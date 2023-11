Selv om kreften er der, har han fortsatt én fordel

For få dager siden la Halvor Bakke (53) ut en melding på sosiale medier og fortalte at han hadde fått prostatakreft. Han fikk selv beskjeden tidligere i år, og har brukt tida etterpå på å lande i det.

«Jeg har fått kreft. Uvirkelig og krevende! Beskjeden om prostatakreft kom i mars og jeg har fått tid, sammen med mine nærmeste, til å akseptere og prøve å finne en hverdag i dette.

Jeg vil fortelle om dette nå! Fordi vi menn er altfor dårlige til å sjekke oss!»

Nå håper Bakke at han ved å fortelle kan bidra til at menn blir bedre til å ta vare på seg selv.

Han har mottatt en strøm av kjærlighet og omsorg etter at han delte nyheten om egen helse.

– Nå har jeg levd med det et halvt år, så jeg har kjent at jeg har vært trygg på det. Når man da velger å fortelle om det, så blir det overveldende igjen. Men så er man omsluttet av så mye kjærlighet og omsorg, egentlig fra hele Norge, forteller han til TV 2.

TAKKNEMLIG: Halvor Bakke på hytta i Minnesund, fotografert i 2021. Foto: Jil Yngland / NTB

Han er svært takknemlig.

– Det har ramlet inn med meldinger, hyggelige meldinger og takknemlige meldinger for at jeg deler. Det har vært kjempefint.

Kreftforeningen er blant dem som hyller Bakkes åpenhet. Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei understreker at desto flere som retter oppmerksomheten mot kreft, jo bedre er det.

– Det er kjempebra, og det betyr så mye for kreftsaken. Ikke minst for dem som får en kreftsykdom selv og ser at kjente personer står frem med denne sykdommen.

– Det er flest kvinner som står frem med kreftdiagnoser. Derfor er det spesielt fint at menn også gjør det, sier Opdalshei.

– Blir satt ut



Bakke var på ferie i Sør-Afrika da han fikk beskjeden. Før det hadde han tatt en del prøver.

– For ting begynte å eskalere, forteller han.

Han hadde nemlig tatt såkalte PSA-prøver over lang tid – blodprøver.

– Så viste det seg at det var endringer, og at det ikke var helt bra. Så jeg hadde tatt en MR og en biopsi før jeg reiste til Sør-Afrika, og det var dette jeg fikk svar på da jeg var på ferie.



– Og det viste seg at der var det funnet kreft.



Det å få den beskjeden beskriver han som uvirkelig og rar, selv om han har vært klar over at det kunne skje nettopp han også.

– Samtidig har jeg ventet litt på den. Min pappa har det samme, og det er arvelig. Så det har nok ligget litt i bakhodet, at den her kan komme, sier han og fortsetter:

– Men så slår den deg bare rett ned. Og du tror egentlig at du skal dø, når du får det ordet – «kreft». Det er noe med ordet som gjør at du blir satt ut.



Tida etterpå har han brukt sammen med familie og nære venner.

Flere menn enn kvinner som får kreft Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, forteller til TV 2 at det er flere menn en kvinner som får kreft. Kreftforeningen har satt i gang kampanjen «Menn gjør noe med det»:

– Det er en kampanje for å øke kunnskapen og faresignalene på kreft, altså symptomer på kreft, blant menn. Vi ser at det er flere menn enn kvinner som får kreft, og vi ser at det er flere menn enn kvinner som dør av kreft. – Vi ser på statistikken at menn ofte kommer med mer avansert kreft, altså kreft som har vart lenger enn hos kvinner. Og det er nok fordi menn er for sene til å ta kontakt med legen når de oppdager at noe er galt. Han oppfordrer derfor menn til å gå til legen dersom man har symptomer som varer i mer enn tre uker: – Som regel er det ikke kreft, men det kan jo være andre ting som legen kan hjelpe deg med. Når det gjelder prostatakreft er det den kreftformen som er vanligst blant menn. Rundt 5500 menn opplevde å få den diagnosen i fjor. Opdalshei forteller at det finnes en test innenfor prostatakreft som kan oppdage sykdommen tidlig. Det er en blodprøvetest, den såkalte PSA-testen – hvor du da får en score: – Men utfordringen med denne testen er at den også kan reagere når det ikke er kreft. Og utfordringen er at av og til kan man også finne kreft som ikke vil gjøre noen skade mens folk lever – altså at den ikke vil ødelegge livskvaliteten din, sier han og fortsetter: – Men her skjer det mye, og man begynner å få bedre diagnostikk knyttet til denne PSA-testen. Så nå ønsker jo også vi i Kreftforeningen at man da kan starte opp med mulige piloter, altså testprogrammer, hvor menn kan teste seg. – Der det er arvelighet, der du har en far, onkel eller besteforelder som har fått prostatakreft, så kan det være en god idé å ta denne testen.

– Det har vært veldig godt og trygt. Vi har vært sammen bare oss, uten at noen andre har visst det. Det har vært veldig godt, å få en slags trygghet og det utrygge.

«Skrekkscenario»

Likevel forteller Bakke at han har en fordel:

– Normalt sett så opererer man prostata, tar det bort eller stråler. Foreløpig gjør de ikke det hos meg, fordi jeg har oppdaget det så tidlig. Og det er jo min fordel i dette her, at man har mulighet til å kontrollere det litt lengre før man kan kaste seg inn i en operasjon.

HAR EN FORDEL: Halvor Bakke ser likevel lyst på fremtiden. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / TV 2

– Og den kan jo gi bivirkninger.

53-åringen beskriver det som et «skrekkscenario» for menn, og at man kan slite med impotens, lekkasje, og at det går utover «manndommen».

– Og så kan det selvfølgelig trenes opp igjen. Min fordel i dette, som min lege har sagt – er jo at jeg er ung, i forhold til noen som får det når man er mye eldre. Sjansen for at man kan trene det opp og at alt skal virke å være jo mye større.

Det er dog en utrygghet ettersom han ikke vet hva som kommer til å skje videre.

– Det å vite at du har kreft i kroppen … det gjør jo noe med deg. Det er jo noe med psyken, for jeg merker ingenting på kroppen. Ingenting. Det er dét som er det skumle i dette. Om du ikke tester deg eller tar denne blodprøven – PSA-prøven.

– Hadde jeg ikke tatt den, hadde jeg ikke merket noe. Det er derfor jeg gjerne vil snakke om dette. Det hadde bare gått og gått uten at du merket noe før du kanskje fikk ereksjonssvikt eller vannlating på natta. Da har det gått for langt. Da må du gjennomgå større operasjoner og behandlinger.

Nå vil han bruke stemmen – og oppfordrer flere menn til å sjekke seg:

– Tidligere var det en annen form for sjekk, nå er det blodprøve. Har du prostatakreft i familien, ta prøven hver november, det er ikke verre.

– Så kan du passe på det, som jeg har gjort i sju-åtte år. Jeg har gjort det fordi det er arvelig. Jeg har en pappa og onkel som har det. Så det ligger i bakhodet at det er noe som ikke er som det skal.