denne sanseligheten kan man ta med seg inn på soverommet og trene videre på – med eller uten partner.

Multiorgasme

Tantra-læreren mener også at man må bort fra å fokusere på det ytre.

– Hvis vi tenker sånn: «Å, hvordan ser jeg ut nå? Hvordan ser lårene mine ut nå?» Eller vi tenker på handlelista: «Hva skal vi ha til middag i morgen?»

– Det handler om å ta oppmerksomheten tilbake inn i egen kropp, og kjenne etter: «Hvordan kjennes dette i min kropp?» Det vil være en enorm forskjell.

– Hva kan man oppnå rent sånn fysisk hvis man tar seg tid til dette?

– Vi kobler oss på en rikere versjon av oss selv. Det blir en mer levende versjon, hvor vi henter fram forskjellige aspekter av oss selv. Det blir en versjon hvor vi ikke bare er begrenset til det rasjonelle, målstyrte og produktive hodet. Men man får være levende i en fysisk kropp.

Når hun får spørsmål om jakten på multiorgasme forteller hun at det er nettopp jakten man må bort fra – det handler igjen om å nyte øyeblikket og være tilstede.

Hun sammenligner det med en fjelltur.

– Hvis du går på fjelltur da, så er målet der oppe. Men det er jo så mye vakkert å se underveis. Den irrgrønne lyngen, den myke mosen og de fine utsiktspunktene underveis. Hvis du bare tenker at du skal opp til målet, så går du glipp av den fantastiske reisen.

Det er også viktig å spenne av i kroppen.

– Du må puste og være tilstede, så kommer den plutselig til deg. Det er ikke noe du trenger å jage etter eller jobbe så hardt for å nå, sier hun.