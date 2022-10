Slik oppdaget de evnene sine: – En grensesprengende opplevelse

Søstrene Lilli Bendriss og Aase Sydness vokste opp i Hareid kommune i Møre og Romsdal. Deres aller første møte med den alternative verden, uten at de selv var klar over det, var via deres mormor Laura.

RELIGIØS MORMOR: Laura, mormoren til Lilli og Aase, hadde en sterk intuisjon, ifølge barnebarna. Foto: Privat

– Hun var klarsynt, men hun var veldig religiøs. Det ble ikke snakket så høyt om, men alle i bygda visste at hvis sauene ble borte på fjellet, så kunne de ringe til Laura, for hun fant de. Vi visste at det var noe rart med henne, forteller Lilli til God morgen Norge.

– Men vi visste ikke at hun var klarsynt, det var bare at hun hadde en sterk intuisjon. Hun visste når folk kom og skulle ha seg en kaffe, og da hadde hun kaffen klar. Kom vi på besøk, så var vaflene stekt. Det var ikke snakk om at hun hadde evner – hun var bare sånn, fortsetter Aase.

Visste hva som kom til å skje

Som barn var Lilli, som i dag omtales som Norges mest kjente medium, veldig sensitiv. Hun drømte ting som skjedde, men hun var ikke interessert i det. Også hennes fem år yngre søster, Aase, oppdaget sine evner tidlig. Hun forklarer at hun hadde en sterk intuisjon og visste at ting skulle skje.

– Men jeg likte det ikke så godt, så jeg forsøkte å skyve det litt vekk.

– Hvorfor det?

– Det var mange ting som skjedde som jeg ikke kunne gjøre noe med. Som hendelser som jeg visste kom til å skje på skolen. Det skjedde også kunne jeg ikke hjelpe eller gjøre noe med det likevel. Selv om jeg fortalte det, så skjedde det likevel, så det var ikke interessant. Det var bedre å leke og jeg la det helt vekk.

OPPVEKSTEN: Aasne og hennes fem år eldre storesøster Lilli. De vokste opp i Hareid i Møre og Romsdal. Foto: Privat

Nål under navelen

Det skulle gå flere tiår før søstrene begynte å utforske disse evnene, som de hevder at de besitter. Lilli forteller at hun fikk en brå oppvåkning da hun var 42 år.

– Jeg var syk. Jeg gikk til en akupunktør som behandlet meg. Han så at jeg hadde denne kraften og han satte en spesiell nål rett under navlen, som jeg i ettertid fikk vite åpnet portalen mellom himmel og jord. Det åpna, og det smalt – det skal jeg love deg.

Aase hadde rukket å bli 60 år før søsteren hennes fikk lokket henne inn i den alternative verden.

– Da tok jeg coach-utdanning, for det var trygt. Også ballet det på seg. Det ble mediumskole og nå er jeg lærer og samarbeidspartner på en mediumskole.

På skolen underviser hun medium, klarsynte og folk som vet, eller føler, at de har en evne.

– De trener på hverandre, de leser hverandre, de henter inn avdøde til hverandre og de får andre folk inn som de får trene seg på. Det er viktig å vite at de har rett og det er derfor det er viktig at de blir skolert og at det blir stuerent, for da kan du sile ut alle som tar et helgekurs og sier: «Jeg er klarsynt».

ALTERNATIVE SØSTRE: Aase, her 18 år, og Lilli, her 17 år, har vært bestevenner hele livet. Nå lever de begge av evnene de hevder at de har. Foto: Privat

Søstrene er begge klare på at det er viktig at klarsynte og medium kan bevise at det de sier er sant.

– Det er veldig viktig å kunne bevise det for å få en seriøsitet inn i det, påpeker Lilli.

Hun forteller at TV-programmet Åndenes makt, som nå ikke lenger går på skjermen, har vært et foregangseksempel på nettopp dette.

– Mange sa at dette var svindel. Men etter så mange år, og ingen har sladret, så må det da være Norges best bevarte hemmelighet. Åndens makt har vært en vekkelse for at folk har turt å si hva de har opplevd og turt å hente fram noe som de har vært redde for si, fordi de var redd for at de skulle bli ledd av. Nå ler vi ikke så mye, sier hun og fortsetter:

– Det vil alltid være skeptikere og det er helt okei, men i det øyeblikket du blir berørt av noe eller opplever noe, så kommer det andre tanker.

Tar ned antennen

Ifølge søstrene er alle mennesker født med en evne og den sjette sjans. De forteller at noen har den i sin hverdag, men at de ikke utvikler den noe mer enn at de vet når nabokona banker på døren. Andre får et kall, hvor de må gjøre noe mer med det, slik som Lilli forklarer det skjedde med henne.

– Jeg tror aldri jeg hadde gått inn i den verdenen hvis det ikke hadde vært for den voldsomme opplevelsen jeg hadde. Da hadde jeg skjøvet det til side, for det var ikke interessant og ikke min tanke. Men jeg hadde en så grensesprengende opplevelse at det ikke var noen vei tilbake. Jeg kunne ikke si at dette var noe jeg hadde innbilt meg.

TV-personligheten forteller at alle kan utvikle denne evnen og trene den opp, akkurat på same måte som du trener en muskel. Lilli hevder også at langt flere barn i dag er åpne, og at foreldre kommer til henne for råd.

– Det er en tid med veldig stor åpning for å flytte det rommet litt utover. Vi er ikke lenger inne i et firkanta rom. Det er fascinerende og spennende.

Likevel er de begge klare på at de ikke er på jobb til alle døgnets tider, og Lilli har et standardsvar klart når nysgjerrige mennesker kommer bort til henne på gaten eller i butikken.

– Jeg sier at; «Antenna mi er nede. Jeg har fri og ser ingenting». Og det er sant – jeg ser ingenting, for jeg går inn i en lett transe og hvis jeg ikke er i den lette transen, så er jeg stengt. Da er jeg helt vanlig og heldig med det.

– Gjelder det for deg også, Aase?

– Ja, eller som vi ofte sier; tømmer hodet. Du går inn, tømmer dine egne tanker og kobler deg på.

Selv om Aase startet opp helsecoach, klarsynt og healer for først ti år siden, angrer hun ikke på at hun ikke startet tidligere.

– Nei, jeg synes det har vært veldig fint, for det var nå tiden var inne for dette. Det jeg har gjort før har jeg hatt veldig glede av og nå var den epoken over. Nå er det en ny epoke, som er kjempegøy og kjempespennende og veldig givende å jobbe med andre som vil utvikle seg, avslutter hun.