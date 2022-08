«Skal vi danse: all stars»–profilene: – Vi er gærne hele gjengen!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Til tross for at det er kjente fjes som skal ut på parketten igjen for andre gang, legger de ikke skjul på at det har vært mer krevende enn forventet.

Årets «Skal vi danse: all stars» returnerer med en stjernepakket sesong, som henter tilbake både tidligere vinnere og seerfavoritter blant publikum.

Nå skal 13 kjente deltakere svinge seg utover parketten med den største selvfølgelighet – alt i håp om å bli kronet den første og eneste «all stars» i programmets historie.

Det er Helene Olafsen (32) og Anders Hoff (46) som skal lede sesongen, ettersom Katrine Moholt (48) vender tilbake med nye dansesko etter sin første seier.

Tre av deltakerne er YouTuberen Victor Sotberg (31), sexolog og influenser Iselin Guttormsen (35), og reality-profilen Lasse Matberg (37).

Nå legger de ikke skjul på at de første ukene har vært mer krevende enn forventet.

– Jeg merker jo allerede at det er intenst. Det er intenst på alle dansetreninger, og alle går bare rundt og flakser. Vi er jo gærne hele gjengen, så det blir en intens sesong, forteller Sotberg lattermildt til God morgen Norge.

Stor kontrast

Sist gang Sotberg var med, stod han i semifinalen sammen med Aleksander Hetland (39) og Jørgine Massa Vasstrand (33) – noe som endte opp med en tredjeplass for trønderen.

Da var energinivået litt høyere sammenlignet med nå i den nye sesongen, hvor han skal knive om tittelen med tolv andre seerfavoritter:

– «Skal vi danse» var det aller første reality-programmet jeg var med på. Det var det første steget ut av YouTube-verdenen min og TV, så da var jeg veldig nervøs og følte meg ung og dum, avslører han og legger til:

– Nå har jeg fått litt mer kjøtt på bena siden sist, og føler meg litt mer selvsikker på den jeg er og det jeg står for. Så jeg er glad for å få prøve det igjen med en litt «ny» Victor.

Og de 13 kjendisene som skal ut på parketten, kjenner allerede til hvordan de skal vinne seerhjertene der hjemme.

Men én av de er litt mer fersking enn de andre.

Guttormsen skapte overskrifter i fjor da hun måtte trekke seg på grunn av en skade, og rakk å danse én dans før hun måtte forlate dansegulvet:

– Jeg rakk én dans, men det skal sies at jeg danset med en brukket ankel, fordi den var allerede brukket før treningen startet. Hele treningsoppholdet mitt og alt var med brukket ankel – så hvis jeg klarte dette med både skade og høye hæler, så kan dere tenke dere hva jeg får til, fastslår hun.

Se da Iselin Guttormsen debuterte på parketten med jivedans og en brukkel ankel i videoen under!

Til tross for at hun har mindre erfaring på parketten enn de andre, ser hun ikke på det som et problem i den kommende sesongen:

– Det er et rått parti, hundre prosent. Men det er mange som deltok for mange år siden, så vi alle starter litt fra bunnen av. Man lærer jo ikke de ulike dansene, man lærer koreografien.

Vant italienske «Skal vi danse»

Og én av vinnerne blant årets deltakerliste er Matberg, som vant den italienske versjonen av programmet, «Ballando con le Stelle», tilbake i 2019.

Men til tross for at han allerede har vunnet én sesong, blir ikke deltakelsen i den nye sesongen noe lettere:

– Jeg føler nesten at jeg har lært mer på tre uker her enn på tre måneder i Italia. Der var det bare et show, og husk på: Der var en ekstradans å få en rockering og holde på den i et og et halvt minutt. Der gikk det i smil, utstråling og det å være litt gæren, forteller han og fortsetter:

– Mens her er det fokus på ankler, knær, hofter og holdning, så det blir en helt annen reise å oppleve nå.

Og selv om han allerede har en seier under armen, har han ett mål med årets deltakelse.

– Jeg vil lære meg å danse! Jeg liker å bevege meg til musikk, og det er det dansing er. Nå har jeg lyst til å bli den beste danseren jeg kan, og nå er dansepartner Gyda satt på saken, avslører han.

– Jeg ser ikke på meg selv som en favoritt. Jeg og Gyda jobber godt sammen, og har god kjemi, og håper det tar oss langt.

– Hvor god kjemi?

– God kjemi. God kjemi, skyter han tilbake lattermildt.

Høydeskrekk

Blant alle deltakerne er Guttormsen den ferskeste i buketten, ettersom hun var med i fjorårets sesong.

I tillegg har hun fått den samme dansepartneren hun hadde i fjor, som var Catalin Mihu.

Men til tross for det, ser hun ikke på det som en fordel i konkurransen:

«SKAL VI DANSE: ALL STARS»: Dette er gjengen som skal ut på parketten for andre gang. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg er den eneste som har fått lov til å danse med en tidligere dansepartner, og er ferskest i «gamet», selv om jeg var med i fjor. Det var bare én dans, så jeg tror ikke jeg har noe veldig stor fordel.

Likevel er det én frykt som kan stoppe det hele, og det er at Guttormsen ikke er glad i høyder.

Så under spesielt romantiske danser hvor man gjerne blir løftet i været og tvinnet rundt, må hun bare lukke øynene og bite i det sure eplet:

– Jeg er så redd for høyder, og vi øver på noen løft, men jeg blir så blaut i magen av det. Men jeg ofrer alt for dansen!

Og i år, når Sotberg vender tilbake til parketten, skjer det med en mannlig partner. I fjor skrev Joakim Kleven historie da han for første gang i programmets historie danset med en av samme kjønn.

– Nå satser vi jo på at det er en helt vanlig greie, men jeg kjenner jo på at det er veldig annerledes å danse med en gutt fremfor en jente. Men det er derfor vi bytter så mye på hvem som som leder og hvem som blir ført. Det gjør det mye mer utfordrende, men også at vi får skapt unike danser.

– Liker du best å bli ført, eller å føre?

– Foreløpig liker jeg best å føre, siden det er det jeg var vant til i en sesong med Rikke. Men jeg liker både og, som jeg gjør med det meste i livet, hinter han lattermildt.

– Kjæresten min vet at det går veldig mye trening i det her. Han er veldig klar over at det blir mye trening og at jeg blir mye borte, og jeg jobber fulltid i tillegg – men jeg lever mye for jobben min og for det gøye vi får gjort, fortsetter 31-åringen.

Døtrenes drøm

Og for Guttormsen, som også har mange baller i lufta samtidig, blir dansetreningen et slags avbrekk fra hverdagen:

– Denne sesongen blir veldig annerledes, fordi jeg er alenemamma annenhver uke. Det er både fordeler og ulemper ved det. De ukene jeg er alene kan jeg jo trene fletta av meg, men jeg har også full jobb, podkasten, samarbeidsprosjekter, store planer for året og samtidig som jeg bygger hus. Så nå er det mye på agendaen, så dansingen blir et slags fristed.

MYE TRENING: De neste ukene blir det mye trening, som gjør at profilene blir sjeldnere og sjeldnere å se hjemme. Foto: God morgen Norge/TV 2

Men hennes største fans følger med hjemme fra TV-skjermen – og kanskje Guttormsen hinter på en liten overraskelse på parketten i løpet av sesongen?

– Døtrene mine synes at det er kjempegøy at jeg er med! De ser på videoene fra treningene og kritiserer meg. Jeg må være «litt» mer bestemt når jeg setter ned foten, «litt» strakere i armen – dette er Tik Tok-generasjonen som kan alt, så de forventer faktisk å være med på en dans under «Skal vi danse».

«Skal vi danse: all stars» har premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 27. august.