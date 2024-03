Singel og konkurs: – Åpenbart ganske røft

– Det var åpenbart ganske røft og heftig. Alt det skjedde i høst, men det er først nå jeg gjorde det offentlig, sier den profilerte youtuberen om de to store livsendringene som inntraff på kort tid.

Vareide forklarer at konkursen skyldtes en skatteregning som ble altfor stor.

– Den var ikke så lett å nedbetale, så Skatteetaten slo meg konkurs. Jeg har samarbeidet med dem videre og jobber på spreng med å bli ferdig med den regninga.

Tøft med mediefokuset

33-åringen forteller at han var stressa i forkant, men at det har gått seg til.

– Jeg lever helt normalt. Utenom det formelle er det ikke så mye som har skjedd.

Aller tøffest var det å forholde seg til nyhetsoverskriftene om konkursen, sier youtuberen.

– Det var faktisk det tyngste. For det er åpenbart litt flaut at man har vært ræva på egen regnskapsføring.

Han poengterer at det ikke er noe stress så lenge man er samarbeidsvillig.

– Man er jo redd de skal ta alt du eier og kaste deg på gata. Men vi bor heldigvis i Norge.

– Jeg står i det. Så ordner det seg til slutt, alt sammen, sier 33-åringen.

Brudd under innspilling

I slutten av februar delte Vareide på Instagrams historiefunksjon at han og kjæresten Gro ikke lenger var sammen.

«Gro og jeg gikk fra hverandre for en stund tilbake og er ikke lenger kjærester», skrev han den gang.

Det var i 2021 at han avslørte at de to var blitt kjærester. Sammen har de datteren Ingvild, som de annonserte i august 2023.

I dag forteller Vareide at bruddet skjedde under innspillingen av programmet «16 ukers helvete», og at dette preget ham underveis.

– Jeg har noen episoder der hvor jeg griner, og det er ikke bare på grunn av treningen, men fordi jeg er «mentalt vekk».

– Fint å få hodet vekk

Han er åpen om at det flere ganger ikke fristet å være med på opptak. 33-åringen roser derfor en «veldig samarbeidsvillig produksjon» som gjorde at han kom i mål med opptakene.

– Det var vanskelig. Jeg visste at jeg også hadde den høye skatteregninga, men jeg måtte stå i det, sier youtuberen.

Så lenge man tar vare på seg selv og tar de pausene, så går det fint, påpeker han.

– Det er fint å få hodet litt vekk noen ganger. Jeg har jobbet mye denne høsten, og noen av de opptakene har vært helt fantastiske. Det å dra på gymmen for å klarne hodet hjalp veldig – og gjør det fortsatt, sier han.