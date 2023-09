Skyldte 2,7 millioner – ante ikke hvorfor

Else Werner har fast jobb som konduktør på Gjøvikbanen, med en månedlig inntekt på rett over 40.000 kroner. Likevel havnet hun i en ond spiral med voksende gjeld, høyt forbruk og mulig tvangssalg av boligen – uten å ane hva pengene faktisk gikk til.

I sesongpremieren av «Luksusfellen» får vi se 43-åringen bli stilt til veggs av økonom Magne Gundersen.

– Hva er det du flotter deg med, da? spør Gundersen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne peke på noe, men jeg har absolutt ingenting å vise til.

– Men så kjøper du hund. Driter den gullpenger? fortsetter økonomen.

– Nei, det … det er lykke for ungen min, svarer Werner, som har en datter på ti år som hun har 50 prosent.

Til TV 2 forteller 43-åringen at det å bli singel ble starten på en økonomisk ond spiral.

Ballet på seg

– Det ble litt mange utgifter. Samfunnet er liksom ikke bygget for én inntekt. Det ballet på seg. Jeg fikk justert meg litt, men «ramla utpå» igjen.

Høsten 2021 ble 43-åringens hus rammet av en vannlekkasje. Da måtte bufferkontoen tas i bruk.

– Og da strømprisene økte, var det ikke lenger noen bufferkonto å ta fra. Jeg lå til enhver tid bakpå.

Så kom koronapandemien, en unntakstilstand som bød på mye kosetid med økt matforbruk.

FØLELSESLADD: Else Werner blir konfrontert av økonomiekspertene i sesongpremieren av «Luksusfellen». Foto: Viaplay

– Plutselig brukte man penger på ting man egentlig ikke tenkte over at man brukte penger på. Å få oversikt over hva pengene faktisk går til, det er vanskelig når man skjønner at man sliter. Å gå gjennom oversikter over utbetalinger … du har nok med å stå opp om morgenen, egentlig.

Uåpnede Digipost-regninger

Opp igjennom årene har seere av «Luksusfellen» vært vant til å møte folk som bruker svimlende summer på alt fra Pepsi Max til festing, snus, takeaway og gaming-PC-er – og å passere bomringer uten bombrikke.

I Else Werners tilfelle var det ingen slike pengesluk.

Likevel hadde hun totalt en gjeld på 2,7 millioner kroner – bestående av boliglån, forbrukslån og et studielån som alene lå på nesten en million kroner.

43-åringen har nemlig studert anvendt psykologi på fulltid ved siden av fulltidsjobben som konduktør.

I tillegg hadde Werner flere ubetalte kommunale avgifter som hadde kommet via Digipost – regninger hun aldri logget seg inn for å åpne.

Werner omtaler det som «grusomt» å få presentert den samlede gjelden, selv om hun hadde nokså god oversikt over utgiftene. Det gjorde særlig inntrykk da det kom for en dag at kommunen vurderte å tvangsselge huset hennes fordi hun ikke hadde betalt de kommunale avgiftene.

«Luksusfellen» regnet i tillegg ut at 43-åringen brukte rundt 63.000 på røyk i året og at hun hadde et årlig overforbruk på drøyt 20.000 kroner på matvarer.

Hun forteller også at en del penger går til å kose seg med datteren, samt utgifter knyttet til hunden.

Ikke unikt

Programleder og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand forteller at Werners historie deles av flere.

– Dessverre ser vi mer av det nå. Folk har hatt god inntekt og god kontroll på økonomien, og så øker alt samtidig. Og så skjer det en vannlekkasje eller andre ting med det gamle huset eller med bilen. Lasset blir veltet. Man har klart å holde seg flytende, så går det ikke mer.

NÅR LASSET VELTES: Dyrere strøm, boliglån og mat gjør at flere sliter med å holde seg økonomisk flytende, sier Cecilie Tvetenstrand. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Det første man må gjøre er å ringe kreditorer og snakke med dem slik at de ikke begynner å iverksette tvangssalg, forklarer forbrukerøkonomen.

Hun medgir at det kan friste lite for folk å gjøre.

– Det er kjempevanskelig! Men som Else erfarte – etter den første samtalen ser du at det ikke er så innmari farlig. Det er hyggelige mennesker i andre enden som vil hjelpe. Ingen ønsker å gå til det drastiske steget med å selge hjemmene til folk.

Måtte ringe kreditorene

For Werners del var det en positiv opplevelse å snakke med kreditorene.

– Det var en av hjemmeleksene jeg fikk, å ringe de ulike kreditorene selv for å forhandle ned totalsummen på gjelda. Det gikk over all forventning.

Hun møtte også banken sin for å slå sammen lån og samle det under boliglånet.

– Et tonn raste av skuldrene mine da vi fikk telefonen om at de hadde godkjent det nye, samlede lånet.

Det har gått ni måneder siden «Luksusfellen» kom Werner til unnsetning. 6. september fikk TV-seerne ta del i Werners økonomiske snuoperasjon.

– Nå går det veldig bra. Jeg har strammet inn der jeg kan stramme inn, tross renteøkninger og matvarepriser som fyker til værs.

– Jeg har faktisk spart opp mer enn jeg avtalte med «Luksusfellen» at jeg skulle, sier 43-åringen fornøyd.