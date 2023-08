Slik avdekker du løgner i forholdet

KROPPSSPRÅK: Mistenker du at noen er forelsket i deg eller at partneren din er utro? Da har kroppsspråkekspert Vidar Hansen (50) gode tips til hvordan du kan avdekke nettopp dette. Foto: Illustrasjonsfoto (NTB)

– Vi kan som regel ikke være hundre prosent sikker på om noen lyver eller snakker sant, men å lese og tyde tegn i kroppsspråket vil gi deg en god pekepinn i en bestemt retning, sier Vidar Hansen til TV 2.

Han er kroppsspråkekspert, foredragsholder og tidligere politi, og han mener at alle kan lære seg å avdekke løgner ved å se på andres kroppsspråk.

AVSLØRER HEMMELIGHETER: Kroppsspråkekspert Vidar Hansen avslører hvordan man kan lese andres kroppsspråk. Foto: Svein Finneide

– Den gode nyheten er at vi alle er eksperter på kroppsspråk, vi må bare vite hva vi skal se etter.

Nå deler eksperten hemmelighetene sine.

«Kroppen lekker informasjon»

Først og fremst skiller Hansen sterkt mellom kroppsspråk og ikke-verbal kommunikasjon.

– Kort fortalt handler ikke-verbal kommunikasjon om alt det som blir kommunisert uten ord. Her er kroppsspråket bare en liten del av det store bildet, sier han og viser til klesstil som et eksempel på annen ikke-verbal kommunikasjon.

Når man da skal se på kroppsspråket trekker eksperten frem særlig fire faktorer som er viktige å være bevisst på: Observasjoner, nærhet, berøring og endret atferd.

– Jeg mener at kroppen alltid lekker informasjon. Dette skjer gjennom for eksempel lepper, øyenbryn, pupiller, kroppsholdning, armer og bein. Ved å se på dette kan du avsløre hva partneren din egentlig mener og tenker, selv om vedkommende forsøker å skjule det.

Observasjoner og forelskelse

Den viktigste faktoren Hansen trekker frem til hvordan man kan tyde kroppsspråk, er evnen til å observere.

Hvis du lurer på om noen er forelsket i deg, forteller Hansen at dette kan tydes.

– En øyelege sa til meg at når et forelsket par ser på hverandre, så kan pupillene utvide seg opptil fire ganger. Dette er fordi pupillene reagerer på følelser, sier han og understreker at forelskelse er en sterk følelse.

Han forklarer at det som omhandler ikke-verbal kommunikasjon utenom kroppsspråket også kan vise tegn til forelskelse.

– En som er forelsket, vil gjøre best mulig inntrykk på sin nye partner, dermed kjøper man gjerne inn nye klær, ny parfyme eller klipper seg oftere enn normalt.

AVSLØR FORELSKELSE: Ekspert på kropsspråk Vidar Hansen avslører tegn til forelskelse. Foto: Illustrasjonsfoto (NTB)

Videre trekker eksperten frem nærhet og viser til et eksempel på hvordan dette kan knyttes til kjærlighet:



– Vi har ulike soner i forhold til nærhet, alt etter hvor god relasjonen vår er til andre mennesker. I en samtale vil du gjerne stå nærmere en venn, enn en ukjent person, og for et forelsket par vil intimsonen være veldig tett.

Og tegn nummer tre, berøring.

– Berøring er en av de sterkeste formene for kommunikasjon mellom to personer. Et forelsket par vil ta og klemme på hverandre, kjærtegne og stryke.

Hvis du allerede er i et forhold, så har du kanskje opplevd til tider at ikke alt stemmer helt. Her har Hansen flere tips til hvordan du kan avdekke løgnene.

Atferdsendringer som faresignal

– Ved gode observasjoner kan du tyde når noe ikke er som det skal være, alt fra at partneren din har en dårlig dag til å oppdage utroskap.



Den fjerde faktoren Hansen trekker frem er endret atferd og understreker særlig endring over tid som mistenkelig.

Han viser til noen eksempler på hvordan man kan se om partneren sin mister interesse i forholdet.

– Her kan man merke seg mindre blikkontakt, at partneren ikke lytter oppmerksomt, at det er lite berøring eller at en sitter mer vendt bort fra partneren med overkroppen.

MISTE INTERESSE: Vidar Hansen, ekspert på kroppsspråk, understreker adferdsendringer i et parforhold som særlig mistenksomme. Foto: Illustrasjonsfoto (NTB)

Om det finnes et helt eget uttrykk som kan vise til løgn, avkrefter eksperten.

Men noe mener han at kan være nyttig å bemerke seg:

– Hvis partneren din får et plutselig endret kroppsspråk når du for eksempel stiller et spørsmål, da vet du at vedkommende har reagert på noe.

Han omtaler dette som kroppens forsvarsmekanismer.



– Løgn krever ofte stor mental kapasitet. Dermed kan du se etter tegn på usikkerhet og stress når du konfronterer partneren din med løgn. Men det er viktig å huske på at det å bli konfrontert med løgn også kan være stressende, slik at du ikke tolker situasjonen feil.

Eksperten peker videre på tegn som kan tyde på utroskap.



– Det å være utro kan oppleves som en stor mental påkjenning og føre til at vedkommende er i beredskap for ikke å bli avslørt.

UTROSKAP: Ekspert på kroppsspråk Vidar Hansen viser til tegn som kan tyde på at partneren din skjuler noe. Foto: Illustrasjonsfoto (NTB)

– Dette kan utløse typiske stressreaksjoner som for eksempel kan spilles ut i form av sinne. Den som er utro, kan også ha dårlig samvittighet, noe som kan fører til at hen vil trekke seg tilbake.

Vidar Hansen – åpenbare tegn til at noe er galt – Innsugde eller stramme lepper er et sikkert tegn på stress og uro. Jo mer stress og bekymring, jo mer stramme blir de. – Når man befinner seg i en stressende situasjon, så har vi behov for å trøste oss selv eller vi vil forsøke å roe oss selv ned. Selvtrøst kan ofte vises ved at en stryker seg i nakken, øverst på brystet eller i pannen. Noen kan fikle med et smykke i halsen, tvinne håret eller ta en høy ut-pust for å lette på trykket. – Manglende blikkontakt kan også være et tegn på at noe er galt. Spesielt hvis du normalt har god blikkontakt med partneren og vedkommende plutselig ikke vil se deg inn i øynene. Da er det ofte noe en vil skjule eller vedkommende er flau for noe hen har gjort. – Løgn er forbundet med stress og uro som kan føre til konkrete kroppslige reaksjoner, for eksempel tørr munn, rødming, svette, risting i bena, skjelvinger i kroppen og ufrivillige bevegelser i ansiktet, utvidede pupiller, økt blunkefrekvens, økt pustefrekvens, rote med ordene eller lysere stemme. – Partneren som lyver kan også få et mer aggressivt språk med mye banning og kjefting for å overbevise deg om at hen snakker sant.

Uskyldig til det motsatte er bevist

Hvis du mistenker tegn til at noe er galt, minner Hansen om å alltid være forsiktig med hva man tolker.

– Når du søker etter sannheten må du være forsiktig med å gå i det som kalles «bekreftelsesfellen». Det handler om å søke etter sannheten i samsvar med det du tror og antar.

VÆR FORSIKTIG: Kroppsspråkekspert Vidar Hansen understreker viktigheten av å være nøytral. Foto: Svein Finneide

Han understreker dermed viktigheten av å være åpen i tolkningene.



– Det er derfor viktig å minne seg på å være objektiv og nøytral. Søk heller bredt slik at du ikke blir ensporet.

Han mener det er avgjørende å alltid se på partneren sin som uskyldig.

– Du må alltid tenke at vedkommende kan være uskyldig. Det er urettferdig å gå rundt og være mistenksom uten grunn, noe som vil påvirke partnerskapet på sikt.