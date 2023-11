Ser du hva som er feil her?

Det anslås at vi kommer til å netthandle for 25 milliarder kroner før jul. Unngå å bli rundlurt under Black Week- og gavehandelen – og sjekk om du klarer å spotte alle fellene.

«Olav Berg» og «Anne Johansen» hadde vel aldri villet svindle deg? Jo da, det ville de – selv om de høres ut som innehaverne av nettbutikker med troverdig utseende og norsk opphav.

Men i dag er det få tastetrykk som skal til for å lage en proff nettside – og det er dermed fritt frem for svindlere å lokke deg i kjøpefella, forteller Gry Nergård. Hun er direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge.

Mysteriet «Olav Berg»

I bildekarusellen under kan du se hvordan den falske bedriften «Olav Berg» ser ut på egen nettside og Facebook-profil.

IKKE EN VANLIG BUTIKK: «Hvert plagg forteller en historie, og hvert valg reflekterer en forpliktelse til eleganse og individualitet». FARVEL NETTBUTIKK, HALLO BARNEBARN: Det er en sørgelig gründerhistorie som «Olav Berg» åpner opp om på «nettbutikkens» Facebook-side. NORSK ELLER HONGKONGSK? «Olav Berg» holder ikke til i Halden eller Hammerfest, men i Hongkong, ifølge nettsiden. Og telefonnummeret, det er fransk.

Hva er galt her? Logoen og hjemmesiden ser jo profesjonell ut, og «Olav Berg» vil jo bare selge ut lageret sitt nå som butikken dessverre må legge ned – det er jo ikke lett å drive butikk i kampen mot de store aktørene, som «han» skriver på Facebook:

– Hvis man blar ned til bunnen, ser man at bedriften oppgir et fransk telefonnummer og en adresse i Hongkong. Det er jo litt rart hvis det er en norsk butikk, påpeker Gry Nergård til TV 2.

Finans Norge advarer også om svindelbedriften «Anne Johansen». Også denne nettbutikken oppgir at de er basert i Hongkong – men de kan nås på et britisk telefonnummer.

Her kan du se hvordan den falske nettbutikken «Anne Johansen» ser ut:

OBS! SVINDEL: Her lokkes det med sterkt reduserte priser. Men Finans Norge ber oss styre langt unna. HONGKONG-BRITISK-NORSKE ANNE: Er du litt sløv mens du ser på klærne «Anne Johansen» selger, kan du bli lurt av den proft utformede nettsiden. Men i informasjonen om selskapet er det noe muffens.

Vær obs i ukjent nettfarvann

Forbrukerdirektøren har en enkel huskeregel nå som vi går inn i en travel netthandelperiode.

– Stopp – tenk – sjekk! Bruk helst nettbutikker du kjenner til fra før. Om du ønsker å handle fra en ukjent butikk, sjekk nettadressen. En .com- eller .net-adresse er mer usikker å handle fra enn for eksempel en .no-side.

STOPP, TENK, SJEKK: Gry Nergård fra Finans Norge har flere huskeregler i forkant av julenetthandelen.

Hun advarer også mot å trykke ukritisk på annonser som dukker opp på sosiale medier mens man er på mobilen. Da kan det nemlig være vanskelig å se hvilken nettadresse man egentlig besøker.

Kanskje gjennomfører man også et kjøp raskere – uten å gjøre en god nok bakgrunnssjekk først – fordi det går så fort og effektivt på mobilen.

Et enkelt Google-søk kan gi deg svarene du trenger om en bedrift. Da kan du for eksempel ende opp hos Trustpilot: et nettsamfunn der forbrukerne deler sine erfaringer.

Lokker med merkevarer

Ofte er det typiske kjente, populære merkevarer man kan gå på en smell med. Ett eksempel er det britiske merket Barbour, som har blitt kjent for jakttøy og voksjakker.

Her har noen sett sitt snitt til å lage nettsiden «Barbour Norway», som dukker opp nokså tidlig om man gjør et Google-søk på merkenavnet og «Norge» bak.

OBS! SVINDEL: Denne falske nettbutikken har forsynt seg grovt med Barbours logo og bilder. Men vi bruker da vitterlig ikke stor forbokstav i alle ord i Norge? FALSK: Dersom man åpner denne nettsiden på en stor skjerm, ser man fort at bildekvaliteten er dårlig og skurrete. Legg også merke til skrivemåten med stor forbokstav i hvert nye ord.

Her er det flere ting som skurrer, ifølge Forbrukertilsynets sjekkliste: Skrivemåten, med stor forbokstav i hvert ord, er ikke typisk norsk. Bildene er av dårlig kvalitet. Siden oppgir ingen adresse, telefonnummer eller chat, men kan kun nås via et kontaktskjema. De har heller ikke noe organisasjons- eller virksomhetsnummer, slik de er pålagt etter angrerettloven.

Forbrukertilsynet har et annet tips til hvordan man avslører falske nettbutikker – blant annet kan du søke opp mistenkelige lenker hos Whois.com. Der kan man se hvem som har registrert domenet og i hvilket land.

DOMENE-DETEKTIV: Hvem står bak en nettside og hvor er den registrert?

Den falske Barbour-nettbutikken ble opprettet i april 2023. Ikke i Norge – men i Kuala Lumpur. Svindlerne har oppgitt at de registrerer domenet på vegne av firmaet «Alibaba.com Singapore e-Commerce Private Limited». Alibaba.com er en svært kjent nettbutikk, men med base i Kina.

Dersom man søker opp det angivelige singaporske datterselskapet hos Google, ser man at det har fått to av fem stjerner blant forbrukere. Her er det altså såpass mye som skurrer at man bør finne mer tillitvekkende butikker å sikre seg voksjakke fra.

Nettsvindel: Dette kan du gjøre hvis du har blitt lurt Forbruker Europa opplyser om at du kan fremme krav til banken din om erstatning dersom selgeren ikke ivaretar forpliktelsene sine. Du kan for eksempel reklamere til banken hvis du: Har blitt svindlet

Varen er skadet eller ødelagt

Du mottar feil vare

Du mottar ikke varene du har bestilt

Selgeren respekterer ikke angreretten din

Du har kjøpt en merkevare, men mottar en kopi

Selgeren har gått konkurs For å kunne kreve refusjon, forutsettes det at du har: Brukt kredittkort eller bankkort

Handlet hos en næringsdrivende og ikke privatperson

Blitt lurt i henhold til eksemplene i listen ovenfor

Forsøkt å løse saken med selger først Kilde: Forbruker Europa

Dette er «dropshipping»

Forbrukerdirektør Gry Nergård advarer også om et relativt nytt begrep for nordmenn, nemlig «dropshipping». Det går ut på at man handler fra en butikk som egentlig ikke sitter på varene selv.

Forbrukeren bestiller fra det de tror er en vanlig butikk, men det «butikken» da gjør er å foreta den samme bestillingen hos en annen butikk – en som gjerne befinner seg langt utenfor Europas grenser.

– Og da kan mye gå galt. Du har bare en mellommann som kan finne på å beholde pengene selv uten å sende deg noen vare. Eller så får du varer fra en butikk langt, langt borte som viser seg å være falske eller ikke i nærheten av hva du bestilte.

Det er ikke forbudt å drive med «dropshipping». Likevel kan det skape problemer av ulik art for kundene. Ifølge Forbrukertilsynet er det også flere useriøse nettbutikker som driver etter denne modellen som legges ned – før kunden har fått varene sine.



Men hvordan kan man avsløre en «dropshipping»-aktør? Nergård sier at man skal kunne forvente gode opplysninger om bedriften, om hva varen koster og når du kan forvente å få den levert. Det bør også være enkelt å få tak i bedriften.

– Hvis det er mangelfulle opplysninger her, særlig om når du kan forvente å få varene, så skal du være veldig skeptisk. For det betyr at «butikken» heller ikke vet hvor lang leveringstiden er.

Slik bør du betale

Finans Norges generelle tips er å alltid bruke kredittkort når man handler på nett. Da kan du nemlig få tilbake pengene fra kortselskapet dersom du ikke får varene dine. Og om du skulle få noen varer, men som viser seg å være falske, så kan du også få penger tilbake.

Nergård ber en også være obs etter man har blitt svindlet på nett.

– I forbindelse med kjøpet har du lagt igjen både betalingsinformasjon og andre opplysninger om deg selv. Du har kanskje også logget inn med BankID. Dette er informasjon som svindlerne kan bruke i andre svindelsammenhenger.

Direktøren sier at du derfør bør sjekke kontoen din med jevne mellomrom for å se at ingen uvedkommende trekker penger fra kontoen din.

– Ofte starter de med å trekke små summer. Det kan se ut som et månedlig abonnementsbeløp, og det er lett at man da ikke legger merke til det. Etter hvert kan dette beløpet øke. Om det skjer, bør du kanskje sperre både kortet, kontoen og BankID-en din.

– Men det er ikke alle som handler med kredittkort på nett. Slipper bankene å refundere penger i disse tilfellene?

– Det kommer an på hva som har skjedd. Bankene har fortsatt et ansvar, men det avhenger av hvor uoppmerksom du har vært og hvor mye «skyld» du har selv.

– Det beste er å unngå å bli svindlet, sier Gry Nergård.