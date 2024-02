Slik får du hyttelivet til en slikk og ingenting

BORTE BRA – OG IKKE FOR LANGT HJEMMEFRA: Disse familiene ferierer en drøy halvtime fra der de bor. Øverst fra venstre: Hedda (8), Johann (7), Edvard (9), Haakon (8) og Harald Kolvereid, med Stian Andersen foran. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg har sovet godt, men pappa snorker skikkelig.

Det konstaterer Haakon (6) som onsdag morgen våknet på den vesle DNT-hytta Eiksetra i Lier sammen med søsteren Hedda (8) i underkøya, samt pappa Stian Andersen – som altså ikke sov helt lydløst i enkeltsenga ved siden av.

Halve Norge har vinterferie i disse dager. Ifølge hovedorganisasjonen Virkes undersøkelse om ferieplaner, gjengitt av NRK, planlegger to av tre å være i Norge i vinterferien.

FRA LUFTA: Eiksetra har ni senger og ligger i Lier i Buskerud. Foto: Erik Manshaus / God morgen Norge

Reiste tre kvarter

Skidestinasjoner i Innlandet, Telemark og Buskerud peker seg ut som favoritter. Det er i sistnevnte fylke familien Andersen har valgt å feriere i – for Eiksetra er ikke langt unna hjemstedet Lommedalen i Bærum.

– Det tok 45 minutter å kjøre hit, og det var meldt bra vær. Vi hadde en luke i timeplanen, så da var det bra å dra hit, sier Stian Andersen.

Værmeldingen og kjøretiden fikk også Harald Kolvereid og sønnene Edvard (9) og Johann (7) til å ta turen. De har puslet puslespill og planlegger å stå på ski og ake.

– Det var tåke hjemme, så hvorfor ikke kjøre til en hytte når den er en halvtime unna? sier pappa Harald.

Dagens akebakke kan de heller ikke klage på – den ble nemlig kåret til den beste i Lier av Lierposten.

LIERS BESTE? Den nypreparerte (!) akebakken rett utenfor Eiksetra gikk nylig helt til topps i lokalavisa Lierpostens akebakkekåring. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Eiksetra ligger midt i Finnemarka og ligger rundt fem kilometer unna hovedveien. Den er en av 580 hytter man kan leie av DNT.

Bestyreren Kari Flåten har jobbet der i to år, hvor det er åpent i elleve av årets tolv måneder. Hun mener at hun har landet verdens beste jobb.

– Jeg møter mange fantastiske mennesker og kan til dels styre min egen hverdag. Jeg stortrives med å drive for meg selv.

VERTINNA: Å skape drømmeopphold for andre har vært noe bestyrer Kari Flåten har lengtet etter i mange, mange år. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

De er rundt fem personer som holder i turisthyttedriften. Kari står opp seks hver morgen.

Små forhold

– Da er det bare å sette i gang med bolledeig, bake sjokoladekaker, dekke på til frokost, fyre i peisen, lage middag … dette er noe jeg har drømt om hele livet, forteller Kari.

Tross at hytta bare har ni sengeplasser, er årshjulet stappfullt av sommercamper, vintercamper, årsmøter og konfirmasjoner. Mens Kari håper på å få utvidet sengetilbudet, kan hun i mellomtiden stappe ekstra gjester i gapahuken og lavvoen bak turisthytta.

Mens Eiksetra er en såkalt betjent hytte, finnes det både ubetjente hytter der ingen er på jobb, og selvbetjente hytter med matlager og et tillitsbasert betalingssystem.

Å bo på en DNT-hytte kan koste fra et par hundrelapper til en drøy tusenlapp med fullpensjon. Noen av hyttene krever at man er DNT-medlem.

En annen stor aktør innen rimelig hytteutleie er Statskog, som forvalter skog- og fjelleiendommer i Norge. De har rundt 120 utleiehytter som kan bookes via statskog.no eller inatur.no, i tillegg til 130 åpne buer.

«UIDENTIFISERT FLYVENDE HYTTE»? Statskog tar forbehold om at de fleste hyttene deres er av nokså enkel standard, men de kan også by på hytter utenom det vanlige: som denne «UFO-hytta» i Hessdalen i Trøndelag. Foto: Jonas Olsen

Blant de nordligste hyttene er Gærbikkhytta i Kvænangsbotn i Indre Troms, mens Sandtjennhytta ved Gautefall skisenter i Vest-Telemark er blant de sydligste. Koiene er stort sett gratis, mens hyttene koster fra rundt 600 til 1500 per døgn. De dyreste hyttene har en døgnpris på rundt 2000 kroner.

På Facebook finnes det flere grupper til hytteleieformål dersom man søker på «hytte til leie». Det finnes i tillegg grupper der kan man bytte hus eller leilighet med andre familier.

«Bra trøkk» på disse hyttene

– Vi er heldige her i Norge som har naturen så nær oss. Man må ikke dra så langt, sier Kristin Oftedal.

Hun er fagsjef for barn og unge i DNT, og forteller at det særlig er på de såkalte «nærhyttene» at det er bra trøkk nå.

– Det har nok noe med økonomi å gjøre. Nærhyttene er vårt rimeligste alternativ. En del voksne har ikke vinterferie, og må da bruke nærmiljøet i større grad enn de som har vinterferie.

DELER TIPS: Kristin Oftedal fremsnakker vinterferie i nær og kjær natur. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Hun fremsnakker tilbud som BUA og Frilager når det gjelder gratis utlån av ski, skøyter, akebrett og annet utstyr. Hun deler i tillegg et par råd:

– Voksne har lett for å bare stå og se på barna som morer seg, men det er mye gøyere å være med sjøl. Lag snømann, bygg snøhytte, ak og gå på skøyter, sier Oftedal.

Hun fremsnakker også gamle leker som mang en voksen ikke har deltatt i siden gymtimene på barneskolen:

– Gode, gammeldagse «sisten», «stiv heks» og «rødt og grønt lys» er mye morsommere med ski på beina!