Se og Hør-sjef kollapset etter Ibux og Voltarol

Da Se og Hørs sjefredaktør, Ulf André Andersen (56), kom hjem fra en tøff fjellekspedisjon, kollapset nyrene hans.

Det har endret livet hans totalt. Nå står han i kø for noe som kan gi friheten hans tilbake.

Veide 160 kilo

For seks år siden arrangerte vennene til Andersen en klatreekspedisjon i Nepal, men de var bekymret for om kameraten ville klare å bli med – for på det tidspunktet veide Andersen 160 kilo.

– Jeg hadde venner som var bekymret for helsa mi. Jeg sa at jeg hadde gått i fjellene i Nepal tidligere og at jeg skulle klare å gjennomføre det igjen, slik at de sluttet å mase om overvekta mi, sier Andersen.

TROSSET VEKTEN: Ulf André Andersen (t.h.) ville motbevise kameratene at vekten var et problem. Foto: Ulf Andre Andersen

Med sine 160 kilo skulle han på toppen som lå på 5400 meter høyde. Det klarte Andersen, men følgene ble fatale.

BESTEG FJELLTOPP: I Nepal besteg kameratgjengen 5400 meter over havet. Foto: Ulf Andre Andersen

Kollapset etter Ibux og Voltarol

Ned fjelltoppen brukte sjefredaktøren staver og fikk betennelse i hendene. For å bli kvitt smertene og betennelsen brukte Andersen Voltarol og Ibux over 10 dager.

Den gang, i 2017, var Voltarol resepfritt. I 2021 ble Voltarol (diklofenak) tabletter og kapsler reseptpliktig.

– I etterkant tenker jeg at jeg burde ha vært flinkere til å sette meg inn i konsekvensene, forteller han.

Overlege og nyrespesialist Nanna von der Lippe ved Ullevål Universitetssykehus, forteller at alle medikamenter i gruppen NSAIDs («Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs»), som Ibux, Voltarol og Voltaren skal brukes varsomt.

NSAIDs er samlebetegnelsen på virkestoff som er betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende.



Les svaret fra Ibux lenger ned i saken.



NYRESPESIALIST: Overlege ved Oslo universitetssykehus, Nanna von der Lippe. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Voltarol (reseptfri gel) er antagelig mindre farlig da det ikke tas opp like mye i kroppen som tabletter, men bør heller ikke brukes mer enn anbefalt. Alle disse medisinene bør brukes med forsiktighet når man har kjent nyresykdom, forklarer hun.

Men Andersen visste ikke at han hadde nyresykdom. Dermed fikk bruken av Ibux og Voltarol svært alvorlige følger. Da han kom hjem, falt han om.

– Jeg svimte av på badet og kom på sykehuset. De trodde først det var hjerteinfarkt fordi jeg var tjukk, men så fikk de mistanke om at det var noe med nyrene, og det fikk de rett i, forteller Andersen og fortsetter:

Dette svarer produsent av Ibux I epost til TV 2 skriver Karo Pharma AS følgende: Som innehaver av markedsføringstillatelse for flere reseptfrie smertestillende legemidler er Karo Healthcare opptatt av å sikre og informere om korrekt legemiddelbruk i henhold til anbefalinger fra Statens legemiddelverk (Direktoratet for medisinske produkt (DMP)) og det de har fastsatt. Alle reseptfrie legemidler er basert på virkestoffrapporter som er utarbeidet av Statens legemiddelverk for en rekke legemidler som kan utleveres uten resept. Disse rapportene blir stadig oppdatert av Statens legemiddelverk i henhold til nye signaler, forskning og bivirkningsrapporter. En virkestoffrapport definerer både godkjent reseptfri indikasjon, dosering og pakningsstørrelse(r), samt presiserer hvilken informasjon som skal stå i produktinformasjonen (pakningsvedlegg og merking) for reseptfrie legemidler. Karo Healthcare anbefaler alltid forbruker til å lese pakningsvedlegget nøye før bruk for å fremme riktig og rasjonell bruk av legemiddelet. I pakningsvedlegget finner forbruker viktig informasjon om hvordan legemiddelet skal brukes, dosering, forsiktighetsregler, bivirkninger og advarsler. Alle våre reseptfrie pakninger er i tillegg godt merket med både alder, maks daglig dosering, administrasjonsmåte og ikke minst advarsler. Pakningene er godkjent av Statens legemiddelverk før de kommer på markedet. Det skriver Senior Brand Manager, Maria Tverraaen, i Karo Pharma AS - A Karo Healthcare company i e-post til TV 2.

– Det var skrekken. Faren min var lege, så jeg vokste opp på sykehus. Der husker jeg pasienter lå på gangen og fikk dialyse. Da jeg fikk den diagnosen var det som verdens undergang.

Overlege von der Lippe forklarer at nyrenes hovedfunksjon er å rense blodet for avfallsstoffer og å skille ut vann og væske.

Andersen gjør dette 12 timer i uka hjemmefra på egen hånd med en dialysemaskin som veier 200 kilo. På denne måten kan han jobbe – og han slipper å reise på sykehuset.

DIALYSEMASKIN: Ulf André Andersen med dialysemaskin hjemme Foto: Morten Eik

– Maskinen blir din beste venn for å overleve, sier han.

Men maskinen er også en stor begrensning: Livet og fritiden må nøye planlegges, det er krevende å reise og må godkjennes fra sykehuset.

Dette er dialyse Hemodialyse innebærer at blodet sirkulerer gjennom et filter i en dialysemaskin. Blodet renses for avfallsprodukter og overskuddsvann. Syrenivået og konsentrasjonen av ulike mineraler som natrium og kalium i blodet normaliseres. Blodet returneres så til kroppen. Kilde: NHI, Norsk helseinformatikk

Andersen håper derfor på nyretransplantasjon.

– Jeg har ventet i to år og to måneder. Jeg venter på telefonen og har en bag pakket og klar for å reise på en times varsel.

Ventelisten for nyretransplantasjon øker

Overlege von der Lippe forteller at ventetiden har gått opp de siste årene.

– Det er faktisk lenger enn det var for noen år siden. Da var det syv måneder, mens nå er det to år, forteller nyrespesialisten.

Mange trenger nyre, befolkningen blir eldre og nyrer kan ikke lages kunstig.

– Den eneste måten å få ned ventelisten på er å melde seg som organdonor. Da er det flott å ha et donorkort i lommeboken, men det aller viktigste er å avklare med dine nærmeste, sier von der Lippe og forklarer at legene ikke går på tvers av familiens ønsker, selv om vedkommende har donorkort i lommeboken.

– Nå kan folk med nære relasjoner gi til venner og gode bekjente, men da skal man ha god relasjon, poengterer spesialisten.